Οχι στο πολυνομοσχέδιο για το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρομονιάς

Στάση εργασίας σήμερα από τα σωματεία του χώρου | Κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Να μην περάσει το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού που προωθεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ), ζητούν οι εργαζόμενοι του χώρου.

Σήμερα Τετάρτη τα σωματεία Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων, ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής - Τμήμα Πολιτισμού, Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΥΠΠΟ (ΠΑΣΥΠΑΤΕ), Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠΠΟ (ΠΣΕΠ), Πανελλήνια Ενωση Συντηρητών Αρχαιοτήτων, Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων κηρύσσουν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας και καλούν στην Αθήνα σε συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΟΔΑΠ (Πανεπιστημίου 57) στις 12.30, και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στη Ροτόντα.

Η μετατροπή του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων σε Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης πριν από τρία χρόνια, από την κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας και στα βήματα όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και της χρόνιας υποχρηματοδότησης, άνοιξε διάπλατα τις «πόρτες» για παραπέρα εμπορευματοποίηση του πολιτιστικού πλούτου, αναδεικνύοντας νέα πεδία επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της πολιτικής της λεγόμενης «εξωστρέφειας».

Ετσι, οι αρχαιολογικοί χώροι παύουν να αντιμετωπίζονται πρωτίστως ως χώροι γνώσης, ιστορικής μνήμης και εκπαίδευσης και μετατρέπονται σε «τουριστικά προϊόντα», προσαρμοσμένα στις ανάγκες της αγοράς, των μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων και της κερδοφορίας.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αποτελούν νέα πολιτική. Αποτελούν την περαιτέρω θεσμική ενίσχυση της πολιτικής «κόστους - οφέλους» που εφαρμόζεται, με βασικό κριτήριο την εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι γαμήλιες εκδηλώσεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι ιδιωτικές ξεναγήσεις των 5.000 ευρώ, οι γαστρονομικές βραδιές για ιδιωτικά ιδρύματα και εταιρείες, η εκχώρηση αναψυκτηρίων και πωλητηρίων σε ιδιώτες με διαγωνισμούς με μόνο έναν ή δύο υποψήφιους αναδόχους, αποτελούν μόνο ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα της ίδιας πολιτικής

Οι εργαζόμενοι, η νεολαία και ο λαός θα βλέπουν ολοένα και περισσότερο την πολιτιστική τους κληρονομιά «με το κιάλι», καθώς η πρόσβαση στα μνημεία και στους αρχαιολογικούς χώρους μετατρέπεται σε προνόμιο όσων μπορούν να πληρώσουν, ενώ αντίστοιχα οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων του χώρου θα κατακερματιστούν ακόμα περισσότερο, καθώς η ΑΕ κανονικοποιεί τα διαφορετικά είδη σχέσεων εργασίας - μόνιμους, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, «μπλοκάκι», εξωτερικούς συνεργάτες κ.λπ...