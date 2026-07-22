Τετάρτη 22 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΑΜΑΣΚΟΣ.-- Επίσημη επίσκεψη στη Συρία αναμένεται να κάνει προς το τέλος της εβδομάδας ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, κατόπιν πρόσκλησης της κυβέρνησης του τζιχαντιστή Προέδρου, Αχμεντ αλ Σαράα. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στη Συρία υπό την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στο μεταξύ, ο πρέσβης της Κίνας στη Δαμασκό, Σι Χονγκγουέι, συναντήθηκε με τον Σύρο υπουργό Μεταφορών, Γιαρούμπ Μπαντρ, συζητώντας το ενδεχόμενο συμμετοχής της Συρίας στους σύγχρονους κινέζικους «δρόμους του μεταξιού».

ΔΟΥΒΛΙΝΟ.-- Μία γυναίκα άνω των 50 ετών τραυματίστηκε χτες σοβαρά μετά από επίθεση με μαχαίρι στη διάρκεια λειτουργίας σε καθολικό ναό στη νότια ιρλανδική κομητεία Γουότερφορντ. Η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ηλικίας 30 ετών σε σπίτι κοντά στο σημείο, μετά την επίθεση. Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς, αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή της, τραυματισμούς.

    

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