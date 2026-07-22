ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ASEAN ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ

Αναζήτηση «ενεργού δράσης» σε έναν «κόσμο σε αναταραχή»

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Σε δράση ώστε η Νοτιοανατολική Ασία να ανταποκριθεί «ενεργά και με στόχους στην επίλυση προβλημάτων» σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από «αναταραχή, αβεβαιότητα και μεγάλη ρευστότητα» κάλεσε η υπουργός Εξωτερικών των Φιλιππίνωνανοίγοντας χτες τη

Η Λαζάρο υποστήριξε ότι «υπάρχει μια βαθιά επείγουσα ανάγκη στο έργο μας», προτρέποντας τα κράτη - μέλη να επιδιώξουν «δημιουργικές λύσεις και βιώσιμες οδούς, ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και κατά τη διάρκεια των πιο περίπλοκων συζητήσεων».

Η ίδια έκανε λόγο για «ένα κατακερματισμένο παγκόσμιο τοπίο», στο οποίο «κανένα έθνος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αυτές τις καταιγίδες», ισχυριζόμενη ότι «η δύναμη και η ανθεκτικότητά μας βρίσκονται στην κοινότητά μας».

Στη Μανίλα θα διεξαχθούν κι άλλες υπουργικές συναντήσεις, για τις οποίες αναμένονται και οι ΥΠΕΞ Κίνας, Ρωσίας, ΗΠΑ (Γουάνγκ Γι, Σεργκέι Λαβρόφ και Μάρκο Ρούμπιο), με το επίκεντρο των επαφών να εστιάζει και στην κατάσταση ειδικά στη Νότια Κινεζική Θάλασσα, όπου διατηρούνται σοβαρές εδαφικές διαφορές μεταξύ της Κίνας και σχεδόν όλων των άλλων χωρών της περιοχής.

Ενδεικτικό είναι το προχτεσινό νέο περιστατικό που σημειώθηκε μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων, στον ύφαλο Second Thomas Shoal (γνωστό στις Φιλιππίνες ως Ayungin Shoal και στην Κίνα ως Ren'ai Jiao), των νήσων Σπράτλι, για την κυριότητα των οποίων οι δύο πλευρές διαφιλονικούν εδώ και δεκαετίες.

Από τη μεριά τους οι Φιλιππίνες ανακοίνωσαν ότι δυνάμεις της κινεζικής Ακτοφυλακής στράφηκαν επιθετικά και χτύπησαν έναν ναύτη πολεμικού τους πλοίου στο κεφάλι με «ξύλινο γκλομπ», κατά τη διάρκεια επεισοδίου κατά το οποίο μια φουσκωτή λέμβος του Ναυτικού της υπέστη σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με ανακοίνωση των φιλιππινέζικων Ενόπλων Δυνάμεων, πλοιάριο της κινεζικής Ακτοφυλακής προσέγγισε απειλητικά το φιλιππινέζικο πολεμικό πλοίο «BRP Sierra Madre», που σταθμεύει στον ύφαλο, όπου η Μανίλα διατηρεί στρατιωτικό φυλάκιο.

Από την άλλη η κινεζική Ακτοφυλακή ισχυρίστηκε ότι δύο φιλιππινέζικες λέμβοι εμβόλισαν κινεζικό περιπολικό σκάφος, ενώ εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Αμυνας κατηγόρησε τη Μανίλα για παραβίαση των χωρικών υδάτων της Κίνας. Ο ίδιος ανέφερε ότι «το προσωπικό των Φιλιππίνων χρησιμοποίησε αρχικά κουπιά, ξύλινα κοντάρια και άλλα εργαλεία για να επιτεθεί επιθετικά σε Κινέζους αξιωματικούς», αλλά και ότι οι κινεζικές δυνάμεις επέδειξαν τη «μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση» στον χειρισμό, «εκδίδοντας προειδοποιήσεις, πραγματοποιώντας ελιγμούς γύρω από τα σκάφη και λαμβάνοντας αναλογικά αντίμετρα».

«Εταίρος διαλόγου» η Τουρκία

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι η χώρα του έγινε επίσημα «Εταίρος Διαλόγου» (Dialogue Partner) της ASEAN, μετά από σχετική απόφαση των ΥΠΕΞ της ASEAN στη Μανίλα.

Ο Χακάν ισχυρίστηκε ότι η εξέλιξη αυτή θα ενισχύσει την επιρροή της Τουρκίας στην περιφέρεια Ασίας - Ειρηνικού, θα διευρύνει τη συμμετοχή της στις περιφερειακές διαβουλεύσεις και θα ανοίξει τον δρόμο για στενότερη πολιτική και οικονομική συνεργασία με την ASEAN.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αγκυρας, το εμπόριο της Τουρκίας με τις χώρες της ASEAN αυξήθηκε από 6,5 δισ. δολάρια το 2010 σε πάνω από 16 δισ. δολάρια το 2025.