Οι εργαζόμενοι απορρίπτουν το νομοσχέδιο για «Πολιτισμό ΑΕ»

Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλαν με την κινητοποίησή τους έξω από τα γραφεία του ΟΔΑΠ οι εργαζόμενοι στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς, που είχαν προχωρήσει και σε στάση εργασίας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των σωματείων τους, του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Τμήμα Πολιτισμού, του Πανελλήνιου Συλλόγου Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΟ (ΠΑΣΥΠΑΤΕ), του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ), της Πανελλήνιας Ενωσης Συντηρητών Αρχαιοτήτων, του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και του Συλλόγου Εκτάκτων Αρχαιολόγων.

Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους διατράνωσαν ότι το νομοθετικό έκτρωμα που οργανώνει τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους επιχειρηματικού σχεδιασμού απορρίπτεται, ενώ κατήγγειλαν και τη στάση της κυβέρνησης, που φέρνει εσπευσμένα το σχέδιο νόμου για ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη. Κατήγγειλαν επίσης την προκλητική στάση του ΔΣ του ΟΔΑΠ, που αρνήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους των σωματείων και της ΑΔΕΔΥ, ενώ κάλεσε και την αστυνομία για να κλείσει την πόρτα στους απεργούς.





Στήριξη στον αγώνα των εργαζομένων εξέφρασαν με την παρουσία τους ομέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, και οβουλευτής του Κόμματος.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Γ. Δελής τόνισε:

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κανένα αντιλαϊκό μέτρο δεν έχει μέλλον αν δεν νομιμοποιηθεί στη συνείδηση του λαού, και τέτοια νομοσχέδια δεν νομιμοποιούνται, για τον απλούστατο λόγο ότι τον Πολιτισμό, αυτό το υπέρτατο κοινωνικό αγαθό, τον μετατρέπουν σε ένα αγοραίο εμπόρευμα.

Αυτή είναι η ουσία όλων των νομοθετημάτων τα τελευταία χρόνια από το υπουργείο Πολιτισμού, από όλες τις κυβερνήσεις, και με την ιδιαίτερη βέβαια ένταση της σημερινής κυβέρνησης, υλοποιώντας τη γνωστή κατεύθυνση της ΕΕ, εξ ου και το αγαπημένο επιχείρημα της υπουργού ότι "εμείς δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να εφαρμόζουμε στη χώρα μας τις καλές διεθνείς πρακτικές". Να τις χαίρονται.

Εμείς θα εξακολουθήσουμε τον Πολιτισμό, τα μνημεία, όλη την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού λαού να τη θεωρούμε κτήμα του ελληνικού λαού. Ενα διαπαιδαγωγητικό, εκπαιδευτικό μέσο για να γνωρίσει κανείς το παρελθόν, την Ιστορία του, άρα να έχει και το μέλλον που πρέπει να έχει.

Με αυτές τις σκέψεις θα δώσουμε τη μάχη στη Βουλή απέναντι στην κυβέρνηση που φέρνει ένα νομοσχέδιο και θα το ψηφίσει με fast track διαδικασίες την Τρίτη.

Σε ό,τι μας αφορά, το ΚΚΕ θα είναι και μέσα και έξω από τη Βουλή μαζί σας».

«Είμαστε στο πλευρό σας και θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην περάσει αυτό το πολυνομοσχέδιο, για να παλέψουμε μαζί ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική», δήλωσε ο Δημήτρης Ακτύπης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, μεταφέροντας μήνυμα στήριξης της ΑΔΕΔΥ. Πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «αποτυπώνει τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης να μετατρέψει την πολιτιστική κληρονομιά σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης, αποδυναμώνοντας τον δημόσιο χαρακτήρα της προστασίας και της διαχείρισής της».

Από τη μεριά του ο Γιάννης Γάλλιος, γραμματέας του Πανελλήνιου Σωματείου Εκτάκτων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, τόνισε ότι οι συμβασιούχοι του υπουργείου ενώνουν τις φωνές και τον αγώνα τους με τους μόνιμους συναδέλφους τους ενάντια σε αυτήν την πολιτική που ακολουθείται εδώ και χρόνια από το υπουργείο Πολιτισμού και όλες τις κυβερνήσεις διαδοχικά, που έχουν μετατρέψει τον Πολιτισμό σε εμπόρευμα. Κάλεσε «να αποσυρθεί τώρα το ντροπιαστικό νομοσχέδιο, που βάζει Ανώνυμη Εταιρεία στο υπουργείο Πολιτισμού. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια σε μια πολιτική ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίησης, ενάντια στις εργολαβίες. Παλεύουμε για νομιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟ».