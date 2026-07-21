Τρίτη 21 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΑΛΓΕΡΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ
Επίσκεψη Σάντσεθ στο Αλγέρι

Επίσημη επίσκεψη στην Αλγερία πραγματοποιεί από χθες το απόγευμα ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, σε μια προσπάθεια να αποκλιμακώσει την ένταση των τελευταίων ετών στις διμερείς σχέσεις την οποία προκάλεσαν οι διαφορές ανάμεσα σε Μαδρίτη και Αλγέρι για το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας.

Ο Σάντσεθ, τον οποίο συνοδεύουν μεταξύ άλλων ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπαρες και η Σάρα Αάγκεσεν, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, συνάντησε τον Αλγερινό Πρόεδρο Αμπντελματζίντ Τεμπούν και τον Αλγερινό πρωθυπουργό Σίφι Γριέμπ.

Οι διμερείς σχέσεις πάγωσαν διπλωματικά μετά τη διαφωνία των δύο χωρών για το καθεστώς της Δυτικής Σαχάρας. Το 2022 η κυβέρνηση Σάντσεθ αναγνώρισε ότι η μαροκινή πρόταση για καθεστώς αυτονομίας στη Δυτική Σαχάρα είναι «πιο σοβαρή, αξιόπιστη και ρεαλιστική» λύση, ενώ η Αλγερία, που υποστηρίζει το Κίνημα Πολισάριο (φιλοξενώντας ηγετικά στελέχη του), υποστηρίζει την πλήρη αυτοδιάθεση - ανεξαρτησία της Δυτικής Σαχάρας.

Ωστόσο υπάρχουν στενά ενεργειακά συμφέροντα που «δένουν» μεταξύ άλλων τις δύο χώρες. Η Αλγερία αποτελεί τον κύριο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ισπανίας, γι' αυτό και τον Ισπανό πρωθυπουργό συνόδευσαν χτες και εκπρόσωποι ισπανικών ενεργειακών μονοπωλίων, όπως «Repsol», «Naturgy», «Enegas», «Moeve», με στόχο τη βολιδοσκόπηση συνθηκών για αύξηση των εισαγωγών αλγερινού φυσικού αερίου και την προσέλκυση επενδύσεων.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ισπανός ΥΠΕΞ Χ. Μ. Αλμπαρες επιδίωξε συζητήσεις με θέμα πιθανή επέκταση του διμερούς συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο.

    

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