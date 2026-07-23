«Σίγησε» η σπουδαία Μαίρη Λίντα, που έγραψε Ιστορία στο ελληνικό τραγούδι

Εφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα. Η Μυρτιά, η Μαργαρίτα Μαγιοπούλα του «Αρχιπελάγους», δεν μένει πια εδώ.

Η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας το 1935 αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα. Από πολύ μικρή ηλικία, μόλις 7 ετών, ξεχώρισε στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και ξεκίνησε να δουλεύει σε βαριετέ και κέντρα πολυτέλειας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη και μαζί έφτιαξαν ένα εκπληκτικό δίδυμο, ηχογράφησαν δεκάδες τραγούδια και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της εποχής, αλλά και σε περιοδείες στο εξωτερικό. Ενδεικτικά είναι τα «Ηλιοβασιλέματα», «Δεν θέλω πια να ξανάρθεις», «Αφού το θες», «Πολλές φορές», «Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω» και τόσα άλλα. Στις αρχές του 1960 έρχεται στη ζωή της ο Μίκης Θεοδωράκης, που στο πρόσωπό της βρίσκει την ιδανική ερμηνεύτρια του «Επιτάφιου». Το 1961 ακολουθούν οι δίσκοι «Αρχιπέλαγος» και «Πολιτεία», και το 1963 η συνεργασία με τους Χατζιδάκι και Θεοδωράκη στο «Κεντρικόν». Ερμήνευσε πάνω από 1.200 τραγούδια σπουδαίων συνθέτων, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης, Γιάννης Παπαϊωάννου και Γιώργος Μητσάκης.

Το ΚΚΕ αποχαιρετά την κορυφαία ερμηνεύτρια με το ηφαιστειώδες ταμπεραμέντο

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια της Μαίρης Λίντα το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει:

«Αποχαιρετούμε με θλίψη την Μαίρη Λίντα, την κορυφαία ερμηνεύτρια με το ηφαιστειώδες ταμπεραμέντο, που έγραψε Ιστορία στο ελληνικό τραγούδι.

Γεννημένη για το τραγούδι, η Μαίρη Λίντα, με τις γεμάτες μπρίο ερμηνείες της, ανέβασε στη σκηνή τη μουσική, τις φωνές, τις εικόνες, το χαμόγελο των ανθρώπων της γειτονιάς, παρά τις δυσκολίες που σημάδεψαν τα πρώτα χρόνια της ζωής της στον Κολωνό. Στη συνέχεια, δουλεύοντας με σπουδαίους δημιουργούς και ερμηνεύοντας με τη χαρακτηριστική φωνή της, έδωσε για πάνω από μισό αιώνα το δικό της ιδιαίτερο χρώμα στα λαϊκά πάλκα, σε ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου και στη δισκογραφία, με μεγάλα τραγούδια που θα βρίσκονται πάντα στα χείλη των λαϊκών ανθρώπων.

Ξεχωριστή και ανεπανάληπτη θέση στην Ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και του λαϊκού πολιτισμού κατέχει η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη.

Το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους της».