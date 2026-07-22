Φιλέτα

Το ΟΑΚΑ επισκέφτηκε προχτές ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης για να βρει την ευκαιρία να κομπάσει για έργα «συνολικού προϋπολογισμού σχεδόν 173 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, την Περιφέρεια Αττικής, το ΟΑΚΑ και τη "Lamda Development"». Ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να διαφημίσει το έργο ως έργο για τον λαό της περιοχής και τους αθλητές - αθλήτριες, στην πραγματικότητα όμως τα σχέδια για το ΟΑΚΑ, όπως και για άλλους αθλητικούς χώρους, είναι πώς θα προωθηθεί η ανακαίνισή τους ώστε να αποτελέσουν ένα ελκυστικό προς τους επενδυτές φιλέτο προς επιχειρηματική εκμετάλλευση.

Στο πλαίσιο αυτό, σκιαγράφησε ως πολύ σημαντικές παρεμβάσεις την «επισκευή του κεντρικού στεγάστρου», που είχε χρυσοπληρώσει ο ελληνικός λαός ενόψει των Ολυμπιακών του 2004 και από τότε παρατήθηκε στη μοίρα του, καθώς και «τη σύμβαση παραχώρησης για το κλειστό του μπάσκετ», το οποίο δόθηκε στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ακόμα, για τις κολυμβητικές δεξαμενές, «το Κολυμβητήριό μας, το συγκρότημα των πισινών, 12 πισίνες, είναι το μεγαλύτερο πια στα Βαλκάνια», στο οποίο βέβαια για να αθληθεί κανείς πρέπει να πληρώσει περί τα 100 ευρώ τον μήνα... Ακόμα, υπογράμμισε τις παρεμβάσεις στον στίβο με το βλέμμα στραμμένο στη φιλοξενία αθλητικών διοργανώσεων, ενώ μίλησε και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, ο οποίος έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο επιχειρηματικών σχεδίων.

Παράλληλα, για να πλέξει το αφήγημα ότι τάχα η κυβέρνηση ενδιαφέρεται και στηρίζει τον αθλητισμό για τη νεολαία, σημείωσε ότι «επισκευάζουμε πάρα πολλά μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται εντός σχολικών χώρων. Το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου", στο οποίο πιστεύω πολύ, δεν επισκευάζει μόνο τις σχολικές μονάδες, αλλά επισκευάζει και όλα τα μικρά γήπεδα τα οποία βρίσκονται στα σχολεία, έτσι ώστε να δώσουμε στα παιδιά μας μία ακόμα ευκαιρία άθλησης και αναψυχής». Το χιλιοδιαφημισμένο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση από τις συστημικές τράπεζες που χαίρουν υπερπροβολής ως «χρυσοί χορηγοί», είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες σε επισκευές και συντήρηση των σχολικών υποδομών, καθώς αφορά συνολικά (πέρυσι και φέτος) 668 σχολικές μονάδες (από τις πάνω από 13.000 πανελλαδικά) και πολύ συγκεκριμένα μερεμέτια σε αυτές. Ψίχουλα δηλαδή... Αλλά με την ταμπέλα των τραπεζών ως «ευεργετών» να δεσπόζει στην είσοδο των σχολείων, για να «χωνεύουν» οι μικροί μαθητές ότι το να σπουδάζουν σε ασφαλή και σύγχρονα σχολεία στην οικονομία της αγοράς δεν είναι δικαίωμα, αλλά «παραχώρηση» από τους φιλεύσπλαχνους επιχειρηματίες...