ΛΙΒΑΝΟΣ

Αναδιατάξη - απάτη του ισραηλινού στρατού κατοχής

Υπό τη βαριά σκιά καταστροφής και κατοχής του νοτίου Λιβάνου από τα ισραηλινά στρατεύματα, πραγματοποιήθηκε χτες το απόγευμα στον Λευκό Οίκο η συνάντηση ανάμεσα στους Προέδρους των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, με τον τελευταίο να είναι έτοιμος να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να πετύχει μία «υπόσχεση» για μελλοντική «αποχώρηση» των ισραηλινών δυνάμεων από το λιβανικό έδαφος με αντάλλαγμα τη συμβολή του σε σχέδιο «αφοπλισμού» της Χεζμπολάχ.

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου ευχαρίστησε τον Αμερικανό ομόλογό του για «το ιστορικό επίτευγμα» της τριμερούς συμφωνίας - πλαίσιο της 26ης Ιούνη μεταξύ ΗΠΑ - Ισραήλ και Λιβάνου, εκτιμώντας ότι μαζί θα μπορέσουν να πετύχουν τους σκοπούς της συμφωνίας. Τόνισε, επίσης, πως τα οράματά τους για τον Λίβανο «συμπίπτουν». Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο εμφύλιου πολέμου στον Λίβανο, ο Ζοζέφ Αούν απάντησε πως η θέση του Σιίτη προέδρου της βουλής, Ναμπίχ Μπέρι, είναι υποστηρικτική για την κατάσταση και τις προσπάθειες «αποκλιμάκωσης» στον νότιο Λίβανο.

Ο Τραμπ απαντώντας σε σχετική ερώτηση χαρακτήρισε «επιτυχία» τις «συμφωνίες του Αβραάμ» τονίζοντας πως καμία χώρα δεν υπαναχώρησε, παρά τις εξελίξεις στην περιοχή. Σε άλλη ερώτηση για τη συνεχιζόμενη «δράση» του ισραηλινού στρατού στον νότιο Λίβανο ο Τραμπ αρκέστηκε να απαντήσει πως οι δυνάμεις του «θα αναδιαταχθούν». Ερωτηθείς για τον ναυτικό αποκλεισμό των Χούθι στη Σαουδική Αραβία, είπε πως «θα το φροντίσουμε», θυμίζοντας τις περσινές επιχειρήσεις που είχαν κάνει κατά των Χούθι για «45 μέρες».

Ο 62χρονος Πρόεδρος του Λιβάνου ανέλαβε την προεδρική θητεία του λίγο πριν τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Γεννήθηκε στο Σιν αλ-Φιλ, προάστιο της ανατολικής Βηρυτού, ενώ η οικογένειά του κατάγεται από τον νότιο Λίβανο. Ο ίδιος είναι Μαρωνίτης Χριστιανός, όπως επιβάλλει το σύστημα κατανομής εξουσίας του Λιβάνου, που ορίζει επίσης πως ο πρωθυπουργός θα είναι Σουνίτης Μουσουλμάνος και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Σιίτης.

Αναδιάταξη και επιθέσεις Ισραηλινών στρατιωτών

Ωρες πριν τη συνάντηση Τραμπ - Αούν στον Λευκό Οίκο, Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανακοίνωσε πως οι ισραηλινές δυνάμεις που βρίσκονται στον νότιο Λίβανο θα προχωρήσουν σε «αναδιάταξη» σε μία «από τρεις ζώνες» της περιοχής.

«Οι Ισραηλινές Ενοπλες Δυνάμεις (IDF) θα προσαρμόσουν τη διάταξη των δυνάμεών τους σε μία από τις πιλοτικές περιοχές, ώστε να επιτρέψουν στις Ενοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου να εκτελέσουν την αποστολή τους, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των στρατιωτών τους και διατηρώντας το δικαίωμά τους στην αυτοάμυνα και στην εξουδετέρωση απειλών», δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να κατονομάσει την περιοχή.

Στη συνέχεια, χτες το πρωί ανακοινώθηκε πως ο λιβανικός στρατός ανέπτυξε δυνάμεις στην περιοχή Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια της περιφέρειας Ναμπατίεχ, μία από τις τρεις νότιες πόλεις που συμπεριλαμβάνονται στο λεγόμενο «πιλοτικό σχέδιο» των ΗΠΑ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «The New Arab», πρόκειται για απάτη, καθώς τη συγκεκριμένη περιοχή ουδέποτε κατέλαβε (παρότι προσπάθησε πολύ) ο ισραηλινός στρατός...

Ισραηλινά πυρά κατά Λιβανέζων στρατιωτών

Λιβανέζος στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε πως οι στρατιώτες μπήκαν στην πόλη για να αρχίσουν να εφαρμόζουν σχέδιο για αφοπλισμό μη κρατικών φορέων στην περιοχή. Είπε πως ο «συντονισμός» των επιχειρήσεων θα γίνει «με τους Αμερικανούς», προσθέτοντας πως στην περιοχή δεν βρίσκονται ισραηλινά στρατεύματα παρά μόνο κάποιες σκόρπιες δυνάμεις στα περίχωρα. Πυροτεχνουργοί του στρατού θα πραγματοποιήσουν έρευνες, ενώ θα εμποδίσουν άμεσα κατοίκους της περιοχής να επιστρέψουν στα σπίτια τους ή σε ό,τι απέμεινε από αυτά.

Ωστόσο, νωρίς το απόγευμα της Τρίτης οι λιβανικές αρχές κατήγγειλαν πως οι ισραηλινές δυνάμεις έκαναν χρήση πυρός προς τη μεριά του λιβανικού στρατού που επιχείρησε να αναπτυχθεί στο Ζαουάταρ αλ Γαρμπίγια.

Προς ματαίωση η επίσκεψη Νετανιάχου στις ΗΠΑ;

Ακυρώνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, το ταξίδι που σχεδίαζε να κάνει στις ΗΠΑ τις επόμενες μέρες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, επειδή φέρεται πως ο Λευκός Οίκος διστάζει να του εξασφαλίσει μία νέα συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ. Το ταξίδι του Νετανιάχου στις ΗΠΑ είχε αρχικά ανακοινωθεί πως θα γινόταν στο τέλος της περασμένης βδομάδας. Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε πως το ταξίδι αναβάλλεται για μερικές μέρες μετά από την αλλαγή στην ημερομηνία της κηδείας του Ρεπουμπλικάνου Σιωνιστή γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκρέιαμ.

Στη συνέχεια, ανακοινώθηκε πως το ταξίδι του Νετανιάχου στις ΗΠΑ θα αναπροσαρμοστεί ανάλογα για να παρακολουθήσει την τελετή, ενώ χτες πηγές στο Τελ Αβίβ που επικαλείται η εφημερίδα «Asharq Al Awsat» ανέφεραν πως το ταξίδι μάλλον ματαιώνεται εξαιτίας αντίδρασης του Λευκού Οίκου στην τακτική συνεχούς κλιμάκωσης που εφαρμόζει η κυβέρνηση Νετανιάχου στην ευρύτερη περιοχή (και σε παλαιστινιακά εδάφη, ενώ αντιστέκεται στις πιέσεις για αποχώρηση από τον Λίβανο και τη Νότια Συρία).

Προχτές βράδυ πάντως, ο Πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν κινδυνεύει με σύλληψη στις ΗΠΑ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, διασκεδάζοντας τις περί του αντιθέτου δηλώσεις του σοσιαλδημοκράτη δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, πως θα συλλάβει τον Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στη Γάζα.