«ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΣΤΗ ΓΣΕΒΕΕ

Τι έγινε - και τι ΔΕΝ έγινε - στο ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ

Τη στάση της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΓΣΕΒΕΕ καταγγέλλει η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση», καθώς στη συνεδρίαση στις 12 Ιούλη απέφυγαν να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που «καίνε» τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους.

Πιο συγκεκριμένα, η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση» έθεσε στο επίκεντρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μικροί επαγγελματίες, όπως «η τεκμαρτή φορολόγηση και η φορολόγηση από το πρώτο ευρώ», η ενεργειακή ακρίβεια, το αυξημένο κόστος των πρώτων υλών, το σύστημα myDATA, το ψηφιακό πελατολόγιο και το OpenBusiness, που όπως σημείωσε μετατρέπουν κάθε μικρό επαγγελματία σε «άμισθο υπάλληλο του κράτους».

«Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΒΕΕ με ευθύνη της διοίκησης δεν συζητήθηκε ούτε μια στιγμή το ενδεχόμενο κινητοποίησης. Ούτε σκέψη για αγώνα. Η απάντηση της διοίκησης στις τοποθετήσεις των εκλεγμένων της "Αντιμονοπωλιακής Συσπείρωσης" ήταν ότι η ΓΣΕΒΕΕ "δεν έχει λογική στρατολόγησης", ότι πετυχαίνει με "τεκμηριωμένες προτάσεις" και όχι με "αγωνιστικές κινητοποιήσεις"», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση» προσθέτει ότι οι «τεκμηριωμένες προτάσεις» δεν έχουν αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τις ψηφιακές θηλιές και το γεγονός ότι οι μικροί επαγγελματίες είναι οι μόνοι χωρίς αφορολόγητο. Παράλληλα σημειώνει ότι όλες οι κατακτήσεις μέχρι τώρα, το 8ωρο, η κυριακάτικη αργία, αλλά και οι πρόσφατες κατακτήσεις των βιοπαλαιστών αγροτών, οι Συλλογικές Συμβάσεις που πέτυχαν οι εργαζόμενοι, έγιναν κάτω από την πίεση των αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτό, θυμίζει και τους αγώνες που έχουν δώσει οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι στο παρελθόν και ήταν ο μόνος δρόμος που οδήγησε στην απόσπαση κατακτήσεων.

Επιπλέον κατήγγειλε τις δυνάμεις στην πλειοψηφία του ΔΣ που σε σύμπλευση με την κυβέρνηση και την ΕΕ παρουσιάζουν τη στροφή στην πολεμική οικονομία και τις επενδύσεις στην πολεμική βιομηχανία ως «ευκαιρία» για τον επιχειρηματικό κόσμο. Μάλιστα «υπερασπιζόμενος τη συζήτηση στο ΕΕΑ με τον υπουργό Αμυνας ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ μάς ρώτησε: "Δηλαδή θέλετε να τα πάρουν όλα οι μεγαλοεφοπλιστές, ή να πάρουμε κι εμείς ένα κομμάτι από την πίτα;"».

«Τον ευχαριστούμε για την ειλικρίνεια. Παραδέχεται ο ίδιος ότι υπάρχει πίτα και ότι κάποιος άλλος κρατάει το μεγάλο κομμάτι. Ο ρόλος που επιφυλάσσει στους μικρούς ΕΒΕ είναι να μαζεύουν τα ψίχουλα από ένα τραπέζι που το στρώνουν άλλοι», σημειώνει η «Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση» και ξεκαθαρίζει πως τα όπλα κατασκευάζονται με σκοπό να χρησιμοποιηθούν εναντίον των λαών, οι δε στρατιωτικές δαπάνες πληρώνονται με περικοπές «στην Υγεία, στην Παιδεία, στην κοινωνική πολιτική, δηλαδή από τη δική μας τσέπη και τη δική μας οικογένεια».

Τους ξεπερνάμε!

«Τον Σεπτέμβρη δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού στη ΔΕΘ εκατοντάδες Σωματεία και Ομοσπονδίες από όλη τη χώρα, μαζί με εργαζόμενους, αγρότες και νεολαία. Εκεί όπου η κυβέρνηση επιλέγει να προβάλει τις εξαγγελίες της θα ακουστεί δυνατά η φωνή των μικρών επαγγελματιών, γιατί δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από τα προεκλογικά παζάρια. Ξέρουμε καλά πως ό,τι δίνουν με το ένα χέρι, το παίρνουν διπλά με το άλλο. Δεν πάμε στη ΔΕΘ για να ακούσουμε. Πάμε για να ακουστούμε. Η δύναμή μας βρίσκεται στην οργάνωση και στη συλλογική δράση. Σας καλούμε όλες και όλους - κάθε Σωματείο, κάθε Ομοσπονδία, κάθε συνάδελφο», καταλήγει η ανακοίνωση.