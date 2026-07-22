ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Μέτρα εκτόνωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας

Δέσμη μέτρων για προσωρινή εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας, με κεϊνσιανή «χροιά», ανακοίνωσε χτες ο νέος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας Αντι Μπέρναμ, μερικές ώρες μετά τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης του σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος.

Μεταξύ άλλων ανακοινώθηκε εξάμηνη κατάργηση του ΦΠΑ 5% στους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης, καθώς η δαπάνη θα καλυφθεί από την ανακατανομή πόρων που προορίζονταν για τη λεγόμενη «ψηφιακή ταυτότητα». Ανακοινώθηκε επίσης πενταετές πρόγραμμα καταπολέμησης της αστεγίας έναντι 340 εκατ. λιρών, με την ανέγερση δημοτικών, εργατικών κατοικιών και την υποστήριξη αστέγων.

Δεν αποκλείστηκε προσεχώς η ανακοίνωση κι άλλων μέτρων, όπως «πάγωμα» στις αυξήσεις των ενοικίων και διατήρηση «χαμηλών» εισιτηρίων στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Επιπλέον ο Μπέρναμ επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε εκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις» με στόχο τη διευκόλυνση της επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων και την ενίσχυση των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η παρουσίαση δεκαετούς πλάνου για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας και την ανασυγκρότηση, με χαρακτηριστικά την επαναβιομηχάνιση, την αποκέντρωση εξουσιών και την ενίσχυση κρατικών υπηρεσιών.

Στο μεταξύ ο Τζέιμι Ντάιμον, διευθύνων σύμβουλος της «JP Morgan», έσπευσε να προειδοποιήσει τον νέο πρωθυπουργό να μην αυξήσει τους φόρους στις τράπεζες, απειλώντας σε αντίθετη περίπτωση με περιορισμό των νέων επενδύσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο ή και απόσυρση του σχεδίου ανέγερσης νέων στρατηγείων της τράπεζας στο Λονδίνο, ύψους 3 δισ. λιρών. Ο Ντάιμον υποστήριξε ότι είναι «ήδη πολύς» ο φόρος 28% που πληρώνουν οι τράπεζες στο ΗΒ και ότι είναι υψηλότερος από τον συνήθη φόρο, της τάξης του 25%, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η νέα κυβέρνηση

Οπως ανακοινώθηκε, το νέο υπουργικό συμβούλιο του Μπέρναμ συγκροτείται με την επαναφορά πρώην υπουργών και τη διατήρηση ορισμένων άλλων επί του προκατόχου του, Κιρ Στάρμερ. Νέος υπουργός Οικονομικών ανέλαβε ο Τζον Χίλι, υπουργός Εξωτερικών ο Εντ Μίλιμπαντ, υπουργός Εσωτερικών παραμένει η Σαμπάνα Μαχμούντ (που αναμένεται να συνεχίσει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική) και υπουργός Αμυνας ο Γουές Στρίτινγκ.