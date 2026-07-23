ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ

Απορρίπτει τη νέα συκοφαντική εκστρατεία των ΗΠΑ

Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κούβας η οποία αναφέρεται στην τελευταία έκθεση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, που για άλλη μια φορά κατονομάζει εντελώς αβάσιμα το νησί ως απειλή, σημειώνει ανάμεσα σε άλλα:

«Η Κούβα απορρίπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 20 Ιουλίου από το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την υποτιθέμενη ανατρεπτική επιρροή της Κούβας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρόκειται για ένα μέτριο προπαγανδιστικό φυλλάδιο. Επιδιώκει να ενισχύσει το ψευδές μήνυμα ότι η Κούβα αποτελεί απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα πρόσχημα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση των ΗΠΑ για συλλογική τιμωρία και γενοκτονία εναντίον του κουβανικού λαού. Μέσω της κατασκευής κατηγορητικών αφηγημάτων, στοχεύει στην κατασκευή υποστήριξης για μια πιθανή στρατιωτική επιθετικότητα».

Και συνεχίζει: «Είναι υποκριτικό εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών (των ΗΠΑ) να κατηγορεί την Κούβα ότι προωθεί την ανατροπή, όταν είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ διαθέτει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό της κάθε χρόνο για να ανατρέψει την εσωτερική τάξη στην Κούβα, να προκαλέσει πείνα και απελπισία και να ανατρέψει την κουβανική κυβέρνηση. Πρόκειται για την ίδια κυβέρνηση με ένα άθλιο ιστορικό παρεμβάσεων και παραβιάσεων του Διεθνούς Δκαίου, που διαπράττει εξωδικαστικές δολοφονίες σε διεθνή ύδατα και πολιτικές δολοφονίες, χρηματοδοτεί πράξεις γενοκτονίας, επιτίθεται σε κυρίαρχα έθνη σε κάθε ήπειρο και παρεμβαίνει στις εκλογικές διαδικασίες κυρίαρχων κρατών».

Αναφερόμενο στο νέο αφήγημα της «αριστερής τρομοκρατίας» και του νεομακαρθισμού, το ΥΠΕΞ της Κούβας σημειώνει χαρακτηριστικά: «Στόχος είναι η καταστολή και η επίθεση στον ίδιο τον αμερικανικό πληθυσμό και ο εκφοβισμός όσων εκφράζουν αλληλεγγύη, συμπεριλαμβανομένων όσων καταγγέλλουν την άδικη επιθετικότητα της κυβέρνησής τους κατά της Κούβας. Αναγνωρίζεται ότι η αντίθεση στο ενεργειακό εμπάργκο, στον στραγγαλισμό της κουβανικής οικονομίας και στην απειλή στρατιωτικής επιθετικότητας αυξάνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων των Κουβανών που ζουν εκεί και των απογόνων τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών επιμένει να αμφισβητεί τους δεσμούς της Κούβας με άλλα κυρίαρχα έθνη, σαν να έχει εξαφανιστεί το Διεθνές Δίκαιο. Χειραγωγεί και διαστρεβλώνει την ευρέως αναγνωρισμένη ιστορία αλληλεγγύης και αντιαποικιακού διεθνισμού της Κούβας, ακόμα και εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Κάθε χρόνο οι ΗΠΑ υφίστανται επανειλημμένη απομόνωση στα Ηνωμένα Εθνη επειδή αρνούνται να τερματίσουν το οικονομικό εμπάργκο».

Και καταλήγει: «Οπως έκανε πάντα, η Κούβα θα συνεχίσει να καλλιεργεί φιλικές σχέσεις με τον αμερικανικό λαό και τους θεσμούς, τηρώντας στενά το Διεθνές Δίκαιο, τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τη Σύμβαση της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις».