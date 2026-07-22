ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις 5 Σεπτέμβρη θα διαδηλώσουν μαζί με όλο τον λαό στη Θεσσαλονίκη

Με σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους», οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης απευθύνουν με τη σειρά τους κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλατεία ΧΑΝΘ, στα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Ετσι, και οι φοιτητές παίρνουν θέση δίπλα στα εργατικά σωματεία, τους βιπαλαιστές αγρότες και τους μικρούς ΕΒΕ που ήδη έχουν αποφασίσει με τους φορείς τους τη μαζική συμμετοχή στο πανελλαδικό συλλαλητήριο.

Οπως επισημαίνουν, από το βήμα της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης οι κυβερνήσεις διαχρονικά εξαγγέλλουν νέα αντιλαϊκά μέτρα και αναπαράγουν υποσχέσεις που δεν απαντούν στα πραγματικά προβλήματα του λαού και της νεολαίας. Τονίζουν ότι οι φοιτητές έχουν κάθε λόγο να βρεθούν στο πλευρό των εργατικών σωματείων, διεκδικώντας ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας Παιδείας, αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα στήριξης της λαϊκής οικογένειας και απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Στην ανακοίνωσή τους αναδεικνύουν τη διαρκή υποβάθμιση των πανεπιστημίων, με ανεπαρκή χρηματοδότηση, επικίνδυνες υποδομές και σοβαρά προβλήματα στις φοιτητικές εστίες. Αναφέρονται χαρακτηριστικά στην κατάσταση στο ΑΠΘ, σημειώνοντας ότι οι κτιριακές εγκαταστάσεις παραμένουν χωρίς ολοκληρωμένο αντισεισμικό έλεγχο επί δεκαετίες, ενώ οι εστίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και συντήρησης.

Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στην προωθούμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, τονίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης, την υποβάθμιση των πτυχίων και την αποδυνάμωση της δημόσιας και δωρεάν πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι αναδεικνύουν, επίσης, ότι η υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων είναι κι αυτή αποτέλεσμα της πολιτικής της πολεμικής οικονομίας και της εμπλοκής της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, υπογραμμίζοντας ότι δισεκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται σε στρατιωτικές δαπάνες, ενώ οι ανάγκες σε Παιδεία, Υγεία και κοινωνική προστασία παραμένουν ακάλυπτες.

«Η κατάσταση στη ζωή και τις σπουδές μας μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα, σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους, με ένα μαζικό και πανελλαδικά συντονισμένο φοιτητικό κίνημα στο πλάι του εργατικού κινήματος», τονίζουν, καλώντας τους φοιτητές να δώσουν μαζικό «παρών» στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των κινητοποιήσεων, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης οργανώνουν:

- Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 11 π.μ., μπροστά από το κτίριο Διοίκησης του ΑΠΘ.

- Σύσκεψη των Φοιτητικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης την Τρίτη 1 Σεπτέμβρη, στην αίθουσα Α5 των Ηλεκτρολόγων, για την οργάνωση και την κλιμάκωση της δράσης ενόψει του πανελλαδικού συλλαλητηρίου.

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι διεκδικούν, μεταξύ άλλων, να μην προχωρήσει η αναθεώρηση του άρθρου 16, γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, δημόσια και δωρεάν φοιτητική μέριμνα και εστίες για όλους, πτυχία με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, αυξήσεις στους μισθούς και τις κοινωνικές παροχές, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, καθώς και την απεμπλοκή της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς.