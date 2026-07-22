Να διερευνηθούν τα αίτια του θανάτου του εργαζόμενου στη «Vitex»

Τη θλίψη του εκφράζει το Κλαδικό Συνδικάτο Χημικής Βιομηχανίας για τον θάνατο του συναδέλφου τους στη «Vitex» το βράδυ της Παρασκευής 10 Ιούλη, στο τέλος της βάρδιάς του.

Τονίζει πως «ένας ακόμα εργάτης δεν γύρισε σπίτι του», ενώ μάλιστα την προηγούμενη μέρα είχε σημειωθεί το εργοδοτικό έγκλημα στον Ασπρόπυργο με την έκρηξη στο εργοστάσιο σκραπ, που οδήγησε στον θάνατο έναν εργάτη, ενώ άλλοι δέκα είναι ακόμα τραυματίες.

«Κράτος και εργοδοσία βαφτίζουν τους θανάτους των συναδέλφων μας "κακιά στιγμή" και "μοίρα". Δεν προσμετρούν θανάτους εργατών μέσα στο ωράριό τους στα εργατικά ατυχήματα, βαφτίζοντας τα θανάτους από παθολογικά αίτια. Τα μέτρα για την ασφάλεια της ζωής και την υγεία μας είναι ανεπαρκή, θυσιάζονται στον βωμό της εντατικοποίησης της εργασίας μας επειδή πρέπει να βγουν οι παραγωγές», σημειώνει η ανακοίνωση.

Παράλληλα καταγγέλλει το κράτος, τους εργοδότες και όλες τις κυβερνήσεις που με τις πολιτικές τους έχουν οδηγήσει στην αποψίλωση της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και τις «κατηγοριοποιήσεις» των εργατικών ατυχημάτων.

Το Συνδικάτο επισημαίνει ότι ο θάνατος του εργαζόμενου γεννά ερωτήματα:

«Υπήρχαν μέτρα για μείωση της καταπόνησης σε συνθήκες καύσωνα; Υπήρχε εκπαιδευμένο προσωπικό και νοσηλευτής στη βάρδια για να του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, κάτι που θα μπορούσε να του σώσει τη ζωή; Ηταν στο πόστο του με άλλο κόσμο ή δούλευε μόνος;».

Στο πλαίσιο αυτό, απαιτεί: Αμεση διερεύνηση των αιτιών του θανάτου του εργαζόμενου, σύγχρονα μέτρα ασφαλείας στους χώρους δουλειάς. Προληπτικές εξετάσεις σε όλο το προσωπικό, προστασία των ευπαθών ομάδων από βαριές χειρωνακτικές δουλειές με ένταση, ύπαρξη νοσηλευτή σε όλες τις βάρδιες και εκπαίδευση του προσωπικού σε πρώτες βοήθειες. Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, επάνδρωση όλων των ελεγκτικών μηχανισμών και της Επιθεώρησης Εργασίας, πραγματικούς ελέγχους στους χώρους δουλειάς.