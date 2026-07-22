Τετάρτη 22 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Εργαζόμενη καλείται σε απολογία επειδή ... άνοιξε την πόρτα στον πρόεδρο του ΕΚΑ!

Σε απολογία καλείται εργαζόμενη στην Εθνική Λυρική Σκηνή από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, σε ένα ακόμα κρούσμα εργοδοτικής τρομοκρατίας. Το «έγκλημα» της εργαζόμενης; Οτι άνοιξε την πόρτα (!) στον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου.

Το γεγονός καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, σημειώνοντας ότι με την κλήση αυτή σε απολογία, «ο καλλιτεχνικός διευθυντής αφήνει να εννοηθεί ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι δύο σημαντικών συνδικαλιστικών οργανώσεων αποτελούν "κίνδυνο για την ασφάλεια προσώπων, χώρων, εγγράφων, εξοπλισμού και εν γένει τη λειτουργία της ΕΛΣ"».

Και, απαντώντας στο τι πραγματικά αποτελεί κίνδυνο, το ΕΚΑ ξεκαθαρίζει πως κίνδυνος για τους εργαζόμενους είναι η απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας, που είχαν οδηγήσει στην πτώση εργαζόμενου από 4 μέτρα και η ανασφάλεια που γεννά το καθεστώς ομηρίας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

«Η επίθεση απέναντι στα σωματεία και τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους δεν έχει καμιά σχέση με τον Πολιτισμό και την Τέχνη. Φαίνεται ότι ο στόχος είναι να προχωρήσει ο σχεδιασμός, για να καταργήσουν τη μονιμότητα που υπάρχει στους εργαζόμενους της ορχήστρας, να ελαστικοποιήσουν ακόμα περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις», επισημαίνει το ΕΚΑ και απαιτεί την άμεση παύση κάθε διαδικασίας δίωξης της συναδέλφου και να αφαιρεθεί η διαδικασία από τον ατομικό της φάκελο.

Επιπλέον, καλεί όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης να καταδικάσουν την προσπάθεια ποινικοποίησης συνδικαλιστικής δράσης.

    
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