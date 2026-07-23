ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Εδρα για την «Ασπίδα της Αμερικής» ετοιμάζει ο Εσπριέγια

Το διακρατικό σχήμα που επιδιώκεται να πρωτοστατήσει, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, στην «αντιμετώπιση της τρομοκρατίας» σε όλη την περιφέρεια

Νέο προμήνυμα σύσφιξης της συνεργασίας με τις ΗΠΑ αποτελεί η αναγγελία του μεγαλοδικηγόρου και επιχειρηματία, Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, που αναλαμβάνει την προεδρία της Κολομβίας στις 7 Αυγούστου, ότι η χώρα του θα φιλοξενήσει «το κύριο αρχηγείο της «Ασπίδας της Αμερικής», με συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών».

Ο Εσπριέγια είπε μάλιστα ότι η έδρα της «Ασπίδας» θα είναι στο Μεντεγίν, πρωτεύουσα της επαρχίας Αντιόκια, σημαντικό βιομηχανικό κέντρο της χώρας, όπου μεταξύ άλλων «εδρεύουν» και μια σειρά εγκληματικές οργανώσεις, με κομβικό ρόλο και στη διακίνηση ναρκωτικών σε όλη τη Λατινική Αμερική (όπως το ομώνυμο «Καρτέλ» που ειδικά τη δεκαετία του '80 είχε πλούσια δράση).

Θυμίζουμε ότι η «Ασπίδα της Αμερικής» συνιστά ουσιαστικά μία νέα διακρατική συμμαχία που οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διαμορφωθεί, με άλλες κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής, δήθεν για την «αντιμετώπιση της ναρκω - τρομοκρατίας και του οργανωμένου παράνομου εγκλήματος», με ουσιαστική ωστόσο προτεραιότητα τη διαμόρφωση συσχετισμών ευνοϊκών για την «απόκρουση» της γοργής διείσδυσης της Κίνας στην περιοχή, αλλά και της Ρωσίας.

Στις αρχές του περασμένου Μάρτη, η κυβέρνηση Τραμπ είχε οργανώσει στο Μαϊάμι Διάσκεψη με τη συμμετοχή 12 ηγετών κυβερνήσεων της Λατινικής Αμερικής, όπου αποφασίστηκε και «στρατιωτική συμμαχία» για τη «διαφύλαξη της τάξης» στην περιοχή, «για την εξάλειψη των εγκληματικών καρτέλ», με «δέσμευση για χρήση θανατηφόρας στρατιωτικής βίας», όπως δήλωνε τότε ο Τραμπ.

Μάλιστα ο αποχωρών σοσιαλδημοκράτης Πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, έχει διαφωνήσει με διάφορες επιλογές ή προτάσεις των ΗΠΑ και σε ερωτήσεις που είχε δεχτεί επειδή δε συμμετείχε στη Διάσκεψη, είχε πει: «Κάπου λειτούργησε ένα "σπασμένο τηλέφωνο" (...). Ούτε η Βραζιλία ούτε το Μεξικό ούτε η Κολομβία, χώρες βασικές στον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, προσκλήθηκαν και αυτό δεν έγινε με τη θέληση του Προέδρου Τραμπ».

Κατά τα άλλα, καθώς η επικράτηση ντε λα Εσπριέγια έδωσε νέα ώθηση στις ενδοαστικές διεργασίες στη χώρα και για την ανασυγκρότηση της σοσιαλδημοκρατίας, ο Πέτρο μιλώντας τη Δευτέρα σε συγκέντρωση οπαδών του υποστήριξε ότι «η Κολομβία θα πάψει να είναι κυρίαρχη χώρα από τις 7 Αυγούστου» και ότι ο νέος Πρόεδρος «θα είναι υπηρέτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Θα πάμε από το καθεστώς της δημοκρατίας στο καθεστώς του αντιβασιλείου, θα κυβερνήσουν ο Τραμπ και ο Ρούμπιο...».