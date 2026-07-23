Πέμπτη 23 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.- Χτες στις ΗΠΑ ανακοινώθηκε επένδυση - μαμούθ του τεχνολογικού μονοπωλίου «OpenAI» για την κατασκευή ενός γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων (data center) κοντά στη Σαβάνα της Πολιτείας Τζόρτζια, με στόχο να καλύψει τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες Τεχνητής Νοημοσύνης.

ΑΛΓΕΡΙ.- Τουλάχιστον 6 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Αλγερία από φονικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει πολλές περιοχές της χώρας τις τελευταίες μέρες.

ΟΤΤΑΒΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο Καναδάς θα ενταχθεί, ως η πρώτη χώρα - παρατηρητής, στο πρόγραμμα παραγωγής του νέου βρετανο-ιταλο-ιαπωνικού μαχητικού αεροσκάφους GCAP, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για να γίνει μελλοντικά πλήρες μέλος του. Οπως ανακοίνωσε χτες το υπουργείο Αμυνας της Βρετανίας, το πρόγραμμα GCAP (Global Combat Air Programme) θα αναπτύξει έως το 2035 μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς, που θα αντικαταστήσει τα Eurofighter Typhoon της Ιταλίας και της Βρετανίας και τα Mitsubishi F-2 της Ιαπωνίας.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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