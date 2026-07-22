ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Καθημερινά χτυπήματα σε υποδομές, πλοία και κατοικημένες περιοχές

2026 The Associated Press. All

Χωρίς παύση συνεχίζεται ημε τηνστο έδαφος τηςμε καθημερινά χτυπήματα σε υποδομές, πλοία αλλά και κατοικημένες περιοχές.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σχετικά με το χτύπημα στο πλοίο «MV Golden Leo», με σημαία Γουινέας - Μπισάου, την Κυριακή στην Οδησσό, που προκάλεσε τον θάνατο 4 Ινδών ναυτεργατών και τον τραυματισμό άλλου ενός: «Οι Ενοπλες Δυνάμεις μας χτυπούν και θα συνεχίσουν να χτυπούν τα πλοία που εμπλέκονται στη μεταφορά πυρομαχικών, όπλων κ.ο.κ. για το καθεστώς του Κιέβου». Επιχείρησε δε να διασκεδάσει τις ανησυχίες της Ινδίας, λέγοντας ότι «συνεχίζουμε τις επαφές μας με τους Ινδούς εταίρους μας και εξηγούμε τη θέση μας».

Την Κυριακή η Ινδία κάλεσε τον Ρώσο επιτετραμμένο Βλαντιμίρ Λαντάνοφ μετά την επίθεση στο εν λόγω πλοίο, καταδίκασε «τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας και τις απειλές κατά της ζωής των αμάχων» και δήλωσε ότι τέτοιες επιθέσεις, καθώς και «οποιαδήποτε άλλη παρεμπόδιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και του εμπορίου, είναι κατακριτέες και πρέπει να σταματήσουν».

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, συγκαταλέγεται στα κράτη με τους μεγαλύτερους αριθμούς ναυτεργατών, με το ινδικό υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να υπολογίζει 320.000 ενεργούς ναυτεργάτες το 2025.

Προηγουμένως το ρωσικό υπουργείο Αμυνας είχε δηλώσει ότι οι δυνάμεις του είχαν επιτεθεί σε λιμάνια που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού. Σύμφωνα με τη Μόσχα, δύο πλοία που μετέφεραν φορτίο για τις δυνάμεις του Κιέβου χτυπήθηκαν στην Οδησσό, μαζί με δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και λιπαντικών, ωστόσο δεν κατονόμασε τα πλοία. Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια και πλοία στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες βδομάδες, δηλώνοντας ότι η εκστρατεία αυτή έχει στόχο να διαταράξει την κυκλοφορία όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία.

Χθες έγινε γνωστό επίσης ότι χτυπήθηκε πλοίο και στα ανοιχτά της Ρουμανίας, με σημαία Λιβερίας, το οποίο έπλεε από την Αίγυπτο προς την Ουκρανία. Ο Πρόεδρος της Ρουμανίας Νικουσόρ Νταν ανέφερε στο «Χ»: «Χθες το βράδυ το "LPG Gas Lisbon", πλοίο με σημαία Λιβερίας, χτυπήθηκε έξω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας, περίπου 20 ναυτικά μίλια από τα ανοιχτά των ρουμανικών ακτών. Ρουμάνοι διασώστες απομάκρυναν το πλήρωμα, συμπεριλαμβανομένων τριών μελών του που είχαν τραυματιστεί, και ένα ρυμουλκό εστάλη στο σημείο για να διασφαλίσει ότι το πλοίο δεν είχε πάρει κλίση και ότι δεν συνιστούσε κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα».

Η δε Ρωσία ανεπίσημα αποδίδει σε «ουκρανική προβοκάτσια» την επίθεση στο συγκεκριμένο πλοίο.

Την ίδια μέρα έγινε γνωστή ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα στη νότια πόλη Ζαπορίζια της Ουκρανίας, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον άλλων 10.

Από την πλευρά της Ουκρανίας το Γενικό Επιτελείο ανέφερε συντονισμένη επίθεση που έπληξε μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 και σύστημα πυραύλων εδάφους - αέρος Pantsir-S1 στο αεροδρόμιο Καλίνο, στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας.

Νέα δόση δανείου στην Ουκρανία από το ΔΝΤ

Τη Δευτέρα το βράδυ έγινε γνωστό ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ενέκρινε μία ακόμα δόση του δανείου του προς την Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι παραδέχτηκε πως η ουρκανική πλευρά «δεν εφαρμόζει εμπρόθεσμα μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της διαφθοράς». Αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση της 48μηνης Εκτεταμένης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (EFF) της Ουκρανίας, εγκρίνοντας την εκταμίευση μίας δόσης 690 εκατ. δολαρίων από το πρόγραμμα δανεισμού των 8,1 δισ. δολαρίων.

Οι «μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς» περιλαμβάνονται εδώ και καιρό στους κεντρικούς όρους του ΔΝΤ για τη χορήγηση δανείων στην Ουκρανία. Το ζήτημα αυτό συχνά προκαλεί την αντίδραση της Ρωσίας, που καταγγέλλει στήριξη της «Δύσης» στο ουκρανικό καθεστώς για τη συνέχιση του πολέμου.