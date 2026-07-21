ΑΘΗΝΑ

«Οι Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας - Δεν τις χαρίζουμε στα αφεντικά μας»

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής στο πλαίσιο της απεργίας η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας ήταν έξω από τα «Notos» στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου. Και όχι τυχαία, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα έξω από τις πόρτες του οι εργαζόμενοι μαζί με το Επιχειρησιακό τους Σωματείο έδωσαν μάχες, ώστε η εργοδοσία να μην μπορέσει να «ξεμπερδέψει» με τα δικαιώματά τους, αφού το κατάστημα κλείνει στο τέλος του Αυγούστου.

Σιγά σιγά άρχισαν να καταφτάνουν οι απεργοί από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Δυτική Αττική, ενώ τα πανό είχαν στηθεί και στις 3 μεριές του κτιρίου. «Είμαστε εργαζόμενοι και όχι μηχανές - Κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο Εμπόριο με αυξήσεις των μισθών», έγραφε το πανό της ΟΙΥΕ.

«Εκεί που και τα επιχειρησιακά μπήκαν στη μάχη, εκεί που υπάρχουν δυνατά σωματεία, τα ποσοστά της απεργίας είναι μεγάλα», τόνισαν οι συνδικαλιστές, αποτυπώνοντας δυνατότητες από χώρους δουλειάς. Δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από τα ΙΚΕΑ, που στον Κηφισό δεν είχαν καν εργαζόμενους να στείλουν στα ταμεία! Αντίστοιχα στα «Notos» στον Πειραιά οι ίδιοι οι εργαζόμενοι «έκλεισαν» το κατάστημα, απήργησαν και ήρθαν στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα για να ενώσουν την φωνή τους με τους συναδέλφους τους. Το ίδιο και στο «Πλαίσιο», με τους εργαζόμενους να μας λένε ότι η συμμετοχή ήταν αντίστοιχη με αυτή των Τεμπών.





Παρέμβαση στοστα Σπάτα πραγματοποίησε τομαζί με το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ανατ. Αττικής, σε έναν χώρο όπου οι εργαζόμενοι του κλάδου δουλεύουν 32 Κυριακές τον χρόνο και ξεζουμίζονται για τα κέρδη των ομίλων. «ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Νέα Δημοκρατία τσακίσανε ωράριο και Κυριακή αργία», ήταν ένα από τα συνθήματα που φώναζε το Σωματείο έξω από τα καταστήματα.

Στη συγκέντρωση της Αθήνας παρευρέθηκαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γιώργος Στεφανάκης, και αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Στο πλάι των απεργών στάθηκαν η ΟΒΣΑ και η ΟΓΕ.

Στη συγκέντρωση συμμετείχε αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Νίκο Αμπατιέλο, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βουλευτή του Κόμματος.

«Απεργήσαμε για να έχουμε τις Κυριακές δικές μας»

Παρά τη ζέστη οι απεργοί, που στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν νέες εργαζόμενες, μαζεύονταν έξω από το κατάστημα των «Notos» και συζητούσαν για την απεργία. «Οι συνάδελφοί μου είναι νέοι σε ηλικία, κουβεντιάζουμε πολύ καιρό τώρα και για βασικά πράγματα, όπως τι είναι Συλλογική Σύμβαση, τι περιλαμβάνει, τι δικαιούμαστε», μας είπε εργαζόμενη από κατάστημα του «Τεζένη». «Απεργήσαμε το μισό κατάστημα, γιατί δεν αντέχουμε να δουλεύουμε τις Κυριακές και να τρέχουμε από πόστο σε πόστο», σημείωσε χαρακτηριστικά.





Η έκφραση «μας έχουν στάξει» είναι λίγη για να περιγράψει την εξάντληση των εργαζομένων, ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε περιοχές και ζώνες που χαρακτηρίζονται τουριστικές.

«Δουλεύω κάθε Κυριακή», είπε χαρακτηριστικά εργαζόμενος σε μεγάλο πολυκατάστημα. «Θα απεργήσω, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσω να έχω μια Κυριακή ελεύθερη με την οικογένειά μου. Ούτε για ένα μπάνιο με τα παιδιά μου δεν μπορώ να πάω, ίσως τα καταφέρω σήμερα», ενδεικτικό της συνεχούς δουλειάς, «6 στα 7», και της εξάντλησης που βιώνουν.

«Το σούπερ μάρκετ όπου δουλεύω έχει να κάνει προσλήψεις 6 χρόνια», τόνισε εργαζόμενη, μέλος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων. «Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, έχει να κάνει και αυξήσεις 5 χρόνια, είμαστε με τον βασικό μισθό πλέον και τρέχουμε από πόστο σε πόστο και από μαγαζί σε μαγαζί. Είπαμε δεν πάει άλλο, απεργούμε».

Οργανώνουμε την πάλη σε κάθε χώρο δουλειάς

Στην απεργιακή συγκέντρωση έξω από τα «Notos» πραγματοποιήθηκαν σύντομες ομιλίες μελών επιχειρησιακών Σωματείων και της Ομοσπονδίας.

Η Μαρία Μπελόκα, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα «Notos», τόνισε πως «είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, αυξήσεις, 8ωρο». Σημείωσε ότι 180 εργαζόμενοι είναι σε διαδικασία μαζικών απολύσεων, εξαιτίας του κλεισίματος του μαγαζιού στην Αθήνα, και επεσήμανε ότι όλοι οι απολυμένοι θα βρεθούν κάπου αλλού, γι' αυτό και ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Στο πλαίσιο αυτό ευχαρίστησε τα σωματεία του κλάδου για τη στήριξη και την αλληλεγγύη που έχουν δείξει όλο αυτό το διάστημα, «ιδιαίτερα τους συναδέλφους στην Καλαμάτα και στη Θεσσαλονίκη, που με τους αγώνες τους μας δίνουν κουράγιο. Σήμερα ο Πειραιάς έκλεισε και οι συνάδελφοι είναι εδώ μαζί μας». Τέλος, κάλεσε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να οργανωθούν στα σωματεία τους.

«35ωρο - 7ωρο - 5ήμερο, σταθερή και μόνιμη εργασία, νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας» ήταν το σύνθημα στο πανό του Σωματείου Εργαζόμενων στα «Praktiker». Ο πρόεδρός του, Μάκης Τσεκούρας, χαιρέτισε τους απεργούς και τόνισε ότι μόνο με αγώνες μπορεί να κατακτηθεί η κυριακάτικη αργία. Καταδίκασε την πολιτική της κυβέρνησης ΝΔ αλλά και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, που ξήλωσαν την Κυριακή αργία. Ενδεικτικό του τι έπεται είναι οι «λευκές νύχτες», αλλά και ο χαρακτηρισμός της περιοχής γύρω από τον Κηφισό ...ως τουριστικής! Κατήγγειλε τις πιέσεις της εργοδοσίας και τους εκβιασμούς της, ξεκαθαρίζοντας ότι χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για ΣΣΕ και κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Το απεργιακό κλίμα από τα ΙΚΕΑ μετέφερε ο Κώστας Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου στην επιχείρηση, αφού το κατάστημα στον Κηφισό υπολειτουργούσε λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων. «Απέναντί μας βρίσκεται η συνεχώς μεγαλύτερη απαίτηση της εργοδοσίας για κερδοφορία», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι η κυριακάτικη αργία είναι κατάκτηση ετών των εργαζομένων, και δεν πρέπει να χαριστεί. Τόνισε δε πως στα ΙΚΕΑ η εταιρεία προχωρά σε αναδιοργάνωση με «εθελούσιες» απολύσεις, κάτι που συνεπάγεται ένταση της εκμετάλλευσης και της εντατικοποίησης. «Διεκδικούμε κλαδική ΣΣΕ και κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας». «Οχι στις εθελούσιες, όχι στην αναδιοργάνωση, η Κυριακή είναι αργία», έγραφε το πανό του Σωματείου.

Απεργία - βήμα κλιμάκωσης της πάλης των εργαζομένων

«Οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο απεργούμε!», τόνισε η Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρος της ΟΙΥΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι καμία Κυριακή δεν θα χαριστεί στην εργοδοσία, και κατήγγειλε την κυβέρνηση για τον νέο νόμο που επεκτείνει και σε βιομηχανικούς κλάδους τη δουλειά τις Κυριακές, συνεχίζοντας το έργο των προηγούμενων.

Μάλιστα, όπως επεσήμανε, από το 2013 μέχρι σήμερα όλες οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ, καθώς διαδέχονταν η μία την άλλη, έραβαν και ξήλωναν το νομοθετικό οπλοστάσιο, καθιστώντας την Κυριακή μία ακόμα εργάσιμη μέρα, για τα κέρδη των ομίλων του κλάδου.

«Αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα που μας τσαμπουνάνε όλοι τους, κυβέρνηση και τα κόμματα του συστήματος. Γι' αυτήν τη σταθερότητα μας μιλάνε. Δουλειά 7 μέρες τη εβδομάδα, μέχρι και 13ωρες τη μέρα, με μισθούς - ψίχουλα, "ευέλικτες" εργασιακές σχέσεις, "σπαστά" ωράρια, "διευθέτηση" του χρόνου εργασίας, για μα εξασφαλίζουν κέρδη οι εργοδότες, για να υπηρετούνται οι πολεμικοί τους σχεδιασμοί. Αυτήν τους την κανονικότητα και τη σταθερότητα τις απορρίπτουμε», σημείωσε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε τις διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στον κλάδο, αφού έχει καταθέσει και συγκεκριμένη πρόταση. Στο πλαίσιο αυτό, κατήγγειλε για μία ακόμα φορά την «Κοινωνική Συμφωνία» κυβέρνησης - ΣΕΒ - εκατομμυριούχου προέδρου της ΓΣΕΕ, που φέρνει Συμβάσεις κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των εργοδοτών.

Αναφερόμενη στους αγώνες που δίνουν όλο αυτό το διάστημα τα σωματεία του κλάδου, τόνισε ότι «στριμώχνουν» την εργοδοσία και ότι πρέπει να δυναμώσουν ακόμα παραπάνω. «Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε! Ποτέ και τίποτα δεν μας χαρίστηκε! Ο,τι έχουμε κερδίσει το έχουμε κερδίσει με τον αγώνα μας. (...) Δίνουμε το επόμενο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού μας, 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ. Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους να απευθυνθούν στα σωματεία τους και να δηλώσουν συμμετοχή», είπε, και κλείνοντας ξεκαθάρισε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα κάνουν καμία θυσία για τους πολέμους και τα κέρδη τους.

«Τέρμα πια στην κοροϊδία, θέλουμε αυξήσεις και Κυριακή αργία»

Στη συνέχεια η συγκέντρωση κατευθύνθηκε με πορεία στα καταστήματα της Ερμού. «Τέρμα πια στην κοροϊδία, θέλουμε αυξήσεις και Κυριακή αργία», ήταν ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν καθώς η συγκέντρωση κατέβαινε την οδό Αθηνάς. Με εξορμήσεις μέσα στα καταστήματα μετέφεραν το απεργιακό κάλεσμα, ενώ το σύνθημα «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές» δονούσε την Ερμού.

Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κόσμος που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην Ερμού κοντοστεκόταν, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ύψωναν τη γροθιά τους δείχνοντας τη στήριξή τους στους απεργούς.

Στο ύψος του Συντάγματος, εκ μέρους της ΟΒΣΑ η Αννα Χρονοπούλου εξέφρασε τη στήριξη των μικρών αυτοαπασχολούμενων, αφού κι αυτοί ξέρουν καλά τι σημαίνει διεύρυνση του ωραρίου εργασίας, «τι σημαίνει να στερείσαι το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο». Κατήγγειλε τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων που με τη σειρά νομοθέτησαν το ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας.

Η Κωνσταντίνα Τσότρα, πρόεδρος της ΟΓΕ, εξέφρασε αλληλεγγύη στην απεργία των εργαζομένων στον Εμπόριο. «Δεν ανεχόμαστε σήμερα το 2026 να δουλεύουμε περισσότερο και να θυσιάζουμε τον χρόνο μας», τόνισε, και πρόσθεσε ότι μαζί με τους εργαζόμενους του κλάδου το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα δίνει μάχη για πραγματικό ελεύθερο χρόνο.

Τέλος, η Ηλιάνα Χατζηευασταθίου, πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, σημείωσε πως αν κάτι αποδείχθηκε είναι ότι με την απεργία οι εμποροϋπάλληλοι έδειξαν τη δύναμή τους, με χώρους όπως τα ΙΚΕΑ και τα «Notos» στον Πειραιά να κλείνουν γιατί το αποφάσισαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Κατήγγειλε ότι στα «Hondos» η εργοδοσία ανακοίνωσε στους εργαζόμενους πως θα δουλεύουν 13 μέρες σερί για να βγουν οι άδειες, ενώ ο ΑΒ «βαφτίζει» όλη την Αθήνα τουριστική περιοχή.

«Δίνουμε απάντηση στην κυβέρνηση και σε όλα τα κόμματα που μας θέλουν στον "πάγκο" πως δεν θα κάνουμε υπομονή και δεν τους έχουμε εμπιστοσύνη», τόνισε, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι τους πολέμους για τα κέρδη τους και ότι έχουν να παλέψουν για τη δική τους «σταθερότητα», βγάζοντας μπροστά τις ανάγκες τους και όχι τις επιδιώξεις των εργοδοτών.