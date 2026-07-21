ΙΤΑΛΙΑ

Μετανάστης κατέληξε μετά από τη σύλληψή του

Πλήθος ερωτημάτων έχει προκύψει μετά τον θάνατο ενόςαπό τοτον οποίο προχτές Κυριακή αστυνομικοί ακινητοποίησαν και συνέλαβαν στην περιοχή Πιλάστρο της, σε συνθήκες για τις οποίες καταγγέλλονται ότι άσκησαν υπερβολική βία.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, ο 43χρονος - που διατηρούσε ένα μικρό καθαριστήριο στην πόλη - βρισκόταν σε σύγχυση, με επιθετική διάθεση - γι' αυτό και είχε κληθεί στο σημείο η αστυνομία, αλλά και ασθενοφόρο. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν στο έδαφος, χρησιμοποιώντας σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες σπρέι πιπεριού, ενώ του έδεσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη, καθώς εκείνος φώναζε «βοήθεια, αρκετά!»

Αλλα ΜΜΕ μετέδιδαν ότι ο 43χρονος ζητούσε επίμονα και νερό (που δεν του πρόσφεραν), ενώ οι αστυνομικοί φέρονται να τον έδεσαν χειροπόδαρα, λίγο αφού εκείνος σταμάτησε να κινείται. Η υπόθεση αυτή θυμίζει πολύ την αντίστοιχη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, που του πατούσαν το κεφάλι στο έδαφος οι αστυνομικοί στην Μινεάπολη στις 25 Μάη του 2020.

Η οικογένειά του μάλιστα κατήγγειλε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και ότι η αστυνομία απλά την ενημέρωσε ότι δεν ζει, χωρίς άλλες εξηγήσεις. «Του πέρασαν χειροπέδες και πέθανε. Του επιτέθηκαν (...) και τον χτύπησαν. Υπάρχουν μάρτυρες», είπε η αδελφή του.

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από τις συνθήκες σύλληψης του 43χρονου πυροδότησαν έντονες αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και μια διαμαρτυρία στην περιοχή όπου σημειώθηκαν τα γεγονότα, με τους συμμετέχοντες να προχωρούν σε καθιστή διαμαρτυρία, υψώνοντας γροθιές, ζητώντας «Αλήθεια» και «Δικαιοσύνη» για τις συνθήκες θανάτου του 43χρονου.

Εκπρόσωποι της «Λέγκας» - που συμμετέχει στη συγκυβέρνηση Μελόνι - ζήτησαν έρευνα, για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη, σπεύδοντας πάντως να διαπιστώσουν ότι οι αστυνομικοί «έκαναν το καθήκον τους».

Το ιταλικό πρακτορείο ANSA μετέδιδε ότι κατ' εφαρμογή νέου διατάγματος για την ασφάλεια που εγκρίθηκε πρόσφατα, οι αστυνομικοί δεν τίθενται αυτεπάγγελτα υπό έρευνα, αλλά προς το παρόν απλά τα ονόματά τους θα εισαχθούν σε «προκαταρκτικό σχολιασμό» της έρευνας.

Η δικηγόρος του 43χρονου είπε ότι από παιδί ζούσε στην Ιταλία, ανανεώνοντας κανονικά την άδεια παραμονής του, αναφέροντας πάντως ότι «φοβόταν μήπως απελαθεί».