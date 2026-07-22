ΖΑΧΑΡΩΔΗ - ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ

Πανηγύρια του εργοδοτικού συνδικαλισμού για «επέκταση» των πετσοκομμένων ΣΣΕ

Δεν κρύβουν τη χαρά τους οι πρωτοκλασάτοι συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ στην Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό - Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), καθώς κηρύχθηκαν «γενικώς υποχρεωτικές» οι Κλαδικές Συμβάσεις σε Ζαχαρώδη και στα Αρτοποιεία, που υπέγραψαν μαζί με τον ελεγχόμενο εκατομμυριούχο πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τους εργοδότες.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τις πρώτες Συλλογικές Συμβάσεις μαζί με αυτήν του Επισιτισμού, που αποτελούν την εφαρμογή της κατάπτυστης «Κοινωνικής Συμφωνίας» των ΣΕΒ - κυβέρνησης - Παναγόπουλου, συμβάσεις δηλαδή κομμένες και ραμμένες στα μέτρα της ανταγωνιστικότητας των ομίλων του κάθε κλάδου, που άλλωστε αποτελεί και μια από τις προϋποθέσεις για την κήρυξή τους σε γενικώς υποχρεωτικές.

Στην ανακοίνωσή της λοιπόν η πλειοψηφία της ΠΟΕΕΤ τονίζει πως «είναι αυτονόητο πως οι νέες ΣΣΕ προβλέπουν αυξήσεις από 8% έως 12% πάνω από τον κατώτατο μισθό ενώ διατηρούνται θεσμικοί όροι, επιδόματα και τριετίες».

Το πώς προκύπτει το «αυτονόητο» ως συμπέρασμα είναι απορίας άξιο, καθώς αν πάρουμε για παράδειγμα τη σύμβαση στα Αρτοποιεία στην ειδικότητα του ψήστη, ο εισαγωγικός μισθός είναι 950 ευρώ μεικτά, δηλαδή 30 ευρώ παραπάνω σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που είναι στα 920 ευρώ μεικτά (ονομαστική διαφορά της τάξεως του 3,26%).

Αποτελεί ξεκάθαρη κοροϊδία των εργαζομένων, καθώς την ίδια στιγμή οι πρωτομάστορες του εργατοπατερισμού «ξέχασαν» να παρουσιάσουν πραγματικό μισθό, δηλαδή το ποσό αποπληθωρισμένο, ώστε να γίνεται ξεκάθαρο σε τι πραγματικά αντιστοιχούν αυτές οι «αυτονόητες αυξήσεις».

Υπενθυμίζουμε, λοιπόν, πως στην Κλαδική Σύμβαση για τα αρτοποιεία, ο εισαγωγικός μισθός του ψήστη, του τεχνίτη πίτσας και του τεχνίτη ζαχαροπλαστικής, είναι 950 ευρώ μεικτά. Αν λάβουμε υπόψιν τον Εθνικό Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το 2025, τότε ο πραγματικός μισθός των εργαζομένων αντιστοιχεί σε 758,18 ευρώ μεικτά, δηλαδή δεν φτάνει ούτε για το νοίκι!

Στις δε ειδικότητες του μπουφετζή και των βοηθών, ο εισαγωγικός μισθός είναι στα 940 ευρώ μεικτά, δηλαδή με την ίδια μέθοδο, ο πραγματικός μισθός διαμορφώνεται στα 776,92 ευρώ μεικτά!

Στη δε Κλαδική Σύμβαση στα ζαχαρώδη, ο εισαγωγικός μισθός σε εργαστήρια και καταστήματα ζαχαροπλαστικής, είναι στα 930 ευρώ μεικτά, δηλαδή ο πραγματικός μισθός διαμορφώνεται τα 769,17 ευρώ μεικτά!

Συνεχίζεται η σύγκλιση προς τα κάτω

Τα παραδείγματα εφαρμογής της «Κοινωνικής Συμφωνίας» δείχνουν και το τι έπεται σε άλλους κλάδους, που οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού προετοιμάζουν το έδαφος της υπογραφής ανάλογων συμβάσεων. Με σημαία τις «ρεαλιστικές διεκδικήσεις» και τις «κοστολογημένες προτάσεις» στα πλαίσια της θωράκισης της ανταγωνιστικότητας έρχονται να κάνουν πράξη τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, όπως εκφράζονται όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την ΕΕ. Ο στόχος είναι σαφής: Η γενική συμπίεση των μισθών προς τα κατώτατα επίπεδα.

Τέτοιους μηχανισμούς, άλλωστε, προωθούν η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ, με βασικό κριτήριο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ΟΟΣΑ, «σε χώρες όπου ο συντονισμός των μισθών είναι ισχυρός και σταθερός, τείνει να υποστηρίζεται από τις ενώσεις εργοδοτών, καθώς συμβάλλει σε μέτρια αύξηση μισθών».

Ιδιαίτερα σε συνθήκες στροφής στην πολεμική οικονομία και γενικευμένης πολεμικής προπαρασκευής, με την αστική τάξη να απαιτεί τα «κεφάλια μέσα», αποδεικνύεται ότι τέτοια αποστολή εκτελεί και η «Κοινωνική Συμφωνία»: Τσεκούρωμα των διεκδικήσεων των εργαζομένων στα όρια των «αντοχών» της κερδοφορίας, ώστε να μην απειλείται η «σταθερότητα» της οικονομίας. Για αυτή την αντιλαϊκή σταθερότητα κόπτεται η κυβέρνηση, ο Τσίπρας, το ΠΑΣΟΚ και όλοι οι επίδοξοι κυβερνητικοί διεκδικητές, ξαμολώντας τα συνδικαλιστικά τους στελέχη να το κάνουν πράξη με τις συμβάσεις που υπογράφουν με την εργοδοσία.