Τετάρτη 22 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 23
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Καλοκαιρινές εκδηλώσεις από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Για 8η συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Θεσπρωτίας δίνει δυναμικό «παρών» στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες καλοκαιρινές του εκδηλώσεις.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού και της τοπικής δημιουργίας, ο Σύλλογος παρουσιάζει φέτος μια ξεχωριστή, εναλλακτική πρόταση ποιοτικής ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • 8η Εικαστική Εκθεση (25 - 30 Ιουλίου 2026): Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Πάνθεον» θα φιλοξενήσει έργα τοπικών δημιουργών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν δημιουργίες ζωγραφικής, κατασκευών, χειροτεχνίας, κεντήματος, κοσμήματος και φωτογραφίας. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 19:00 έως τις 23:00.
  • Παραδοσιακή Μουσική Βραδιά (26 Ιουλίου 2026): Στον εξωτερικό χώρο του «Πάνθεον», η παράδοση συναντά τη διασκέδαση σε μια μοναδική μουσική βραδιά με το συγκρότημα «Καραβανιές». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 21:00.

Ο Σύλλογος προσκαλεί όλο τον κόσμο να στηρίξει με την παρουσία του τους τοπικούς καλλιτέχνες και να απολαύσει ξεχωριστές πολιτιστικές βραδιές.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Οχι στο πολυνομοσχέδιο για το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρομονιάς
Ελεύθερη πρόσβαση σε πολίτες άνω των 60 ετών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία
Πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης
 Αντιδρά στη διακοπή πολιτιστικών εκδηλώσεων και πανηγυριών από την αστυνομία
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ