ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΥΠΕΞ ΤΗΣ ASEAN

Σπεύδει και ο Ρούμπιο για έναν «ανοιχτό Ινδο - Ειρηνικό»

Με σύνθημα «πλοηγούμαστε στο μέλλον μας, ενωμένοι» ξεκίνησαν το Σάββατο, στη Μανίλα των Φιλιππίνων, η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) της Ενωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) όπως και άλλες, παράλληλες συναντήσεις που έχουν προγραμματιστεί, με χώρες - εταίρους, όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα κ.τ.λ.

Η ανακοίνωση της φιλιππινέζικης (αυτήν την περίοδο) προεδρίας αναφερόταν στη «συνεχιζόμενη γεωπολιτική δυναμική» που χαρακτηρίζει τη σημερινή, εξηγώντας ότι η συζήτηση και με τους ΥΠΕΞ από χώρες - εταίρους θα εστιάσει στο «περιφερειακό εμπόριο, την Ενέργεια και την επισιτιστική ασφάλεια».

Με αφορμή την άφιξή του στη Μανίλα, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, θα έχει επαφές και με τους ομολόγους του από τα μέλη της QUAD (Ινδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ). Οπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η επίσκεψη Ρούμπιο θα προωθήσει τη «σαφή προτεραιότητα των ΗΠΑ: Εναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό που προσφέρει ασφάλεια, ασφάλεια και ευημερία για την περιοχή και για τον αμερικανικό λαό». Σύμφωνα με το «Ρόιτερς», ο Ρούμπιο ίσως συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του, Γουάνγκ Γι, συζητώντας και μια πιθανή, νέα Σύνοδο των Προέδρων Κίνας - ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - Σι Τζινπίνγκ, στον απόηχο των πρόσφατων κατηγοριών της Ουάσιγκτον κατά του Πεκίνου για τη «μεγαλύτερη εκλογική πειρατεία» όλων των εποχών.

Ο δε Κινέζος ΥΠΕΞ, Γουάνγκ Γι, δήλωσε ότι η ASEAN είναι ένας «φιλικός, στενός γείτονας και σημαντικός εταίρος συνεργασίας και προτεραιότητα στη διπλωματία γειτονίας της Κίνας». Υποστήριξε δε ότι η «Κίνα υποστηρίζει την κεντρική θέση της ASEAN στην αρχιτεκτονική περιφερειακής συνεργασίας και ελπίζει να δει άνθηση της συνεργασίας της Ανατολικής Ασίας, συμβάλλοντας περισσότερο στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία στην περιοχή και πέρα από αυτήν», προσθέτοντας ότι οι σχέσεις της Κίνας με την ASEAN «αυξάνονται με υγιή δυναμική», αλλά και ότι το Πεκίνο προσβλέπει στην «επέκταση της συναίνεσης για την ανάπτυξη και τη συνεργασία (...) να σφυρηλατήσει μια στενότερη κοινότητα Κίνας - ASEAN με κοινό μέλλον».

Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κληθείς να απαντήσει σε ερώτημα για ενδεχόμενη συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο, είπε ότι «αν υπάρξει (...) σίγουρα θα τη χαιρετίζαμε».