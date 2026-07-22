Τετάρτη 22 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΔΙΕΘΝΗ
ΤΟΥΡΚΙΑ – CHP
Ο Οζέλ ανακοίνωσε επίσημα την αποχώρησή του

Ο μέχρι πολύ πρόσφατα ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής κεμαλικής αντιπολίτευσης, CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, ανακοίνωσε χτες την επίσημη αποχώρησή του από το κόμμα, αναγγέλλοντας ταυτόχρονα και την επικείμενη ίδρυση νέου σχήματος.

Από το ίδιο το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας (ΚΟ) του CHP, ο Οζέλ μίλησε για «αναπόφευκτο, θλιβερό αποχωρισμό» που όμως συνιστά και «νέα αρχή», καθώς ετοιμάζεται να ανακοινώσει και επίσημα νέα πολιτική πλατφόρμα, στις 24 Ιούλη - ανήμερα της υπογραφής της Συνθήκης της Λοζάνης, που συνδέεται και με την ίδρυση της σύγχρονης Τουρκικής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι βουλευτές του CHP που συζητούν να ακολουθήσουν τον Οζέλ στο νέο του κόμμα ίσως ξεπεράσουν τους 80, κάτι που θα σημάνει περιορισμό της κοινοβουλευτικής δύναμης του CHP ακόμα και σε μόλις 50 άτομα.

    

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