ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Αθλητικές εγκαταστάσεις ανοιχτές για τον λαό και όχι για τα κέρδη των επιχειρηματιών

Σχετικά με τα όσα αναπαράγονται από γνωστούς κύκλους με αφορμή την πρόσφατη αποχώρηση επιχειρηματία από τη διοίκηση της ομάδας του Εθνικού Αστέρα, οεξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει αναλυτικά:

«Με την ανακοίνωση της αποχώρησης γνωστού επιχειρηματία από τη διοίκηση του Εθνικού Αστέρα, αναπαράγονται ξανά από διάφορους κύκλους οι γνωστές συκοφαντίες, ακόμα και απειλές απέναντι στη δημοτική αρχή Καισαριανής. Πρόκειται για "ξαναζεσταμένα" επιχειρήματα και αντιλήψεις "προσκυνήματος" ευεργετών, που ήδη έχουν καταδικαστεί από τον λαό της Καισαριανής μετά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές.

Το μόνο που επιβεβαιώνεται από αυτές τις εξελίξεις είναι ότι η εμπλοκή των διαφόρων επιχειρηματιών και παραγόντων δεν γίνεται για την αγάπη της ομάδας και του αθλητισμού. Την ιστορία αυτή την έχουμε ζήσει με δεκάδες σωματεία που πήραν υπό την "προστασία" τους "ευαίσθητοι" επιχειρηματίες και τα παράτησαν στα κρύα του λουτρού όταν έκριναν άλλες επενδύσεις ως πιο συμφέρουσες (π.χ. ΠΑΣ Γιάννινα, Εθνικός, Ιωνικός, Λαμία, Προοδευτική κ.ά.). Ο Εθνικός Αστέρας μάλιστα ζει αυτήν την κατάσταση για δεύτερη φορά, με επιχειρηματίες που έρχονται "να κάνουν τη δουλειά τους" και μετά φεύγουν.

Καμία σχέση δεν έχουν με την αγάπη της ομάδας αυτοί που έβλεπαν τον Αστέρα ως όχημα και μέσο για να βάλουν στο χέρι την αθλητική περιουσία του δήμου, που οδήγησαν αυτόν και τις άλλες ομάδες στο να μην αθλούνται στο γήπεδό τους για να προπονούνται οι ΠΑΕ, αυτοί που κατέστησαν τον χώρο άβατο για τον μαζικό σωματειακό αθλητισμό.

Οι ισχυρισμοί ότι δαπανήθηκαν υπέρογκα ποσά εκ μέρους ενός επιχειρηματία για το γήπεδο κρύβουν την πραγματική αλήθεια. Ο,τι έγινε στο γήπεδο αφορούσε τις ανάγκες της γνωστής ΠΑΕ για τις προδιαγραφές διεξαγωγής αγώνων Α' κατηγορίας, και δεν έχει καμία σχέση με τις αγωνιστικές ανάγκες του Εθνικού Αστέρα και των σωματείων της πόλης. Οι όποιες εργασίες προχώρησαν, εν γνώσει της προσωρινής παραμονής της ΠΑΕ στον χώρο, έγιναν δίχως έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου και του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ τα ποσά που αναφέρονται κατά καιρούς δεν επιβεβαιώνονται από κανένα επίσημο έγγραφο. Αποτελούν ψέματα τα περί αποφυγής συναντήσεων, καθώς στις πολύωρες συζητήσεις που έγιναν ξεκαθαρίστηκε η στάση της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με την οποία η προτεραιότητα στη χρήση του γηπέδου δίνεται στα σωματεία και στις ομάδες της πόλης. Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι ότι η άλλη πλευρά, ελλείψει γηπέδου στον δήμο που ανήκει η ΠΑΕ, προσπάθησε να επιβάλει στην Καισαριανή την πολυετή και όχι προσωρινή παρουσία της, όπως ισχυριζόταν.

***

Η δημοτική αρχή Καισαριανής κινείται με άξονα την αντίληψη ότι ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα για όλους και όχι εμπόρευμα για λίγους. Στηρίζει τα σωματεία της πόλης μας, που δίνουν διέξοδο στα νέα παιδιά για άθληση και άσκηση, παρέχοντάς τους δωρεάν πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις για να αναπτύξουν τα προγράμματά τους. Επανεκκίνησε τα προγράμματα "Αθλητισμός για όλους". Εκανε πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, φροντίζοντας το γήπεδο να αξιοποιείται για τις ανάγκες των παιδιών και των νέων της γειτονιάς μας. Θέσπισε Κανονισμό Λειτουργίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου, ώστε όλες οι παραχωρήσεις να γίνονται με ξεκάθαρες και διαφανείς διαδικασίες, με προτεραιότητα στην ικανοποίηση των αιτημάτων των αθλητικών σωματείων και των ομάδων της πόλης, του σχολικού και μαζικού αθλητισμού.

Εβαλε τέλος στους μπράβους που παρακώλυαν την πρόσβαση στο δημοτικό γήπεδο "Μ. Κρητικόπουλος", στους επιχειρηματίες που συμπεριφέρονταν σαν να είναι ιδιοκτησία τους η δημόσια περιουσία, έχοντας τα κλειδιά και απαγορεύοντας την πρόσβαση στις ομάδες της πόλης. Εβαλε τέλος στις συναλλαγές κάτω από το τραπέζι που άνθιζαν την προηγούμενη τετραετία, χωρίς καμία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και του λαού της πόλης μας. Εφερε τον Εθνικό Αστέρα πίσω στο γήπεδό του.

Στην Καισαριανή, με διεκδικήσεις δεκαετιών και τις προτεραιότητες που θέσαμε αυτήν τη διετία, έχουμε εξασφαλίσει ότι θα υπάρχει έδρα για τις ομάδες της πόλης, σε οποιαδήποτε κατηγορία συμμετέχουν. Την ίδια στιγμή, στην πλειονότητα των δήμων και της Αττικής τα σωματεία αγωνιούν για το πού θα παίξουν αν ανέβουν κατηγορία, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες υποδομές.

***

Ο λαϊκός αθλητισμός δεν δεχόμαστε να είναι κόστος και η άθληση προνόμιο λίγων! Γι' αυτό, όποιος πραγματικά αγαπά την ομάδα οφείλει να μην ανέχεται δηλώσεις και αξιώσεις που αντιμετωπίζουν ως "προίκα" τη δημοτική περιουσία.

Τοποθετήσεις ορισμένων παρατάξεων της αντιπολίτευσης στον δήμο επιβεβαιώνουν τους "δύο κόσμους" που συγκρούονται: Κάποιοι με τα συμφέροντα του λαού και άλλοι με τα επιχειρηματικά συμφέροντα.

Η πραγματικότητα είναι πως η λειτουργία του γηπέδου "Μ. Κρητικόπουλος" εξασφαλίστηκε αυτά τα χρόνια με δαπάνες και έγνοια του δήμου Καισαριανής.

Παρά τις δυσθεώρητες οικονομικές οφειλές (πάνω από 2 εκατ. ευρώ) που παρέλαβε το 2024 η δημοτική αρχή της "Λαϊκής Συσπείρωσης", και με δεδομένη την εγκατάλειψη των αθλητικών υποδομών από το κεντρικό κράτος, κατάφερε να δεσμεύσει κονδύλια κοντά στο 1 εκατ. ευρώ για τις εγκαταστάσεις του.

Ανέλαβε τη στελέχωση του γηπέδου, τη συντήρηση του φυσικού τάπητα, τις λειτουργικές δαπάνες του. Προχώρησε στην αδειοδότησή του για να μπορούν να γίνονται αγώνες, στη νομική τακτοποίηση των εγκαταστάσεών του, στην εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας, σε αναγκαίες συντηρήσεις, σε νέα σήμανση, για να ξαναμπούν τα χρώματα του Εθνικού Αστέρα στο γήπεδό του.

Ολοκλήρωσε την αντικατάσταση του τάπητα του βοηθητικού γηπέδου και του φωτισμού του, προϋπολογισμού 416.004,43 ευρώ, υλοποιώντας ένα έργο που στις αρχές του 2024 ήταν έτοιμο να απενταχθεί. Προχώρησαν έργα βελτίωσης του περιβάλλοντος χώρου, ενώ είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις ανακαίνισης του κλειστού γηπέδου "Γ. Μελισσηνός".

Ηδη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μελέτη ριζικής ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων "Μ. Κρητικόπουλος", για υποβολή στη ΓΓ Αθλητισμού.

Με την ίδια διεκδικητική αντίληψη και έγνοια σταθήκαμε στις ανάγκες του συνόλου των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου, και με την κινητοποίηση του λαού της πόλης εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση της ολικής ανακαίνισης των αθλητικών εγκαταστάσεων Νήαρ Ηστ, ύψους 3,7 εκατ. ευρώ, από το υπουργείο Παιδείας.

Η ύπαρξη των σωματείων δεν κρίνεται από την "παρέλαση ευεργετών". Αυτό που διασφαλίζει τη διαχρονικότητα και την αναβάθμισή τους είναι η ύπαρξη δομής, η λειτουργία με Γενικές Συνελεύσεις όπου τα μέλη ενημερώνονται, λένε τη γνώμη τους και συναποφασίζουν. Με το να λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη των γονιών που τους εμπιστεύονται τα παιδιά τους, τα οποία αποτελούν τη μαγιά για τη συνέχειά τους! Αυτό αποτελεί και τη μόνη εγγύηση για τη μακροημέρευση του σωματείου!

Μια ομάδα με ιστορία δεκαετιών δεν μπορεί να ταυτίζεται με τις ορέξεις του κάθε επιχειρηματία. Οι άνθρωποι της Καισαριανής που όπως κι εμείς έχουν αγνή αγάπη για την ομάδα τους, που θέλουν να τη βλέπουν να εξελίσσεται ρίχνοντας βάρος στη νέα γενιά, στην προσέλκυση παιδιών στις ακαδημίες, θα μας βρίσκουν πάντοτε στο πλάι τους.

Συνεχίζουμε να παλεύουμε σε αυτήν την κατεύθυνση με συνέπεια και προτεραιότητα τις ανάγκες του λαού της Καισαριανής».