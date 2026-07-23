Βαρύ το τίμημα που πληρώνουν οι εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς

Μακραίνει διαρκώς η λίστα των εργατικών «ατυχημάτων» με την εργατική τάξη να πληρώνει με τραυματίες και νεκρούς τα κέρδη και τις εμβληματικές επενδύσεις. Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που το θερμόμετρο έχει σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς, η καταπόνηση των εργαζομένων αυξάνεται, όμως αυτά είναι «ψιλά γράμματα» για εργοδότες και κράτος, που στραγγίζουν την εργατική τάξη για να πιάνονται χρονοδιαγράμματα, να βγαίνει η παραγωγή και να μην χάνεται ούτε λεπτό από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης για τα κέρδη τους.

Τραυματισμός εργαζόμενης από νταλίκα σε μεταφορική στον Βοτανικό

Αυτή την αθλιότητα, σε συνδυασμό με τις υποδομές - ρημαδιό με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι κάθε μέρα χιλιάδες εργαζόμενοι στον Βοτανικό, παραλίγο να πληρώσει ακόμα και με τη ζωή της εργαζόμενη σε μεταφορική εταιρεία στην οδό Ορφέως, όταν παρασύρθηκε προχθές, την Τρίτη, από νταλίκα. Το «ατύχημα» έγινε την ώρα της δουλειάς της εντός του χώρου μεταφορικής εταιρείας όπου εργαζόταν ως υπάλληλος γραφείου και τώρα η εργαζόμενη νοσηλεύεται στο «Αττικόν» με βαριά τραύματα και στα δύο πόδια.

Αμεση παρέμβαση στον χώρο πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) με την πρόεδρό της, Ντίνα Γκογκάκη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης, εργαζόμενοι διπλανών μεταφορικών επιχειρήσεων επιβεβαίωσαν το σοβαρό εργατικό «ατύχημα».

Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες τους, το ασθενοφόρο ευτυχώς έφτασε σχετικά γρήγορα στον χώρο του σοβαρού «ατυχήματος», καθώς συμπτωματικά δεν είχε ιδιαίτερη κίνηση εκείνη την ώρα στο σημείο, στο οποίο τις περισσότερες φορές δημιουργείται μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα, καθώς κινούνται νταλίκες και άλλα βαρέα οχήματα μέσα σε στενούς και ακατάλληλους δρόμους, με αποτέλεσμα αν δημιουργηθεί κάποιος σοβαρός κίνδυνος να είναι σχεδόν απροσπέλαστοι οι δρόμοι.

Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη περιοχή όπου δραστηριοποιούνται πολλές μεταφορικές αλλά και πάρα πολλές άλλες εταιρείες, εργοστάσια, επιχειρήσεις κλπ., υπάρχουν καταγγελίες για παντελή έλλειψη μέτρων ασφαλείας και προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, καθώς και για την ανυπαρξία ελέγχων των αρμόδιων κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών, όπως της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Ομοσπονδία έχει προγραμματίσει παρέμβαση και σήμερα στον χώρο του «ατυχήματος».

Εργοτάξιο Ελληνικού: Εργάτης γκρεμίστηκε από σκαλωσιά και κατέληξε σε μπετόβεργες

Στο μεταξύ, δεν πρόλαβαν να κοπάσουν οι τυμπανοκρουσίες από τις προχθεσινές κυβερνητικές επισκέψεις στο Ελληνικό, και ένα ακόμα σοβαρό εργατικό «ατύχημα» ήρθε να προστεθεί στον μακρύ κατάλογο αίματος στην πολυδιαφημισμένη επένδυση στο Ελληνικό.

Το νέο «ατύχημα» έγινε χθες, την ώρα της δουλειάς μέσα στο λιοπύρι, στο παραλιακό μέτωπο στις Βίλες, στις εργασίες που έχει αναλάβει η εταιρεία «Berios». Πρόκειται για εργαζόμενο ο οποίος «έπεσε από σκαλωσιά, και προσγειώθηκε πάνω σε αναμονές μεταλλικού οπλισμού, οι οποίες καρφώθηκαν στην εσωτερική πλευρά του μηρού του και εισχώρησαν αρκετούς πόντους προς την κοιλιακή χώρα. Ο εργάτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο με την κατάστασή του να θεωρείται σοβαρή, όπως αναφέρει το Σωματείο στο έργο του Ελληνικού.

Αμέσως το Σωματείο με την αποφασιστική του παρέμβαση επέβαλε παύση εργασιών, ενώ κλιμάκιο της Επιθεώρησης μετέβη στον χώρο για έλεγχο και αυτοψία.

Το Σωματείο επισημαίνει πως είναι ένα ακόμα δείγμα του τι σημαίνει δουλειά από Δευτέρα έως Κυριακή, ήλιο με ήλιο για να βγουν τα πολυπόθητα για τους ομίλους χρονοδιαγράμματα. «Καταγγέλλουμε τη "Lamda", όπως και όλους τους υπόλοιπους κατασκευαστικούς ομίλους και εταιρείες, οι οποίοι στο Ελληνικό, και όχι μόνο, έχουν κυριολεκτικά ξεσαλώσει. Εχουν κάνει κανονικότητα το 6ήμερο, το 12ωρο και 13ωρο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Το Σωματείο απαιτεί να παραμείνει κλειστό το εργοτάξιο μέχρι να διερευνηθούν όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο εργατικό «ατύχημα» και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Επίσης, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και να ληφθούν τώρα όλα τα μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες. Ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους σε όλες τις εταιρείες στο έργο για την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Επιπλέον, υπογραφή επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης σε ολόκληρο το έργο του Ελληνικού, που να καλύπτει όλο το προσωπικό, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής.