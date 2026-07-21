ΗΠΑ - ΙΣΡΑΗΛ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Σήμερα η συνάντηση του Λιβανέζου Προέδρου με τον Τραμπ

Τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την πλήρη ενσωμάτωση του Λιβάνου στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια επιδιώκουν οι ΗΠΑ, και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η επίσημη επίσκεψη που πραγματοποιεί από το Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ ο 62χρονος Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν που σήμερα συναντιέται με τον Ντ.Τραμπ.

Προηγήθηκε συνάντηση του Αούν με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη συνέχεια τόνισε πως «ο Λίβανος πρέπει να κυβερνάται από μία νόμιμη κυβέρνηση, και όχι από τη Χεζμπολάχ ή το Ιράν».

«Νικήστε και αντικαταστήστε τη Χεζμπολάχ με μια κυβέρνηση αρκετά δυνατή για να γίνει ο μόνος φορέας όπλων στη χώρα, βασικά εναποθέτοντας την ασφάλεια του Λιβάνου στα χέρια των λιβανέζικων Ενόπλων Δυνάμεων. Μια κυβέρνηση ικανή να παράσχει ευημερία στους πολίτες της», είπε ο Ρούμπιο, «προσπερνώντας» το γεγονός ότι στη λιβανέζικη κυβέρνηση ενότητας συμμετέχουν χρόνια τώρα το πολιτικό σκέλος της Χεζμπολάχ και το επίσης σιιτικό «Κίνημα Αμάλ».

Ο Ρούμπιο χαιρέτισε ως «κίνηση προς την ειρήνη» την τριμερή συμφωνία - πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου στις 26 Ιούνη στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων με στόχο τη δημιουργία των λεγόμενων «πιλοτικών ζωνών» αναδιάταξης (αντί αποχώρησης) των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων στο πλαίσιο σχεδιασμού αφοπλισμού της Χεζμπολάχ.

Προεξοφλώντας το αποτέλεσμα της αποψινής συνάντησης μεταξύ των Προέδρων ΗΠΑ και Λιβάνου, ο Ρούμπιο είπε ακόμα ότι ο Αούν θα επιστρέψει στη Βηρυτό «και θα πει στον λαό του Λιβάνου πως είναι αυτός που φέρνει θετικά αποτελέσματα για τον λαό, για όλους τους Λιβανέζους - Χριστιανούς, Σουνίτες, Σιίτες, Βεδουίνους και Δρούζους, όλους τους ανθρώπους σε μια ποικιλόμορφη χώρα, αντί της Χεζμπολάχ ή του Ιράν».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε ότι αυτά που συζήτησε με τον Αούν αφορούν το «πώς θα ηττηθεί η Χεζμπολάχ, πώς θα αντικατασταθεί και πώς θα προσελκυστούν περισσότερες αμερικανικές και διεθνείς επενδύσεις στον Λίβανο».

Την ίδια ώρα, από τον Μάρτη έως σήμερα ο ισραηλινός στρατός εισβολής και κατοχής έχει ισοπεδώσει σχεδόν όλο το νότιο τμήμα του Λιβάνου, προκαλώντας τον θάνατο άνω των 4.600 Λιβανέζων αμάχων, 12.000 τραυματίες και πάνω από 1,5 εκατ. εκτοπισμένους από τις εστίες τους.

Καθημερινές οι επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων

Το ίδιο διάστημα στα κατεχόμενα εδάφη της Δυτικής Οχθης και στη Λωρίδα της Γάζας οι Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να βιώνουν την κόλαση της ισραηλινής κατοχής.

Χτες το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε τον θάνατο δύο Παλαιστινίων, ηλικίας 26 και 53 ετών, από επίθεση που έκαναν το βράδυ της Κυριακής έποικοι στο χωριό τους, ανατολικά της Ραμάλας στη Δυτική Οχθη.

Η επίθεση των εποίκων έγινε με την ενεργό στήριξη του κατοχικού στρατού, που πυροβόλησε εν ψυχρώ εναντίον Παλαιστινίων χωρικών στο Ντέιρ Τζαρίρ οι οποίοι προσπαθούσαν να αποτρέψουν Εβραίους εποίκους που έκλεβαν το βιος τους.

Χτες το πρωί σημειώθηκε μπαράζ ανάλογων επιθέσεων από εποίκους και στρατό και σε άλλες περιοχές της Δυτικής Οχθης. Σχεδόν καθημερινές είναι και οι κατεδαφίσεις κατοικιών Παλαιστινίων, όπως χτες στο Τζάμπαλ Μαλούχ που άφησε άστεγη μια 10μελή οικογένεια με μικρά παιδιά.

Το Σαββατοκύριακο ο ισραηλινός στρατός κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους, μεταξύ τους ένα ζευγάρι και τρία από τα παιδιά του, στη διάρκεια επίθεσης σε βορειοδυτική συνοικία της Πόλης της Γάζας. Τα πέντε μέλη της οικογένειας σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το διαμέρισμά τους. Τη Δευτέρα ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο τριών ακόμα Παλαιστινίων και τον τραυματισμό άλλων 22.

Από την «εκεχειρία» του Οκτώβρη 2025 ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει τουλάχιστον 1.158 Παλαιστινίους και έχει τραυματίσει τουλάχιστον άλλους 3.756, ενώ 802 πτώματα βρέθηκαν ανάμεσα σε ερείπια. Από τον Οκτώβρη του 2023 οι νεκροί ξεπερνούν τους 73.283 και οι τραυματίες τους 173.864.

Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Χαμάς ανακοίνωσε χτες ότι ο Χαλίλ Αλ Χάγια ορίστηκε νέος επικεφαλής του Πολιτικού Γραφείου της οργάνωσης. Ο Χάγια αντικαθιστά τον Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε σε μάχη με τις ισραηλινές δυνάμεις τον Οκτώβρη του 2024.