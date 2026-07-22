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Ελεύθερη πρόσβαση σε πολίτες άνω των 60 ετών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία

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Τη θεσμοθέτηση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών άνω των 60 ετών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, καθώς και την κατάργηση του αποκλεισμού των άνω των 65 ετών από το μειωμένο εισιτήριο κατά τη θερινή περίοδο, ζητά

Πιο συγκεκριμένα, οι βουλευτές Νίκος Καραθανασόπουλος, Γιάννης Δελής, Σεμίνα Διγενή, Νίκος Εξαρχος, Λιάνα Κανέλλη, Χρήστος Κατσώτης, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Γιώργος Μαρίνος, Βασίλης Μεταξάς, Νίκος Παπαναστάσης, Θανάσης Παφίλης, Μανώλης Συντυχάκης, που υπογράφουν την Ερώτηση, σημειώνουν:

«Επαναφέρουμε το πάγιο αίτημα για την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών άνω των 60 ετών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς όρους, χρονικούς περιορισμούς ή άλλες προϋποθέσεις. Η πολιτιστική κληρονομιά αποτελεί λαϊκή περιουσία, η πρόσβαση σε αυτήν είναι αναφαίρετο δικαίωμα του λαού και δεν μπορεί να εξαρτάται από οικονομικά ή εποχικά κριτήρια.

Ωστόσο, η ισχύουσα Κοινή Υπουργική Απόφαση 117624/2024 (ΦΕΚ Β' 1968/29.3.2024) όχι μόνο δεν κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά διατηρεί τη ρύθμιση σύμφωνα με την οποία το μειωμένο κατά 50% εισιτήριο για τους πολίτες άνω των 65 ετών - στην πράξη κυρίως για τους συνταξιούχους - δεν ισχύει κατά το διάστημα από την 1η Ιουνίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου για την επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

Η κατάργηση του μειωμένου εισιτηρίου κατά τη θερινή περίοδο υπακούει στη λογική της μεγιστοποίησης της εισπραξιμότητας, καθώς πρόκειται για την περίοδο με τη μεγαλύτερη τουριστική κίνηση και επισκεψιμότητα. Παράλληλα οι Εφορείες Αρχαιοτήτων, επικαλούμενες την ισχύουσα νομοθεσία, τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών, δηλώνουν ότι αδυνατούν να ικανοποιήσουν αντίστοιχα αιτήματα συλλόγων για ελεύθερη ή ευνοϊκότερη πρόσβαση.

Την ίδια στιγμή, οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων έχουν υποστεί σημαντική συρρίκνωση του εισοδήματός τους, με ευθύνη της σημερινής αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Η κατάργηση του μειωμένου εισιτηρίου ακριβώς κατά την περίοδο που πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός εκδρομών και επισκέψεων λειτουργεί αποτρεπτικά και οδηγεί στον ουσιαστικό αποκλεισμό πολλών ηλικιωμένων από την πρόσβαση στους χώρους πολιτισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας κοστίζει σήμερα 20 ευρώ.

Η πολιτιστική μας κληρονομιά δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα ή αποκλειστικά ως τουριστικό προϊόν, η πρόσβαση σε αυτήν είναι αναφαίρετο δικαίωμα του λαού. Αλλωστε, αποτελεί πάγιο αίτημα των συνταξιουχικών οργανώσεων η ελεύθερη πρόσβαση σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, όπως αποτυπώνεται και στο πρόσφατο σχετικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων».

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη:

«- Προτίθεται η κυβέρνηση να θεσμοθετήσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών άνω των 60 ετών σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, εξαιρέσεις ή άλλες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της θερινής τουριστικής περιόδου;

- Προτίθεται, μέχρι την υλοποίηση του παραπάνω μέτρου, να καταργήσει τη διάταξη της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 117624/2024 (ΦΕΚ Β' 1968/29.3.2024) που προβλέπει ότι το μειωμένο κατά 50% εισιτήριο για τους πολίτες άνω των 65 ετών δεν ισχύει από την 1η Ιουνίου έως και την 30ή Σεπτεμβρίου, ώστε το δικαίωμα αυτό να εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους;».