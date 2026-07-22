ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αντιδρά στη διακοπή πολιτιστικών εκδηλώσεων και πανηγυριών από την αστυνομία

Να σταματήσει άμεσα η διακοπή των πανηγυριών και των πολιτιστικών εκδηλώσεων από την αστυνομία, απαιτεί με ανακοίνωσή του το Σωματείο Μουσικών Ν. Ιωαννίνων «Η Αλληλοβοήθεια».

Σύμφωνα με τους καλλιτέχνες, σε μια περίοδο όπου το διαθέσιμο εισόδημα εξαντλείται γρήγορα και η ψυχαγωγία μετατρέπεται σε πολυτέλεια, τα πανηγύρια αποτελούν συχνά τη μοναδική προσιτή πολιτιστική διέξοδο για τα λαϊκά στρώματα. Παράλληλα, οι μουσικοί στηλιτεύουν την ποινικοποίηση της πολιτιστικής δράσης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι πρόεδροι συλλόγων, όπως στην πρόσφατη περίπτωση των Αμπελοκήπων, αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες, συρόμενοι στα δικαστήρια.

Οπως τονίζεται, το οικονομικό πλήγμα είναι τεράστιο για την επιβίωση των καλλιτεχνών. Οι μουσικοί, οι οποίοι ήδη μαστίζονται από την εποχικότητα και την εργασιακή ανασφάλεια και βλέπουν πολύτιμα μεροκάματα να χάνονται κάθε φορά που μια εκδήλωση διακόπτεται, ξεκαθαρίζουν ότι για αυτούς η μουσική δεν είναι χόμπι, αλλά απαιτεί σκληρή μελέτη και πολύωρες πρόβες.

Το Σωματείο καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι κοινωνικό αγαθό και η στήριξή του περνά μέσα από τη στήριξη των ανθρώπων που τον υπηρετούν καθημερινά.

Το Σωματείο των Μουσικών διεκδικεί: