Καλοκαιρινές εκδηλώσεις από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Θεσπρωτίας

Για, οδίνει δυναμικό «παρών» στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, διοργανώνοντας τις καθιερωμένες καλοκαιρινές του εκδηλώσεις.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ανάδειξη του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού και της τοπικής δημιουργίας, ο Σύλλογος παρουσιάζει φέτος μια ξεχωριστή, εναλλακτική πρόταση ποιοτικής ψυχαγωγίας για κατοίκους και επισκέπτες.

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

8η Εικαστική Εκθεση (25 - 30 Ιουλίου 2026): Η αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου «Πάνθεον» θα φιλοξενήσει έργα τοπικών δημιουργών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν δημιουργίες ζωγραφικής, κατασκευών, χειροτεχνίας, κεντήματος, κοσμήματος και φωτογραφίας. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά από τις 19:00 έως τις 23:00 .

Η αίθουσα του θα φιλοξενήσει έργα τοπικών δημιουργών. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν δημιουργίες ζωγραφικής, κατασκευών, χειροτεχνίας, κεντήματος, κοσμήματος και φωτογραφίας. Η έκθεση θα λειτουργεί . Παραδοσιακή Μουσική Βραδιά (26 Ιουλίου 2026): Στον εξωτερικό χώρο του «Πάνθεον», η παράδοση συναντά τη διασκέδαση σε μια μοναδική μουσική βραδιά με το συγκρότημα «Καραβανιές». Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 21:00.

Ο Σύλλογος προσκαλεί όλο τον κόσμο να στηρίξει με την παρουσία του τους τοπικούς καλλιτέχνες και να απολαύσει ξεχωριστές πολιτιστικές βραδιές.