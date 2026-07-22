Πέθανε ο Αλέξης Σταμάτης

Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο λογοτέχνης Αλέξης Σταμάτης, μετά από μάχη με σπάνια αιματολογική ασθένεια που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια.

Γεννήθηκε στην Αθήνα και ήταν γιος του διακεκριμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη και της ηθοποιού Μπέτυς Αρβανίτη.

Προτού ασχοληθεί ολοκληρωτικά με τη συγγραφή, είχε δουλέψει ως αρχιτέκτονας. Στην πολύχρονη πορεία του στα Γράμματα εξέδωσε 34 βιβλία, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν σε διάφορες γλώσσες. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τα μυθιστορήματα «Εβδομος Ελέφαντας», «Μπαρ Φλωμπέρ», «Βίλα Κομπρέ». Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Αλκης και ο λαβύρινθος» (2009), τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Εκτός από τη λογοτεχνία ασχολήθηκε και με τη συγγραφή θεατρικών έργων, που παρουσιάστηκαν σε θεατρικές σκηνές, αλλά και με τη συγγραφή σεναρίου για τον κινηματογράφο.