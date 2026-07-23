Εκθεση για τον Καραγκιόζη στα Καλάβρυτα

Μέχρι 26 Σεπτέμβρη σταστο Πέτρινο Κτίριο στην πλατεία Πετιμεζαίων, θα φιλοξενείται η έκθεσητην οποία συνδιοργανώνουν τοκαι το

Το θέατρο σκιών, αυθεντικό είδος λαϊκού θεάτρου, εκφράζει εμπειρίες από την κοινωνική και πολιτική ζωή του λαού, αφουγκράζεται και ενσωματώνει μηνύματα και ανησυχίες των καιρών και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά, γεφυρώνοντας τον υλικό πολιτισμό με την πηγαία προφορικότητα. Στην εξέλιξή αυτού του ιδιαίτερα αγαπητού και δημοφιλούς θεάματος επέδρασαν ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα που παράλληλα αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης της δραματουργίας του, ενώ με τη σειρά του, ως γνήσια λαϊκή έκφραση, επηρέασε άλλες μορφές Τέχνης. Το πάντρεμα ιστοριών και χαρακτήρων, η μουσική, τα κοινωνικά και ενδυματολογικά χαρακτηριστικά των ηρώων, τα γλωσσικά ιδιώματα και λογοπαίγνια, όλα μαζί συνιστούν έναν ευφυή συνδυασμό εκφραστικών μέσων, που το αναδεικνύουν σε κορυφαία λαϊκή ψυχαγωγία.

Επιλεγμένα αντικείμενα (φιγούρες, σκηνικά, ρεκλάμες, ηχητικά εξαρτήματα, σκηνικά βοηθήματα, εργαλεία κατασκευής φιγούρων, σχέδια, δίσκοι, εκδόσεις, διαφημιστικό υλικό των παραστάσεων, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό) από τη συλλογή του Μουσείου Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού αλληλοεπιδρούν με αυτά της συλλογής του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών, αλλά και ιδιωτικών συλλογών, και σε συνδυασμό με εποπτικό και ψηφιακό υλικό καταδεικνύουν τον πλούτο και την πορεία εξέλιξης της παραστατικής τέχνης του Καραγκιόζη.

Ωρες λειτουργίας: 10.00 - 13.00, 18.00 - 21.00