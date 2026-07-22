ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

«Επί ποδός» στους χώρους δουλειάς για την προστασία των εργαζομένων από τον καύσωνα

Μετά τις συστάσεις - ευχολόγια που εξέδιδε το υπουργείο εργασίας για την προστασία εργαζομένων από την θερμική καταπόνηση, αφήνοντας ουσιαστικά το ελεύθερο στους εργοδότες να παίζουν με τους βαθμούς του θερμόμετρου χθες εξέδωσε εγκύκλιο που, για σήμερα Τετάρτη καθιστά «υποχρεωτική την παύση εργασιών» από τη 1 μ.μ. μέχρι τις 5 μ.μ. για χειρωνακτικές εργασίες σε εξωτερικό χώρο, για συγκεκριμένες περιοχές (Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Αττική). Εξαιρούνται βέβαια από την παύση εργασιών «οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν σημαντικές και κρίσιμες υποδομές», όπως αεροπορικές μεταφορές, handling κ.α.. Βεβαίως, απορίας άξιο είναι πώς θα εφαρμοστούν ακόμα κι αυτά τα έκτακτα μέτρα που εξέδωσε χθες αργά το απόγευμα το υπουργείο και ειδικά το πώς θα ελεγχθούν με δεδομένη την υποστελέχωση της Επιθεώρησης Εργασίας και τις ελλείψεις ακόμα και σε οχήματα για να φτάσουν επιθεωρητές σε χώρους δουλειάς, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Την ίδια στιγμή που η εργοδοσία ξεσαλώνει με βάση τα παραπάνω, ήδη από τη Δευτέρα, τα Συνδικάτα δίνουν μάχη σε μια σειρά κλάδους απαιτώντας να παρθούν μέτρα προστασίας από τον καύσωνα, ενώ με παρεμβάσεις επιβάλλουν παύση εργασιών.

Ετσι, σε εργοτάξια και γιαπιά, η Ομοσπονδία Οικοδόμων απαιτεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας και όχι απλές συστάσεις, καθώς πρόκειται για έναν από τους κλάδους που πληρώνει βαρύ φόρο εργατικών ατυχημάτων, ιδιαίτερα σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων (καύσωνας, ψύχος κ.τ.λ.). Χθες, μάλιστα, κάτω από την παρέμβαση του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας, σταμάτησαν οι εργασίες σε εργοτάξια του αεροδρομίου και στα data center στην περιοχή των Σπάτων, ενώ οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας σε μια σειρά χώρους.

Παύση εργασιών επέβαλε και το Σωματείο εργαζομένων στο εργοτάξιο στο Ελληνικό, επισημαίνοντας πως «η θερμική καταπόνηση δεν αντιμετωπίζεται με "κρυφτούλι"», περιμένοντας τις εγκυκλίους του υπουργείου, ούτε με τις ασάφειές τους «που μεταφράζονται από την εργοδοσία στο να βάζουν εργαζόμενους, που έχουν δουλέψει σε συνθήκες καύσωνα μέχρι τις 12 το μεσημέρι, να συνεχίζουν την εργασία στα υπόγεια ή στις αποθήκες».

Στη Θεσσαλονίκη, παρέμβαση στη διοίκηση του εργοταξίου του Παιδιατρικού Νοσοκομείου πραγματοποίησε η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων, αναδεικνύοντας τις σοβαρές επιπτώσεις της έκθεσης των εργαζομένων σε υψηλές θερμοκρασίες. Η Διοίκηση του Σωματείου έθεσε σαφές πλαίσιο αιτημάτων το οποίο η εργοδοσία συμφώνησε να υλοποιήσει, όπως την άμεση διακοπή εργασιών στους 38ο C με καταβολή εξ ολοκλήρου του ημερομισθίου στους εργαζόμενους, την εφαρμογή διαλειμμάτων και διακοπή εργασιών και σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από 38οC για όλους τους εργαζόμενους του εργοταξίου όπως προβλέπονται και από τον δείκτη ΘΥΜΒΑΣ κ.α.

Το Σωματείο καλεί τους εργαζόμενους να το δυναμώσουν ακόμα παραπάνω. «Ενωμένοι να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε σήμερα ανάγκη. Το σωματείο μας είναι η δύναμή μας, για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές. Το σωματείο μας είναι η δύναμή μας, για να μην είναι κανένας μόνος, κανένας να μην φοβάται να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του», σημειώνει.

Στην Κρήτη, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου πραγματοποίησε χθες αγωνιστική παρέμβαση στις ανάδοχες εταιρείες των δύο εργοταξίων του ΒΟΑΚ, αφού οι εργάτες δούλευαν μέσα στο λιοπύρι, σε αποπνικτικές συνθήκες. Η παρέμβαση του συνδικάτου ήταν καθοριστική αφού τα δύο εργοτάξια σταμάτησαν τις εργασίες στις 2 μ.μ.

Στο μεταξύ, δεν ...«ιδρώνει το αυτί» της «Wolt» και παρότι η θερμοκρασία χθες στις 2 μ.μ. έδειξε 38 βαθμούς Κελσίου, η εργοδοσία θεώρησε πως οι διανομείς μπορούν να βγουν κανονικά, παρά τις σαφείς προειδοποιήσεις για περιορισμό των μετακινήσεων. Το Σωματείο εργαζομένων στη «Wolt», έχει ήδη πραγματοποιήσει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ζητώντας παρέμβαση και ουσιαστικά μέτρα προστασίας.

«Οι εργαζόμενοι στις αποθήκες είμαστε εκτεθειμένοι σε υψηλές θερμοκρασίες χωρίς να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας μας, για παράδειγμα η εκφόρτωση των παραλαβών μέσα στον χώρο των container μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 50 βαθμούς», σημειώνει το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δ. Αττικής και απαιτεί άμεσα μέτρα προστασίας και παύση εργασιών φόρτωσης και εκφόρτωσης, όταν η θερμοκρασία υπερβεί τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Υπενθυμίζεται ακόμα ότι με παρέμβασή της η ΕΝΕΔΕΠ επέβαλε παύση εργασιών στις προβλήτες Ι και II της «Cosco». Το Σωματείο επισημαίνει πως «η εργασία στις προβλήτες και στα καράβια κάτω από τον ήλιο, και σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των συναδέλφων».

Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone» - «360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές ήδη από τη Δευτέρα έχει πραγματοποιήσει παρέμβαση στην εργοδοσία, με αποτέλεσμα να επιβάλει παύση για τις εξωτερικές εργασίες (εργαζόμενοι στο πεδίο).

«Να υπάρχει ουσιαστική εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου από τον γιατρό Εργασίας και από τον τεχνικό Ασφαλείας, και εφαρμογή από τους δημάρχους όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ουσιαστική προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων» τονίζει το Κλαδικό Συνδικάτο ΟΤΑ, απαιτώντας να σταματήσουν όλες οι υπαίθριες εργασίες και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα.