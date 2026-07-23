ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ASEAN

«Βγαίνουν μαχαίρια» και στον Ινδο - Ειρηνικό

Οι όροι της διμερούς εμπορικής συνεργασίας κυριάρχησαν στη συζήτηση «επί μακρόν» που είχαν χτες στη Μανίλα οι υπουργοί Εξωτερικών της Κίνας,και των ΗΠΑ,στο περιθώριο της συνάντησης των ΥΠΕΞ της ASEAN (Ενωσης Κρατών Νοτιοανατολικής Ασίας) και άλλων παράλληλων συναντήσεων που συνεχίζονται από το Σαββατοκύριακο.

Οπως δήλωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εμπορικά θέματα και ειδικά η λειτουργία του διμερούς Συμβουλίου Εμπορίου, προσθέτοντας πως είναι σημαντικό ότι οι δύο χώρες μπορούν να συνομιλούν ανεξαρτήτως διαφορών. Ο ίδιος ανέφερε ότι δεν τέθηκαν οι κατηγορίες της Ουάσιγκτον κατά του Πεκίνου γι' αυτό που παρουσιάζει ως τη «μεγαλύτερη εκλογική πειρατεία» που έχει γίνει ποτέ. Ακόμα ο Ρούμπιο υπογράμμισε πως οι δύο χώρες έχουν διαφορές, αλλά «δουλειά τους είναι να τις διαχειριστούν», μιλώντας για «περιοχές πιθανής συνεργασίας» που υπάρχουν.

Η συνάντηση έγινε ενώ κατά τις συναντήσεις των ΥΠΕΞ της ASEAN με ομολόγους τους από διάφορες χώρες της περιφέρειας Ασίας - Ειρηνικού έγιναν αναφορές σε «αποσταθεροποιητική συμπεριφορά» που εκδηλώνεται στην περιοχή (σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά στην Κίνα), όπως είπε η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας Πένι Γουόνγκ, αναφερόμενη στο νέο περιστατικό μεταξύ δυνάμεων της Κίνας και των Φιλιππίνων στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, από το οποίο η Μανίλα υποστήριξε ότι τραυματίστηκε και ένας ναύτης της. Η Γουόνγκ αναφέρθηκε επίσης στην «επιθετικότητα» απέναντι στην οποία οι χώρες της περιοχής καλούνται να επιδείξουν «συλλογική αντοχή», ως βασική «επιλογή» γι' αυτές.

Σημειωτέον, η Γουόνγκ εξέφρασε τις παραπάνω «ανησυχίες» της Καμπέρα και σε κατ' ιδίαν συνάντηση που είχε με τον Κινέζο ομόλογό της, αναφερόμενη ειδικά στην πρόσφατη πυραυλική δοκιμή που έκανε η Κίνα (με οπλισμό ικανό να φέρει και πυρηνική κεφαλή), μεγαλώνοντας τον προβληματισμό των δυνάμεων της περιοχής για την ταχύτητα με την οποία προχωρά ο εξοπλισμός της, με όλο και πιο προηγμένα συστήματα. Από την πλευρά του Πεκίνου, πάντως, ο Γουάνγκ δήλωσε για τις σχέσεις Κίνας - Αυστραλίας ότι «οι δύο πλευρές θα πρέπει να αναζητήσουν κοινό έδαφος κατά τη διαχείριση των διαφωνιών και να προωθήσουν έναν ενάρετο κύκλο θετικής ανάπτυξης στις σχέσεις τους, αντί να επιτρέψουν να διαταραχθούν αυτές ή να υπονομευθούν από προκαταλήψεις».

Οσον αφορά την ίδια τη συνάντηση των ΥΠΕΞ της ASEAN, σχέδιο Κοινής Δηλωσης που διέρρευσε επιβεβαιώνει «την ανάγκη ενίσχυσης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αυτοσυγκράτησης στη διεξαγωγή δραστηριοτήτων που θα περιπλέκουν ή θα κλιμακώνουν τις διαφορές και θα επηρεάζουν την ειρήνη και τη σταθερότητα, και να αποφεύγονται ενέργειες που μπορεί να περιπλέξουν περαιτέρω την κατάσταση».

Θυμίζουμε ότι στο περιθώριο της Συνόδου οι ΥΠΕΞ της ASEAN συνεχίζουν συνεδριάσεις με διάφορους ομολόγους τους (Κίνας, Ρωσίας, ΗΠΑ, Ιαπωνίας, Αυστραλίας κ.ά.), με δεδομένο και το ενδιαφέρον που έχουν όλα τα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα για τη δράση των μονοπωλίων που εκπροσωπούν στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου αυτήν την περίοδο πολλά κράτη εμφανίζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ, συγκεντρώνουν άφθονες πρώτες ύλες, φτηνά εργατικά χέρια κ.λπ.