ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Νέες «φωνές» για διάλογο με την AfD

«Πρέπει να συνομιλούμε με όλους όσοι θέλουν να συζητήσουν μαζί μας», δήλωσε ο προερχόμενος από τους Χριστιανοδημοκράτες πρωθυπουργός του γερμανικού κρατιδίου της Σαξονίας, Μίχαελ Κρέτσμερ, αναφερόμενος στην ανάγκη συνομιλιών με την «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) την οποία οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να εμφανίζουν πρώτη και σημαντικά ενισχυμένη.

Ασκώντας δε κριτική σε όσους απορρίπτουν κάθετα τις διαπραγματεύσεις με το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, ο Κρέτσμερ είπε ότι «όποιος μιλάει για "τείχος πυρός", δεν αντιλαμβάνεται τα σημάδια των καιρών». Ο ίδιος υποστήριξε ότι με δεδομένη την κατάσταση όπως διαμορφώνεται στα ανατολικά κρατίδια, «δεν έχουν νόημα (...) τα τείχη προστασίας».

Πριν λίγες μέρες, ο επίσης Χριστιανοδημοκράτης Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα για την άρνηση του κόμματός του έως τώρα για διάλογο με την AfD, είπε ότι «δεν βλέπω λόγο να το αλλάξουμε αυτό».

Στο μεταξύ, «αναστάτωση» στη CDU προκάλεσε η παραίτηση του - θεωρούμενου «νούμερο 2» του κόμματος - επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) του, Γενς Σπαν, όταν έγινε γνωστό ότι απέκτησε παιδί από παρένθετη μητέρα στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία. Στις αρχές της βδομάδας ο Μερτς δήλωσε ότι επίκεινται αλλαγές όχι μόνο στην ΚΟ αλλά κατά πάσα πιθανότητα και στο υπουργικό συμβούλιο. Μάλιστα, οι βουλευτές της CDU φέρονται να ειδοποιήθηκαν να γυρίσουν από τις θερινές τους διακοπές, ώστε να πάρουν μέρος σε ειδική συνεδρίαση που προγραμματίστηκε.

Ολα αυτά ενώ νέα δημοσκόπηση, που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας «Bild», εμφανίζει την AfD να συγκεντρώνει στην πρόθεση ψήφου 29%, τη Χριστιανική Ενωση (CDU - CSU) 21%, τους Πράσινους και το SPD 13% και τη Linke 10%.