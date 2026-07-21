ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Το σύνθημα «Ωράρια εξόντωσης, δουλειά τις Κυριακές - Είμαστε εργαζόμενοι και όχι μηχανές» ακούστηκε δυνατά προχθές σε όλη την Ελλάδα, στην πανελλαδική απεργία του κλάδου.

Την Κυριακή 19 Ιούλη, που ήταν και η πρώτη των καλοκαιρινών εκπτώσεων, οι εργαζόμενοι των ελαστικών μορφών, των 32 Κυριακών τον χρόνο στις τουριστικές περιοχές, αυτοί που πάνω στα σακατεμένα κορμιά τους χτίζονται τα δισ. τζίρων και τα κέρδη των ομίλων του κλάδου, έστειλαν μαχητικό μήνυμα ότι θα κλιμακώσουν την πάλη τους,

«Οι Κυριακές ανήκουν στους εργαζόμενους - Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τον αγώνα για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ και κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας!», σημειώνει η Ομοσπονδία χαιρετίζοντας τα κλαδικά και τα επιχειρησιακά Σωματεία σε «Notos», «Praktiker», IKEA, «Πλαίσιο», «Lidl», «Σκλαβενίτη», «Μασούτη», «Τσαμούρη», τους χιλιάδες εργαζόμενους στο Εμπόριο σε όλη τη χώρα που συμμετείχαν στην απεργία.

Με την απεργία να αποτελεί μαχητική απάντηση στην εργοδοσία, στην κυβέρνηση και στην ΕΕ, που επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κυριακή σε μία ακόμα εργάσιμη μέρα, να επιβάλουν δουλειά χωρίς σταματημό, με ωράρια - λάστιχο και προγράμματα που αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, στερώντας από τους εργαζόμενους κάθε δυνατότητα να προγραμματίσουν τη ζωή τους, η Ομοσπονδία τονίζει: «Τα δισεκατομμύρια ευρώ τζίρου των μεγάλων εμπορικών ομίλων είναι χτισμένα πάνω στους καθηλωμένους μισθούς, στην εντατικοποίηση, στη μερική απασχόληση και στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες των οικογενειών τους, καθώς η ακρίβεια εξανεμίζει το εισόδημά τους πριν ακόμη τελειώσει ο μήνας».

Θυμίζει ότι όλες μαζί οι κυβερνήσεις, της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, ξήλωσαν βήμα - βήμα την Κυριακή αργία, υπηρετώντας τις απαιτήσεις των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.

«Απάντηση σε αυτήν την πολιτική είναι η οργάνωση στα σωματεία, η συλλογική διεκδίκηση, η αλληλεγγύη και ο συντονισμένος αγώνας», ξεκαθαρίζει, καλώντας σε αποφασιστική κλιμάκωση τόσο για την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας όσο και για την υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, προσαύξηση 10% για κάθε τριετία, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατάργηση των «σπαστών» ωραρίων, σταθερό μηνιαίο πρόγραμμα και σταθερή βάρδια, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς.

Η σκυτάλη περνά τώρα στην προετοιμασία του μεγάλου πανελλαδικού - παλλαϊκού συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ, είναι το κάλεσμα της ΟΙΥΕ, δίνοντας το σύνθημα: «Στις 5 Σεπτέμβρη πλημμυρίζουμε τη Θεσσαλονίκη! Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους! Δώστε λεφτά για μισθούς - Υγεία - Παιδεία!».