Στάση εργασίας αύριο στην MBS για τη Συλλογική Σύμβαση

Σε στάση εργασίας προχωρούν αύριο, Πέμπτη, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία MBS, από τη 1.30 μ.μ. έως τις 3.30 μ.μ., διεκδικώντας υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η απόφαση πάρθηκε μετά από Γενική Συνέλευση που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα, υιοθετώντας την πρόταση του Κλαδικού Συνδικάτου Τύπου Χάρτου.

Στην ανακοίνωσή του το Συνδικάτο, εκφράζει τη στήριξή του στους εργαζόμενους της MBS και καταγγέλλει την εργοδοσία πως δεν έχει απαντήσει έως τώρα στις 2 επιστολές για την έναρξη της συζήτησης για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης.

Και διεκδικεί αύξηση 10% στους καταβαλλόμενους μισθούς, αναγνώριση ολόκληρης της προϋπηρεσίας με 10% προσαύξηση στον καταβαλλόμενο μισθό για κάθε τριετία, υπολογίζοντας και αυτές που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2012 έως το 2024. Επιπλέον, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο από Δευτέρα έως Παρασκευή και διάλειμμα 20' εντός του ωραρίου εργασίας. Ανάμεσα στις διεκδικήσεις βρίσκονται η επαναφορά του επιδόματος αδείας με 17 ημερομίσθια και προσαύξηση 50% στα μεροκάματα για εργασία από τις 10.00 μ.μ - 06.00 π.μ. Τέλος, αναγνώριση όλων των ειδικοτήτων και μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.