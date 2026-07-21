ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μαζικά χτυπήματα σε υποδομές, πλοία και κατοικημένες περιοχές

2026 The Associated Press. All

Με νέο μπαράζ επιθέσεων εκατέρωθεν συνεχίζεται η σύγκρουση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ με την Ρωσία τόσο στο έδαφος της Ουκρανίας, όσο και στην ίδια τη ρωσική επικράτεια σε στόχους που περιλαμβάνουν υποδομές, λιμάνια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές.

Πάνω από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς Δευτέρα από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας, ανακοίνωσε το πρωί ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ρωσίας, δηλώνοντας πως «τα περισσότερα» καταρρίφθηκαν.

Εξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Νταμαντιένταβα, νότια της Μόσχας. Στη συγκεκριμένη πόλη βρίσκεται ένα από τα διεθνή αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη Μόσχα. Ο περιφερειάρχης δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές στις πόλεις Νταμαντιένταβα, Παντόλσκ και Αντιντσόβα, σε ιδιωτικές κατοικίες και σε πολιτικές υποδομές.

Η ουκρανική επιδρομή σημειώθηκε την επομένη ρωσικής μαζικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου το Σάββατο προς Κυριακή, που χαρακτηρίστηκε μία από τις «μεγαλύτερες» επιθέσεις τέτοιου είδους από την έναρξη του ιμπεριαλιστικού πολέμου. Οι Ουκρανοί δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της πεντάωρης επίθεσης, η ουκρανική πρωτεύουσα χτυπήθηκε με περίπου 40 πυραύλους Iskander, ενώ αναφέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν και υπερηχητικοί πύραυλοι «Zircon».

Με αφορμή αυτήν την επίθεση, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βλ. Ζελένσκι, ζήτησε από τους «συμμάχους» ευρωΝΑΤΟικούς ιμπεριαλιστές να επισπευσθεί η παράδοση αντιαεροπορικών συστημάτων. Οι ΗΠΑ πρόσφατα άλλωστε έδωσαν την άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάσει πυραύλους «Patriot» στο έδαφός της, ενώ η λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων» με πρωτοβουλία Γαλλίας, Γερμανίας, Βρετανίας αλλά και άλλων χωρών προωθούν οπλικά συστήματα στο ουκρανικό καθεστώς.

Παράλληλα στην Ουκρανία συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την απομάκρυνση του υπουργού Αμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ στον πρόσφατο ανασχηματισμό της ουκρανικής κυβέρνησης.

Χτυπήματα σε εμπορικά πλοία και τάνκερ

Στο μεταξύ, στα πολεμικά μέτωπα, τόσο στην Ουκρανία όσο και στον Περσικό Κόλπο συχνά εμπορικά πλοία και τάνκερ γίνονται στόχος με τον φόρο αίματος να πληρώνουν οι ναυτεργάτες που έχουν σταλεί σε εμπόλεμες περιοχές για τα κέρδη των εφοπλιστών.

Σε ένα τέτοιο φόντο, το ναυτικό της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε τρεις πυραύλους «Κρουζ» στο Golden Leo, που έφερε σημαία Γουινέας - Μπισάου και «έφευγε από τη ζώνη μάχης με φορτίο σιτηρών». Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπιγκά δήλωσε ότι στο πλήρωμα περιλαμβάνονταν πολίτες της Συρίας και της Ινδίας, ενώ ο πρωθυπουργός, Σεργκέι Κορέτσκι, υποστήριξε ότι το πλοίο χτυπήθηκε κοντά στην Οδησσό μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν από την πλευρά τους τρεις αποθήκες πετρελαίου και μια εγκατάσταση καυσίμων στη νότια περιοχή Σταυρούπολης της Ρωσίας, δήλωσε ο Β. Ζελένσκι την Κυριακή. Τρία ρωσικά δεξαμενόπλοια από τον αποκαλούμενο «σκιώδη στόλο» χτυπήθηκαν επίσης στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα, ανοιχτά της Οδησσού ένα φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων επλήγη από ρωσικούς πυραύλους. Το ρεπορτάζ επικαλείται τις «ουκρανικές αρχές» και αναφέρει ότι 5 μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν από την επίθεση, ενώ υπήρχαν και αγνοούμενοι.

Να σημειωθεί πως τις προηγούμενες μέρες υπήρξαν πληροφορίες για πλήγμα και σε πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου ελληνικών συμφερόντων με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα στην Οδησσό. Μάλιστα, σε ουκρανικό ιστότοπο δημοσιεύτηκε μία δήλωση του περιφερειακού κυβερνήτη της Οδησσού Ολεγκ Κίπερ, που ισχυρίζεται ότι ένα εμπορικό πλοίο με σημαία της Αντίγκουα και Μπαρμπούντα «χτυπήθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν άλλα τρία».

Πλοίο ελληνικών συμφερόντων φέρεται επίσης να έγινε για ακόμα μία φορά στόχος στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ. Εκεί βρίσκεται ο τερματικός σταθμός του Caspian Pipeline Consortium (CPC), από όπου εξάγεται μεγάλο μέρος του καζακικού πετρελαίου.

Οι εγκαταστάσεις του CPC - στη μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχουν και ενεργειακοί κολοσσοί των ΗΠΑ - έχουν γίνει συχνά στόχος των ουκρανικών δυνάμεων. Σε σχετικό δημοσίευμα του «Reuters», που επικαλείται ανακοίνωση του CPC, αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν δυο τάνκερ και ένα από αυτά ήταν το ελληνικών συμφερόντων «NISSOS IOS».

Διπλωματική αντιπαράθεση Ρωσίας - Ιταλίας

Εν τω μεταξύ, έχει ξεσπάσει διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ιταλία, με την πρώτη να κλητεύει τον επιτετραμμένο της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζιοβάνι Σκόπα σε απάντηση, όπως λέει το υπουργείο Εξωτερικών στην κλήτευση προς ναυτικούς και αεροπορικούς ακόλουθους και τον βοηθό ναυτικό ακόλουθο της ρωσικής πρεσβείας να εγκαταλείψουν την ιταλική επικράτεια. Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά «με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κήρυξε τον βοηθό ακόλουθο Αμυνας Vittorio Parrella και τον ακόλουθο της Ιταλικής Πρεσβείας στη Ρωσία Davide D'Aprile ως ανεπιθύμητα πρόσωπα. Οι εν λόγω υπάλληλοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη Ρωσική Ομοσπονδία εντός τριών ημερών». Και προσθέτει: «Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να τονίσουμε, για άλλη μια φορά, ότι οποιεσδήποτε εχθρικές ή προκλητικές ενέργειες εναντίον Ρώσων διπλωματών δεν θα μείνουν αναπάντητες από την πλευρά μας».