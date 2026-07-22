ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Νέα κινητοποίηση ενάντια στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης» και στο κλείσιμο ΑΗΣ και ορυχείων

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην κινητοποίηση που οργανώνεται αύριο Πέμπτη στις 9.30 π.μ. έξω από το δημαρχείο Εορδαίας απευθύνουν στους εργαζόμενους και στον λαό της περιοχής το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) Δυτικής Μακεδονίας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ), συνεχίζοντας τον αγώνα ενάντια στην πολιτική της «πράσινης μετάβασης» και της απολιγνιτοποίησης, που αποδείχθηκε χρυσωρυχείο για τα «πράσινα αρπακτικά» και «κρανίου τόπος» για τα νοικοκυριά.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την εκδήλωση - κυβερνητική φιέστα που διοργανώνει η «Μετάβαση ΑΕ» στο δημαρχείο Εορδαίας, με θέμα «Δίκαιη Μετάβαση. Νέες προοπτικές για τις περιοχές Απολιγνιτοποίησης», στην οποία αναμένεται να παρευρεθεί και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης.

Οπως τονίζεται από τα σωματεία, «πρόκειται για τη συνέχεια αντίστοιχων φιεστών που οργανώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, με πρωταγωνιστές όσους ανέλαβαν να υλοποιήσουν τη βίαιη απολιγνιτοποίηση και να παρουσιάσουν ως "ανάπτυξη" την καταστροφή της παραγωγικής βάσης της περιοχής, όπως ο Μουσουρούλης, ο οποίος είχε αναλάβει να προωθήσει και να διαφημίσει το σχέδιο της λεγόμενης "Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης"».

Η συγκεκριμένη εκδήλωση έρχεται επίσης σε πλήρη αντίθεση με το ηχηρό μήνυμα που έστειλε η μαζική λαϊκή κινητοποίηση στις 9 Ιούλη στην Κοζάνη, με βασικό αίτημα τη συνέχιση της λειτουργίας του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, της Πτολεμαΐδας 5 και του ΑΗΣ Μελίτης, ενώ πραγματοποιείται μία μόλις βδομάδα μετά την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΔΥΜΑ να προχωρήσει στη θερμική επεξεργασία απορριμμάτων, δηλαδή στην καύση σκουπιδιών, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ και της κυβερνητικής πολιτικής.

«Ο δολοφόνος γυρίζει πάντα στον τόπο του εγκλήματος», σχολιάζουν χαρακτηριστικά τα σωματεία, αναδεικνύοντας ότι πίσω από τα μεγάλα λόγια για τις «προοπτικές της απολιγνιτοποίησης» επιχειρείται για άλλη μια φορά να καλλιεργηθούν αυταπάτες και ψεύτικες προσδοκίες για μια πολιτική που έχει οδηγήσει τη Δυτική Μακεδονία στην ερήμωση, στην ανεργία, στην οικονομική ασφυξία.

«Αυτό που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι η διασφάλιση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων μέσα από ένα ακόμα πιο φιλικό προς τις επενδύσεις πλαίσιο, με γενναίες επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές και κάθε είδους προνόμια. Πρόκειται όμως για χρήματα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, ενώ οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργούνται είναι στην πλειοψηφία τους κακοπληρωμένες, χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και χωρίς ουσιαστικά εργασιακά δικαιώματα.

Δεν λένε κουβέντα για το τεράστιο ενεργειακό κόστος που πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Δεν λένε κουβέντα για φτηνή τηλεθέρμανση και θέρμανση για τη Δυτική Μακεδονία, παρότι η περιοχή σήκωσε για δεκαετίες στις πλάτες της την ηλεκτροδότηση ολόκληρης της χώρας», σημειώνουν.

Τα σωματεία δίνουν συνέχεια στον δίκαιο αυτό αγώνα διεκδικώντας να μην κλείσει ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 και τα ορυχεία, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς, ρεύμα και θέρμανση φτηνά για όλο τον λαό, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Ρύπων.

Καλούν τον λαό της Εορδαίας και ολόκληρης της Δυτικής Μακεδονίας να μην αποδεχτεί την ερήμωση ως «ανάπτυξη», να δώσει δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση για να διατρανώσει την αντίθεσή του στις πολιτικές που ερήμωσαν τον τόπο, καταδικάζουν τη νέα γενιά στην ανεργία και μαυρίζουν το μέλλον της περιοχής, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και όχι τις ανάγκες των πολλών.