ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΚΟ

Οχι στο κλείσιμο δομών φιλοξενίας, στις απολύσεις και τις περικοπές

Το κλείσιμο των δομών φιλοξενίας, που μέχρι το τέλος του μήνα πρόκειται να φτάσουν τις 8 στο σύνολο και άλλες 4 δομές επείγουσας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων στις ΜΚΟ.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά σε στάση εργασίας σήμερα από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και καλεί σε κινητοποίηση στις 11 π.μ. έξω από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το Σωματείο τονίζει πως οι εργαζόμενοι στις δομές δεν θα δεχτούν τα τελεσίγραφα της κυβέρνησης, ούτε θα επιτρέψουν να πεταχτούν στον δρόμο.

«Από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε το απαράδεκτο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Ασυλο. Αναδείξαμε ότι ήρθε σε μια περίοδο που τα κράτη της ΕΕ ετοιμάζονται και οχυρώνονται μπροστά στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται, αυξάνοντας την καταστολή απέναντι σε ξεριζωμένους, ταλαιπωρημένους ανθρώπους που η δική τους πολιτική δημιουργεί, και ανακατευθύνοντας τους πόρους προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήμα για την πολεμική τους μηχανή», επισημαίνει σε ανακοίνωσή του.

Υπογραμμίζει πως η εφαρμογή του νόμου ενάμιση μήνα μετά την ψήφισή του συνεπάγεται ήδη 350 απολύσεις και περικοπές, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι των ανηλίκων. Τονίζει ότι η αιτία του κλεισίματος είναι η υποχρηματοδότηση, ενώ καταγγέλλει τα ψέματα της κυβέρνησης για δήθεν μείωση των μεταναστευτικών ροών, σημειώνοντας πως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δείχνει ότι οι ροές κάθε χρόνο αυξάνονται μεταξύ των μηνών Αυγούστου και Νοεμβρίου.

Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι η δουλειά των εργαζομένων είναι αναγκαία και όχι οι διάφοροι εργολάβοι των ΜΚΟ, που μπαίνουν για να «ξεκοκαλίσουν» τα προγράμματα, και καταγγέλλει τόσο την κυβέρνηση όσο και το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποιούν κατά γράμμα την αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ.

«Είναι η ώρα για ακόμα μεγαλύτερη συσπείρωση στο Σωματείο μας, ώστε μαζικά και μαχητικά να αντικρούσουμε ό,τι τσακίζει τα δικαιώματα και τις ζωές μας», ξεκαθαρίζει το Σωματείο και διεκδικεί: Να μη γίνει καμία απόλυση. Να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, καθώς οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στον κλάδο καλύπτουν εδώ και χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Απορρόφηση όλων σε άλλα προγράμματα στο Προσφυγικό, και μέχρι τότε να καταβληθεί έκτακτο επίδομα με ευθύνη του υπουργείου Εργασίας.

Επιπλέον το Σωματείο απαιτεί: Να μην εφαρμοστεί το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Ασυλο. Να μην κλείσει καμία δομή φιλοξενίας. Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους, προστασία των προσφύγων και μεταναστών με ευθύνη του κράτους, χωρίς εμπλοκή ΜΚΟ ή διαφόρων ιδιωτών.