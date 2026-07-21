Τρίτη 21 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
«Σκυτάλη» στον Αντι Μπέρναμ

Την ανάγκη «σταθεροποίησης» της πολιτικής κατάστασης στο Ηνωμένο Βασίλειο που, μετά το Brexit, άλλαξε έξι πρωθυπουργούς σε μία δεκαετία, επισήμανε χτες αναλαμβάνοντας νέος σοσιαλδημοκράτης πρωθυπουργός στο Ηνωμένο Βασίλειο ο 56χρονος νεοεκλεγμένος αρχηγός του Εργατικού Κόμματος Αντι Μπέρναμ. Προβάλλοντας μια δικαιότερη διαχείριση του καπιταλισμού, ο νέος πρωθυπουργός σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Θα θέσω τη φροντίδα του λαού στην καρδιά όλων όσα θα κάνω. Θα δώσω τα πάντα γι' αυτό, και σας ζητώ να είστε μαζί μου. Ας οικοδομήσουμε μία νέα εθνική αίσθηση ενότητας, κοινού σκοπού και θετικότητας. Ας κάνουμε αυτήν τη στιγμή μία νέα αρχή για μία Βρετανία που θα αρχίσει να πιστεύει ξανά, μία στιγμή που θα επαναφέρουμε την ελπίδα».

Στα πλάνα του νέου πρωθυπουργού του ΗΒ είναι η ενίσχυση του δοκιμαζόμενου βρετανικού συστήματος Υγείας (NHS), η αναζωογόνηση της βιομηχανίας, η μεταρρύθμιση του κράτους πρόνοιας (ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό) η συγκρότηση υπουργείου για ζητήματα που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη και μια «ρεαλιστική» ενεργειακή πολιτική που θα ανοίγει τον δρόμο για την προώθηση ήδη αδειοδοτημένων έργων γεώτρησης στη Βόρεια Θάλασσα. Ολα αυτά με γνώμονα όχι τα λαϊκά συμφέροντα αλλά τη ρυμούλκηση περισσότερων ψηφοφόρων στους Εργατικούς που «αιμορραγούν» από τη μεγαλύτερη απήχηση που έχει στα λαϊκά στρώματα ο εθνικιστής και λαϊκιστής αρχηγός του κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης δεν έγινε άμεσα γνωστή, αν και οι πληροφορίες για τους νέους υπουργούς έφεραν σαν φαβορί τον Εντ Μίλιμπαντ στο υπουργείο Εξωτερικών, την επιστροφή της Αντζελα Ρέινερ πιθανώς στο υπουργείο Υγείας, ενώ ο πρώην υπουργός Αμυνας, Τζον Χίλι, ορίστηκε χτες βράδυ νέος υπουργός Οικονομικών.

    

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