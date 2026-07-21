Ισραηλινό σχέδιο για φυλακές με ... κροκόδειλους!

Στο μεταξύ, ξεπερνά τον εαυτό του το κράτος - δολοφόνος Ισραήλ, με την κυβέρνηση Νετανιάχου να επιστρατεύει ακόμα και ...κροκόδειλους προκειμένου να φυλάνε τις φυλακές - κολαστήρια για Παλαιστίνιους κρατουμένους!

Ετσι, το πιο «προηγμένο δυτικό κράτος της Μέσης Ανατολής» φτάνει στο σημείο να επαναταξινομεί (!) τους κροκόδειλους του Νείλου, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει σαν «φύλακες» εκεί που φυλακίζει τους Παλαιστίνιους...

Η εξέλιξη χαιρετίστηκε από τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ι. Μπ. Γκβιρ, ο οποίος δήλωσε ότι είχε προτείνει από τον Δεκέμβρη του 2025 τη χρήση κροκόδειλων γύρω από φυλακές για να μη δραπετεύουν οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Σύμφωνα με ορισμένα ισραηλινά Μέσα Ενημέρωσης, οι κροκόδειλοι σχεδιάζεται να τοποθετηθούν σε πρώτη φάση πέριξ της φυλακής Κέτζιοτ του νότιου Ισραήλ, όπου κρατούνται «πολλά μέλη» της Χαμάς.