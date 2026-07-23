Επανεκδόσεις και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις

Κινηματογραφική βδομάδα με μόλις δύο νέες ταινίες στη διανομή, αλλά πολλές αξιόλογες επανεκδόσεις και εξαιρετικές εκδηλώσεις με προβολές. Αυτή η στήλη, για αλλαγή, είναι πληροφοριακή και δεν θα έχει κριτική, γιατί στον ελληνικό πολιτισμό και στον κινηματογράφο ειδικότερα συμβαίνουν πολύ σοβαρότερα πράγματα από τη διανομή μιας εβδομάδας του Ιουλίου.

Θα σας παραπέμψουμε στην ανακοίνωση της Ενωσης Σκηνοθετών - Δημιουργών για την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Πολιτισμού που περιλαμβάνει διατάξεις και για τον οπτικοακουστικό τομέα, αποσπάσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στο φύλλο της Τρίτης, για να πάρετε μια ιδέα. Χαρακτηριστικά επισημαίνουμε ότι το νομοσχέδιο βαθαίνει ακόμα περισσότερο την εμπορευματοποίηση της κινηματογραφικής τέχνης, αντιμετωπίζει τον κινηματογράφο ως επενδυτικό σχέδιο, όχι ως τέχνη με τις ιδιαιτερότητές της στο πλαίσιο της παραγωγής της. Παράλληλα, όχι μόνο απαλείφει σημαντικές διατάξεις προηγούμενων νόμων για την υποχρέωση του κράτους σχετικά με την προστασία της κινηματογραφικής τέχνης και την απαγόρευση της λογοκρισίας, αλλά προσθέτει τη δυνατότητα ανάκλησης ήδη εγκεκριμένης χρηματοδότησης «για λόγους δημοσίου συμφέροντος», χωρίς ο νόμος να ορίζει πουθενά τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Οπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση: «Κανένα έργο δεν μπορεί να θεωρείται πραγματικά ασφαλές όταν η τύχη του εξαρτάται από μια τόσο ασαφή, πολιτικά προσαρμόσιμη ρήτρα, εφαρμόσιμη από μια Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία είναι η ίδια ελεγχόμενη, αφού τα μέλη της στην πλειοψηφία τους, άμεσα ή έμμεσα, σχετίζονται με το υπουργείο Πολιτισμού». Γιατί η υπεράσπιση της καλλιτεχνικής δημιουργίας μάς αφορά όλους...

Ξεκινώντας, να ξεχωρίσουμε τρειςπου θεωρούμε ότι δεν πρέπει να χάσετε. Εχουν τη δική τους σπουδαία θέση στην Ιστορία του κινηματογράφου και τον επηρέασαν με πολλούς τρόπους. Μιλάμε γιακαιΕπιπροσθέτως, αλλά σίγουρα όχι στο ίδιο επίπεδο, οι επανεκδόσειςκαι

Εμείς θα προτείνουμε και δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται αυτήν τη βδομάδα και είναι ιδιαίτερα αξιόλογες.

Σήμερα Πέμπτη στις 20.30 η Ενωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, στο πλαίσιο του κύκλου «Θερινές Προβολές», διοργανώνει συζήτηση με την Κάτια Αντωνιάδη, την πρώτη Ελληνίδα απεσταλμένη στο Ιράν κατά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, και προβολή της ταινίας του Αρι Φόλμαν «Βαλς με τον Μπασίρ» (Waltz with Bashir, 2008). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ταράτσα του κτιρίου που στεγάζει τα γραφεία του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής (Συγγρού 80 - 88, 7ος όροφος), με ελεύθερη είσοδο.

Το Σάββατο 25 Ιούλη στις 20.00 η Κινηματογραφική Λέσχη Ν. Ιωνίας «Μπλόκο» διοργανώνει ιδιαίτερα επίκαιρη πολιτιστική εκδήλωση με θέμα «Κινηματογράφος και Λογοκρισία: Ρήξη ή Ενσωμάτωση;», στην οποία θα μιλήσουν ο Κώστας Σταματόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Σκηνοθετών Δημιουργών, ο Σήφης Στάμου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Οπτικοακουστικού Τομέα «Η Κλακέτα», και ο Ιάκωβος Γωγάκης, κριτικός κινηματογράφου. Θα γίνει συζήτηση για τον ρόλο της Τέχνης και του κινηματογράφου σήμερα και θα ακολουθήσει προβολή της ταινίας «Τράμπο» (Trumbo, 2015) του Τζέι Ρόατς, που αφηγείται την πραγματική ιστορία του Ντάλτον Τράμπο και των διώξεων που υπέστησαν δεκάδες δημιουργοί στο Χόλιγουντ κατά την περίοδο του μακαρθισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο 4ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας (Πατριάρχου Ιωακείμ 2, πλησίον ΗΣΑΠ & ΚΕΠ Νέας Ιωνίας), με ελεύθερη είσοδο.

Κλείνοντας, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε ότι τη Δευτέρα 27 Ιούλη, στις 21.00 στον κινηματογράφο «Ριβιέρα», στο πλαίσιο των μηνιαίων προβολών της ενότητας «Μεγάλες Δευτέρες - Μεγάλες Ταινίες» θα προβληθεί η ταινία του Γουόρεν Μπίτι «Οι Κόκκινοι» (Reds, 1981), ένα ιστορικό έπος που αναφέρεται στον Αμερικανό κομμουνιστή δημοσιογράφο Τζον Ριντ, συγγραφέα του έργου «Δέκα μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο».

Π. Α.