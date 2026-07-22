ΗΠΑ

Κινητοποιούνται ενάντια στην «πολιτική τρομοκρατία»

Με στόχο την οικοδόμηση διεθνούς «αντιτρομοκρατικής αρχιτεκτονικής», που θα οδηγήσει στην ήττα της «πολιτικής τρομοκρατίας της άκρας αριστεράς», το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών οργάνωσε την περασμένη Πέμπτη διάσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περισσότερες από 60 χώρες της Ασίας, της Ευρώπης, της Λατινικής Αμερικής κ.λπ., διαφόρων πολιτικών αποχρώσεων, καθώς με φόντο τις πυρετώδεις διεθνείς πολεμικές προετοιμασίες αυτό που πραγματικά ανησυχεί τις αστικές κυβερνήσεις είναι η ανάπτυξη του εργατικού - λαϊκού κινήματος με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές, που αμφισβητεί τη στρατηγική του κεφαλαίου.

Θυμίζοντας ότι η επικαιροποιημένη «Στρατηγική των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας», που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούνη, ιεράρχησε ως τρεις βασικούς αντιπάλους τους «ναρκω-τρομοκράτες», τους «ισλαμιστές τρομοκράτες» αλλά και τους «βίαιους αριστερούς εξτρεμιστές, συμπεριλαμβανομένων των αναρχικών και των αντιφασιστών», ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε ότι «είναι καιρός οι άνθρωποι του πολιτισμένου κόσμου να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, να σταθούμε ενωμένοι ενάντια σε αυτό το σκοτάδι που καταπατά δικαιώματα και να αγωνιστούμε γι' αυτό που μας ανήκει».

Αναφέροντας δε ότι πρέπει «να χαρτογραφήσουμε την απειλή» ειδικά της «πολιτικής τρομοκρατίας της άκρας αριστεράς (...) για να τη νικήσουμε», κάλεσε σε στενότερο συντονισμό κρατικών υπηρεσιών και σωμάτων καταστολής, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καταγραφή οποιασδήποτε αγωνιστικής δράσης ή έκφρασης αναπτυχθεί στο εσωτερικό κάθε χώρας.

«Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, μέσω συντονισμένης στρατηγικής επιβολής του νόμου, μέσω οικονομικής στόχευσης (...) θα διαλύσουμε αυτά τα δίκτυα τούβλο - τούβλο», όπως είπε.

Τσουβαλιάζοντας εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, χώρες όπως η Κούβα και προβοκατόρικες οργανώσεις που έδρασαν σε διάφορες χώρες, όπως η «17 Νοέμβρη» στην Ελλάδα, ο Ρούμπιο δεν παρέλειψε να επιδοθεί και σε χυδαίο αντικομμουνισμό, καθώς υποστήριξε ότι ο κόσμος που οραματίζεται ο κομμουνισμός «είναι μικρός, επίπεδος, γκρίζος, ισοπεδωμένος από κάθε εξαίρεση, αποστραγγισμένος από ό,τι είναι καλό και ευγενές στην ανθρώπινη ψυχή (...) χωρίς ανθρώπους που υψώνονται πάνω από τους υπόλοιπους για να κάνουν απίστευτα και εξαιρετικά πράγματα. Και είναι ένας κόσμος χωρίς Θεό».

Οπως εξήγησε ο ίδιος ο Ρούμπιο, στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι «από ένα ευρύ φάσμα κυβερνήσεων, κομμάτων και πολιτικών πεποιθήσεων», μεταξύ τους κυβερνήσεις με τις οποίες «η δική μας διαφωνεί δημόσια», ακόμα και «έντονα, για το Εμπόριο, για την Ενέργεια, για τη μετανάστευση». Για παράδειγμα, συμμετείχε μεταξύ άλλων ο ΥΠΕΞ της Σερβίας, Μάρκο Ντούριτς, ο οποίος έκανε λόγο για «ιστορική σύνοδο για την πολιτική βία και την τρομοκρατία».

Πρόσκληση είχε λάβει και η κυβέρνηση της ΝΔ, ενώ ο Ρούμπιο σε δηλώσεις του χαρακτήρισε την Ελλάδα «ηγετική δύναμη στον τομέα της αντιτρομοκρατίας και παράδειγμα προς μίμηση για άλλες χώρες στην καταπολέμηση αυτής της απειλής».