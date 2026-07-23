ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

«Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα»

Eurokinissi

Σε μαζική κινητοποίηση προχώρησαν προχθές στο Ναύπλιο αγρότες με τα τρακτέρ τους, μικροί επαγγελματίες και εργαζόμενοι της Αργολίδας, μετά από κάλεσμα της «Επιτροπής για το Νερό στην Αργολίδα». Με κεντρικό σύνθημα «Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα», και παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, η Επιτροπή διοργάνωσε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και μηχανοκίνητη πορεία έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητα Αργολίδας.

Αγρότες και κάτοικοι διαμαρτύρονται για τα τεράστια κόστη που επωμίζονται, για την εγκατάλειψη των υποδομών και τις μεγάλες καθυστερήσεις στη συντήρησή τους, ενώ οι ανησυχίες τους εντείνονται λόγω του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τη διαχείριση του νερού και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση. Πρόκειται για προβλήματα που τσακίζουν κι άλλο το εισόδημα των βιοπαλαιστών καθώς εκτινάσσουν το κόστος παραγωγής, κάτι που τους βγάζει ξανά μαζικά στους δρόμους.

Αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων συναντήθηκε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Αργολίδας, παραδίδοντάς του το ψήφισμα με τις διεκδικήσεις τους, ενώ η κινητοποίηση ολοκληρώθηκε με έναν ολιγόλεπτο αποκλεισμό του κόμβου της Ενδεκάτης.

Στο πλευρό τους το ΚΚΕ

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, και ο εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», Γιάννης Κελάρης.

Στην παρέμβασή του ο Χρ. Κατσώτης τόνισε μεταξύ άλλων τις ελλείψεις σε υποδομές και την εγκατάλειψη αναγκαίων έργων άρδευσης όπως του Ανάβαλου, αναδεικνύοντας τις ευθύνες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων που η πολιτική τους αντιμετωπίζει το νερό ως εμπόρευμα.

«Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα καλούνται να πληρώνουν ολοένα και ακριβότερα για ένα αγαθό που πρέπει να είναι καθολικά προσβάσιμο, ενώ οι βιοπαλαιστές αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος άρδευσης και σοβαρούς κινδύνους για την παραγωγή τους. Την ίδια στιγμή, σημαντικά έργα εκσυγχρονισμού των δικτύων, κατασκευής και συντήρησης υδατικών υποδομών παραμένουν στα χαρτιά, με αποτέλεσμα μεγάλες απώλειες νερού και αδυναμία κάλυψης των πραγματικών αναγκών», σημείωσε ο βουλευτής του Κόμματος.

Ξεκαθάρισε ότι το νερό δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα ούτε πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. «Είναι κοινωνικό αγαθό και η διαχείρισή του πρέπει να γίνεται με αποκλειστικό κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής».

Ο βουλευτής του Κόμματος κάλεσε τον λαό της Αργολίδας, τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τους φορείς της περιοχής να διεκδικήσουν οργανωμένα την άμεση επίλυση των προβλημάτων. Μόνο μέσα από τον αγώνα για σύγχρονες, δημόσιες και ασφαλείς υποδομές μπορεί να διασφαλιστεί ότι το νερό θα αποτελεί πραγματικά κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι πεδίο κερδοφορίας.

Πιο συγκεκριμένα, κάλεσε τους παρευρισκόμενους να διεκδικήσουν και να απαιτήσουν τα διαχρονικά αιτήματα που έχει το ΚΚΕ για:

«Αμεσα μέτρα για την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού πόσιμου νερού για όλους. Κατασκευή, συντήρηση και εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης, ώστε να περιοριστούν οι μεγάλες απώλειες νερού. Υλοποίηση όλων των αναγκαίων έργων αποθήκευσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων με βάση επιστημονικό σχεδιασμό. Μείωση του κόστους άρδευσης και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής επιβάρυνσης στη χρήση του νερού. Καμία ιδιωτικοποίηση ή εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ενίσχυση των αρμόδιων δημόσιων υπηρεσιών με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και την απαιτούμενη χρηματοδότηση».