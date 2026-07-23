Προκλητική η απόφαση για εμπορική αξιοποίηση του Γεντί Κουλέ

Με αυτά τα λόγια διαφημίζει το υπουργείο Πολιτισμού την υπηρεσία τουπου «συνδέει την πολιτιστική κληρονομιά με τη γαστρονομική παράδοση» και ονομάζεται «Eaternity Greece» (σ.σ. ένας συνδυασμός του «eat» που σημαίνει τρώω και του «eternity» που σημαίνει αιωνιότητα).

Σίγουρα πρόκειται για έναν ακόμα κρίκο στη βαθύτερη εμπορευματοποίηση του πολιτιστικού πλούτου αναδεικνύοντας και νέα πεδία επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πολιτικής της λεγόμενης «εξωστρέφειας», ενώ αποτελεί και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς θα λειτουργεί η Ανώνυμη Εταιρεία του ΟΔΑΠ που φέρνει με νομοσχέδιο η κυβέρνηση της ΝΔ, οργανώνοντας τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους επιχειρηματικού σχεδιασμού.

Ανάμεσα στους χώρους που παραδίδει η κυβέρνηση για γεύματα και πάρτι, όπως αυτά άλλωστε που είδαμε πρόσφατα στο Νιόκαστρο Πύλου, είναι και το Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ) της Θεσσαλονίκης, το οποίο πέρα από σπουδαίο βυζαντινό μνημείο χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια της νεώτερης ιστορίας μας και ως τόπος φυλάκισης πολιτικών κρατουμένων. Κουβαλά ακόμα μέσα του τις θυσίες, τα όνειρα, τα ιδανικά χιλιάδων λαϊκών αγωνιστών, μελών και στελεχών του ΚΚΕ που φυλακίστηκαν κατά τις περιόδους της μεταξικής δικτατορίας, της Κατοχής, του εμφυλίου και της χούντας.

Οι πρώτες εκτελέσεις αγωνιστών στον περίγυρο των φυλακών έγιναν με την είσοδο των Γερμανών στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στις 9 Απρίλη του 1941, και κορυφώθηκαν την περίοδο 1946 - 1954, οπότε εκατοντάδες πολιτικοί κρατούμενοι καταδικάστηκαν σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες από το Εκτακτο Στρατοδικείο Θεσσαλονίκης και εκτελέστηκαν...

Η λογική «όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω» για το κέρδος οδηγεί στην πλήρη ξετσιπωσιά

χαρακτηρίζει προκλητική και απαράδεκτη την απόφαση της κυβέρνησης «να παραδώσει αρχαιολογικούς χώρους και τοπόσημα τεράστιας ιστορικής αξίας, για να αξιοποιούνται ως χώροι ακριβοπληρωμένης εστίασης. Πολύ περισσότερο που ανάμεσα σε αυτούς τους χώρους περιλαμβάνεται ο μαρτυρικός χώρος του Γεντί Κουλέ. Το κολαστήριο τόσο της κατοχικής και πολύ περισσότερο της μεταπολεμικής περιόδου και της δικτατορίας που βασανίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους εκατοντάδες κομμουνιστές και άλλοι αγωνιστές. Φαίνεται ότι η λογική "όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω" για το κέρδος και για την εμπορευματοποίηση των πάντων οδηγεί στην πλήρη ξετσιπωσιά».

Επιπλέον, τονίζει πως «την ίδια ώρα που η κυβέρνηση και συνολικά το σύστημα προωθούν την ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, επιδιώκουν με κάθε τρόπο να σβηστεί η ιστορική αλήθεια και κάθε ιστορική μνήμη των αγώνων του λαού μας. Παράλληλα, τέτοιου είδους χρήση του Γεντί Κουλέ σηματοδοτεί και ιδεολογικά την προσπάθεια απονεύρωσης της βαρύτητας των εγκλημάτων του αστικού κράτους».

Ξεκαθαρίζει ότι το ΚΚΕ στηρίζει τις κινητοποιήσεις και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στο υπουργείο Πολιτισμού απέναντι στην παραπέρα εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και διαμόρφωση όλων των όρων για ανεμπόδιστη πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων στους χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς και καλεί τους εργαζόμενους, τον λαό της πόλης να διεκδικήσει την κατάργηση της απαράδεκτης απόφασης όπως επίσης, την πλήρη απελευθέρωση όλων των μνημείων πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς από κάθε εμπορευματοποίησή τους, την αξιοποίησή τους και την πρόσβασή τους δωρεάν για όλο τον λαό και τη νεολαία.

Καταλήγοντας, απαιτεί την άμεση ταυτοποίηση του DNA των σκελετών που βρέθηκαν στην περιοχή περιμετρικά του Επταπυργίου, έτσι ώστε να μπορέσουν οι συγγενείς να παραλάβουν και να τιμήσουν όπως επιθυμούν τους νεκρούς τους, και κάνει σαφές ότι «το ΚΚΕ θα παλέψει για να μη θαφτεί η αλήθεια για την ιστορία του Γεντί Κουλέ που παραμένει μισή και άγραφη στις κρατικές πινακίδες του εσωτερικού του. Το μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ, το οποίο σύντομα θα ανεγερθεί στον χώρο, θα είναι ένα μικρό βήμα απόδοσης τιμής σε όσους θυσιάστηκαν και διατήρησης της ιστορικής μνήμης για τις μελλοντικές γενιές της πόλης μας».