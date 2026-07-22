ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Δολοφονίες στη Γάζα, νέες επιθέσεις στη Δυτική Οχθη

2026 The Associated Press. All

Στο ξεκλήρισμα ακόμη μίας οικογένειας προχώρησε τα ξημερώματα της Τρίτης ο ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας, καθώς βομβάρδισε εν ψυχρώ ένα διαμέρισμα προκαλώντας τον θάνατοκαι πυρκαγιά στο κτίριο.

Από το ισραηλινό πλήγμα στο σπίτι της οικογένειας στη συνοικία Σάμπρα, όπως δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι, σκοτώθηκαν ο άνδρας, ο Φιράς Αλ-Μάσρι, η σύζυγός του, Σαλσαμπέλ, καθώς και οι τρεις κόρες και ο γιος τους.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε το πλήγμα, με πρόσχημα πως είχε βάλει στο στόχαστρο «μαχητές της Χαμάς». Ωστόσο, πρόκειται για το ξεκλήρισμα δεύτερης πολύτεκνης οικογένειας με την ίδια μέθοδο στη Γάζα μέσα σε ένα 48ωρο.

Νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε ένα ΙΧ αυτοκίνητο στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, σκοτώνοντας άλλους δύο Παλαιστίνιους.

Το ίδιο 24ωρο, ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο ισραηλινός στρατός κτίζει εδώ και καιρό μεθοδικά αλλά «σιωπηλά» ένα τεράστιο τείχος που κόβει σχεδόν στα δύο τη Γάζα, ξεχωρίζοντας το κομμάτι του παλαιστινιακού εδάφους που έχει θέσει υπό έλεγχο από το υπόλοιπο. Πρόκειται για ένα τείχος μήκους άνω των 23 χλμ. που περνά μέσα από ισοπεδωμένες συνοικίες, χωριά και πόλεις της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, μιλώντας στο πρακτορείο «ΑΡ», επιβεβαίωσε πως πρόκειται για «φραγμό στην περιοχή» της λεγόμενης «Κίτρινης Γραμμής» που χάραξε και που υποτίθεται πως αποσύρθηκε πίσω από αυτήν με την έναρξη της εκεχειρίας της 10ηςΟκτώβρη 2025. Κατά μήκος αυτού του νέου «τείχους ασφαλείας», έχουν εγκατασταθεί συστήματα καταγραφής της κίνησης και της ταυτότητας των Παλαιστινίων με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής.

Προ ημερών, εκπρόσωπος του στρατού του Ισραήλ ανακοίνωσε πως ελέγχει «πάνω από το 60%» της Λωρίδας της Γάζας.

Στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, οι αυθαίρετες συλλήψεις, κατεδαφίσεις σπιτιών και αρπαγές ζώων και καταστροφές περιουσίας από εποίκους και στρατό κατοχής συνεχίστηκαν, όπως κάθε μέρα.

Χτες, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε ο σοβαρός τραυματισμός τριών Παλαιστινίων από εποίκους στην πόλη Ράμπα, που βρίσκεται ανατολικά της Τζενίν. Οι έποικοι επιτέθηκαν στο σπίτι ενός Παλαιστίνιου, χτυπώντας άσχημα τον πατέρα της οικογένειας και δύο γιους του. Προσπάθησαν, επίσης, να κλέψουν πρόβατα από τη φάρμα του Παλαιστίνιου αγρότη.

Στην πόλη Αλ Ραμ, που βρίσκεται βόρεια της κατεχόμενης Ιερουσαλήμ, ο στρατός κατοχής κατεδάφισε το σπίτι μίας εξαμελούς οικογένειας Παλαιστινίων στη συνοικία Αλ Ασουίτζα. Οταν κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν, οι στρατιώτες τούς επιτέθηκαν με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου - λάμψης.