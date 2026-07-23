ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

«Μια εικόνα από το μέλλον που παλεύουμε» η καθημερινή καλοκαιρινή δραστηριότητα

Ανάσα για τη λαϊκή οικογένεια και η φετινή γιορτή για παιδιά | Συνεχίζεται η πολύμορφη δράση μπροστά και στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αυτές τις μέρες η πλούσια καλοκαιρινή δραστηριότητα των σωματείων του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, με πρωτοβουλίες που βάζουν στο επίκεντρο το παιδί, τους όρους ζωής των λαϊκών οικογενειών, την ανάγκη ξεκούρασης και διακοπών, φωτίζοντας το δικαίωμα όλων σε φτηνή και ποιοτική κατοικία.

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, την περασμένη Πέμπτη πραγματοποιήθηκε με συμμετοχή ρεκόρ η γιορτή για τα παιδιά στο Αλσος και την Κυριακή οργανώθηκε η πρώτη δωρεάν εκδρομή για μπάνιο. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι μια ανάσα δροσιάς για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, κόντρα στη μετατροπή ακόμα και των διακοπών για τον λαό σε πανάκριβη πολυτέλεια, σε μια χώρα μάλιστα όπου τα ρεκόρ στον τουρισμό σπάνε το ένα μετά το άλλο.

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος όλη αυτή η δραστηριότητα θα κορυφωθεί με τη μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης των σωματείων στις 25 Αυγούστου, στην πλατεία Χατζή στους Αμπελόκηπους. Εκεί εκατοντάδες λαού θα διασκεδάσουν με λαϊκό και παραδοσιακό γλέντι, θα γίνουν οι πρώτες εγγραφές των Λαϊκών Μαθημάτων για τη νέα χρονιά, θα συγκεντρωθεί η αναγκαία οικονομική ενίσχυση των σωματείων. Φέτος η εκδήλωση θα έχει ως θέμα τη λαϊκή στέγη, αναδεικνύοντας πλευρές του ζητήματος, όπως τα πανάκριβα ενοίκια στην πόλη, η ανάπτυξη της αγοράς βραχυχρόνιων μισθώσεων (Airbnb) που περιορίζει τα διαθέσιμα οικήματα για εργαζόμενους και φοιτητές, η κατάσταση των φοιτητικών εστιών. Πτυχές ενός ζητήματος που βασανίζει τη λαϊκή οικογένεια και τους εργαζόμενους της πόλης, σε ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει μια βασική ανθρώπινη ανάγκη ως πανάκριβο εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας για τους κατασκευαστικούς ομίλους.





Τα Διοικητικά Συμβούλια και τα μέλη των σωματείων εργάζονται πυρετωδώς για την επιτυχία της φετινής εκδήλωσης, με συζήτηση, συσκέψεις, περιοδείες σε χώρους δουλειάς. Συζητώντας με τους εργαζόμενους για το θέμα της εκδήλωσης σχεδιάζουν το πρακτικό κομμάτι του πώς θα στηθεί το γλέντι, «επιστρατεύοντας» δεκάδες μέλη που κάθε χρόνο με μεράκι δουλεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι δράσεις του καλοκαιριού έχουν στόχο, εκτός από τη διεκδίκηση βασικών αναγκών της εργατικής - λαϊκής οικογένειας, να στηρίξουν και τις πρωτοβουλίες που παίρνουν τα σωματεία όλη τη χρονιά. Τα δωρεάν Λαϊκά Μαθήματα Αλληλεγγύης σε παιδιά εργαζομένων, οι καθημερινές ανάγκες λειτουργίας των σωματείων, οι αιμοδοσίες που διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα το Εργατικό Κέντρο, οι γιορτές για τα παιδιά και τόσες άλλες πρωτοβουλίες στηρίζονται στη διακίνηση του λαχνού της λαχειοφόρου. Χιλιάδες εργαζόμενοι του νομού ενισχύουν τα σωματεία από το υστέρημά τους, κάνοντας δική τους υπόθεση όλη αυτήν τη δραστηριότητα την οποία αναπτύσσει το Εργατικό Κέντρο εδώ και μια δεκαετία.

Είναι πρωτοβουλίες που μεγαλώνουν το μπόι των σωματείων, του Εργατικού Κέντρου, γιατί ακουμπάνε συνολικά τις ζωές της εργατικής τάξης, δεν αφήνουν την κουβέντα και την παρέμβαση να «στεγνώσουν», γίνονται σημείο επαφής με εργαζόμενους που δεν έχουν άμεση τριβή με τα σωματεία, οι οποίοι έχουν μικρή ή και καθόλου πείρα από την αγωνιστική δράση.

Η φετινή γιορτή για τα παιδιά στο Αλσος





Την περασμένη Πέμπτη χιλιάδες παιδιά και γονείς πλημμύρισαν το Αλσος στηνπου όπως κάθε χρόνο διοργάνωσαν τα σωματεία, μαζί με συλλόγους και φορείς της πόλης.αποδεικνύοντας πόση ανάγκη έχουν οι εργαζόμενοι για ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά τους, για ψυχαγωγία, για ελεύθερους χώρους για άθληση και πολιτισμό.

Η μεγάλη συμμετοχή και η προσμονή που έδειξε ο κόσμος έδειξαν ότι τα σωματεία δεν υπερβάλλουν όταν μιλάνε για μια κατοχυρωμένη παιδική εκδήλωση, τη μεγαλύτερη του είδους της που διοργανώνεται στην πόλη. Την επιτυχία της γιορτής δεν την απέτρεψε ούτε η βροχή που έπεσε νωρίτερα το απόγευμα. Οπου και να κοίταγε κανείς έβλεπε παιδικά χαμόγελα, παιδιά να παίζουν ξέγνοιαστα, χωρίς τάμπλετ και κινητά, να ανακαλύπτουν καινούργιες δραστηριότητες, μια «απόδραση» από τους τέσσερις τοίχους ενός διαμερίσματος όπου τα περιορίζει η σημερινή πραγματικότητα. Ο βασικός στόχος της εκδήλωσης επετεύχθη.

Το σύνθημα της φετινής γιορτής ήταν «Σε μια αλάνα η ανεμελιά φραγμένη από τα κάγκελα του κόσμου... Ελευθερώνουμε την ανεμελιά των παιδιών μας...». Οπως αναφέρουν οι διοργανωτές στην ανακοίνωσή τους, «η φετινή παιδική γιορτή είναι αφιερωμένη στην ανεμελιά των παιδιών μας, στο παιχνίδι τους, στη γνωριμία με τη φύση, την αθωότητα που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί».





Τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς επέλεξαν φέτος να ανοίξουν τη συζήτηση με χιλιάδες εργαζόμενους, μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους της πόλης για τον ρόλο του σημερινού σχολείου, πώς αυτό αντί να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προσωπικότητες, να καλλιεργεί την αγάπη για τη μόρφωση και τη συλλογικότητα, εξοντώνει τα παιδιά εγκλωβίζοντάς τα σε μια εξεταστική «αρένα» με σκόρπιες γνώσεις.

Οι διοργανωτές της γιορτής επικεντρώθηκαν στο παιχνίδι, αφού εκεί είναι που το παιδί εκφράζεται ελεύθερα, κοινωνικοποιείται και γνωρίζει τον κόσμο, αναπτύσσει τη σκέψη και τη συλλογικότητα. Το συλλογικό και δημιουργικό παιχνίδι αποτελεί αντίδοτο στην κοινωνική ασφυξία και στον ανταγωνισμό, στα «δόγματα» δηλαδή του σημερινού σάπιου συστήματος. Προτάσσει τη συνεργασία, τη μοιρασιά και την αλληλεγγύη.

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι βιώνουν από πρώτο χέρι πώς απέναντι σε αυτήν την ανάγκη η καπιταλιστική αγορά προωθεί τη λεγόμενη «απασχόληση» των παιδιών. Να μένουν δηλαδή για κάποιες ώρες απασχολημένα με οτιδήποτε (συνήθως με το αζημίωτο, φυσικά), ώστε να διευκολύνονται οι καθημερινές υποχρεώσεις των ενηλίκων.

Αυτήν την ανεμελιά, την ανάγκη για ψυχαγωγία και παιχνίδι μακριά από τις οθόνες, ανακάλυψαν εν τέλει χιλιάδες παιδιά, μέσα από μια σειρά διαδραστικές δραστηριότητες με τις οποίες τα παιδιά βγαίνουν από την ψηφιακή απομόνωση, αλληλεπιδρούν με τον πραγματικό κόσμο και χτίζουν δεσμούς. Στόχος φέτος ήταν τα παιδιά να μην παρακολουθήσουν απλά τις δραστηριότητες της γιορτής αλλά να εμπλακούν, να παίξουν, να γνωρίσουν νέους τρόπους κοινωνικοποίησης και ψυχαγωγίας. Η ομάδα που φτιάχτηκε για να δουλέψει το περιεχόμενο και τη μορφή των δραστηριοτήτων πέτυχε τον στόχο της. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν και μπήκαν με όλη τους τη δύναμη στο παιχνίδι.

Δραστηριότητες όπως μάθημα προσανατολισμού, όπου μαθαίνουν να χρησιμοποιούν πυξίδα και να διαβάζουν τον χάρτη, παιχνίδια ισορροπίας σε σκοινί και zipline, παιχνίδια της γειτονιάς που μεγάλωσαν γενιές και γενιές, όπως οι σακοδρομίες και φυσικά το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, το οποίο συνδυάζει κίνηση, φαντασία, γρίφους και πάνω απ' όλα συνεργασία. Σε ένα περίπτερο, τα παιδιά με συνοδεία μουσικών οργάνων έφτιαχναν το δικό τους παραμύθι. Δίπλα, ένα τεράστιο επιτραπέζιο έχει ζωγραφιστεί στο πάτωμα και τα παιδιά παίζανε τα ίδια σαν πιόνια του παιχνιδιού, ενώ πιο κει παιδιά με κλεισμένα μάτια έπαιζαν τυφλόμυγα.

Ξεχωριστό σημείο της βραδιάς ήταν η παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης φέρνει την ειρήνη», του Μπάμπη Μακρή, η οποία ενθουσίασε τόσο τα παιδιά όσο και τους μεγαλύτερους, φέρνοντας αναμνήσεις από άλλες εποχές.

Στον χώρο λειτούργησε επίσης έκθεση βιβλίου, με τις παιδικές εκδόσεις να έχουν την τιμητική τους. Τα δικά τους περίπτερα είχαν τα σωματεία του Εργατικού Κέντρου, όπου οι γονείς μπορούσαν να κάνουν εγγραφές για τα παιδιά στα δωρεάν Λαϊκά Μαθήματα Αλληλεγγύης, καθώς επίσης να έρθουν και οι ίδιοι σε επαφή με το σωματείο τους.

Από την πλούσια δραστηριότητα, στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο Θανάσης Κονταξής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, καλωσόρισε τους γονείς και τα παιδιά που παρευρέθηκαν στη γιορτή και αναφερόμενος στο θέμα της εκδήλωσης ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια στην ανατροφή των παιδιών, εξηγώντας ότι τα σπαστά ωράρια, τα 6ήμερα, η δουλειά τις Κυριακές και τα 13ωρα είναι η βασική αιτία που ο εργαζόμενος δεν μπορεί να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά του. Σημείωσε ότι τα σωματεία και οι σύλλογοι διεκδικούν ένα σχολείο γεμάτο γνώση, χαρά, γέλια, που θα βοηθά κάθε παιδί να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να πιστεύει στον εαυτό του. Ενα σχολείο που θα διδάσκει την αξία της φιλίας, της αλληλεγγύης, θα βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο για να μπορέσουν να τον αλλάξουν. Κλείνοντας τόνισε ότι όλη αυτή η δραστηριότητα των σωματείων θα καταλήξει στο πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, όπου, κόντρα στα κοστολογημένα προγράμματα και στις εξαγγελίες από τα μπαλκόνια, τα σωματεία θα προβάλουν δυναμικά τα δικά τους αιτήματα: «Λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

«Μα καλά, πώς τα καταφέρνετε και τα στήνετε όλα αυτά;»

Αυτή είναι μια ειλικρινής απορία που εκφράζεται από κόσμο που έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τις δράσεις των σωματείων, αλλά και από όσους βλέπουν να εμπλουτίζονται και να διευρύνονται κάθε χρόνο αυτές οι δράσεις.

Η αλήθεια είναι ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Η παιδική γιορτή, που χρόνο με τον χρόνο γίνεται καλύτερη, πιο πλούσια σε δραστηριότητες και την αγκαλιάζει όλο και περισσότερος κόσμος, είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας των σωματείων. Στηριγμένα στις δικές τους δυνάμεις σχεδιάζουν το περιεχόμενό της, ετοιμάζουν τον χώρο, στήνουν τις δραστηριότητες και καθοδηγούν τα παιδιά στο παιχνίδι και στη γνώση, με την εθελοντική συμμετοχή εργατών και εργατριών, εκπαιδευτικών, νέων επιστημόνων, μουσικών και πολλών άλλων που αναγνωρίζουν την αξία μιας πολιτιστικής εκδήλωσης χωρίς χορηγούς και επιχειρηματικά συμφέροντα.

Σε τελευταία ανάλυση, η παιδική γιορτή και όλες οι καλοκαιρινές δραστηριότητες του Εργατικού Κέντρου έχουν επιτυχία και αγκαλιάζονται από τόσο πολλούς εργαζόμενους επειδή γίνεται αντιληπτό ότι αποτελούν μια εικόνα από το μέλλον για το οποίο παλεύουν τα σωματεία. Ενα μέλλον όπου η ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και των παιδιών για ψυχαγωγία και πολιτισμό δεν αντιμετωπίζονται ως κόστος. Ενα μέλλον όπου η οργάνωση, η συλλογική προσπάθεια των πολλών, η αλληλεγγύη, η συντροφικότητα μπορούν να δώσουν ανάσες στη λαϊκή οικογένεια. Να δώσουν προσανατολισμό και περιεχόμενο στη δραστηριότητα των παιδιών. Να λειτουργήσουν ως αντίδοτο στις σάπιες αξίες που προβάλλονται και ανακυκλώνονται στα social media. «Ενα μέλλον που το χρωστάμε στα παιδιά μας», όπως λένε οι διοργανωτές.

Επόμενοι σταθμοί στην καλοκαιρινή δραστηριότητα του ΕΚΙ: