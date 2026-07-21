ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Ξεκινούν επαφές με την αντιπολίτευση για την «ενίσχυση της δημοκρατίας»

Νέα ώθηση στις ενδοαστικές διεργασίες αναμένεται να δώσουν οι επαφές που ανακοίνωσε η μεταβατική κυβέρνηση Ροντρίγκες ότι θα ξεκινήσει 1η Αυγούστου με μερίδες της αντιπολίτευσης και στόχο την «ενίσχυση της δημοκρατίας» στη χώρα. Από κυβερνητικής πλευράς, τη σχετική ενημέρωση έκανε ο πρόεδρος της σημερινής βουλής, Χόρχε Ροντρίγκες (και αδελφός της μεταβατικής προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες), που είπε ότι 1η Αυγούστου μια κοινή ομάδα εργασίας θα ξεκινήσει επαφές με πρώην μέλη της Βουλής που εκλέχτηκε το 2015. Επικεφαλής των δυνάμεων της αντιπολίτευσης θα είναι η Ντινόρα Φιγκέρα, που από το 2018 ζούσε στην Ισπανία αλλά πρόσφατα επέστρεψε στο Καράκας, με φόντο την πολύπλευρη προσέγγιση της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.

Την εξέλιξη έσπευσε να χαιρετίσει το αμερικανικό ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο για «κοινή ατζέντα» που θα σχεδιαστεί «για τη προώθηση της σταθερότητας, της δημοκρατίας και της εθνικής ανάκαμψης της Βενεζουέλας». Μίλησε δε για «σημαντικό βήμα στη διαδικασία πολιτικής συμφιλίωσης» και για «δέσμευση για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών...».

Δεν παρέλειψε μάλιστα να αξιοποιήσει και την τραγωδία που βιώνει ο λαός της χώρας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 24ης Ιούνη, ως ...απόδειξη του «επείγοντα χαρακτήρα της ενότητας, της υπεύθυνης ηγεσίας και των θεσμών ικανών να υπηρετήσουν τον λαό της Βενεζουέλας», καταλήγοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες που παράγουν απτή πρόοδο προς μια ειρηνική και δημοκρατική εκλογική μετάβαση, ενώ εργάζονται μαζί με τον λαό της Βενεζουέλας καθώς ανακάμπτει και ανοικοδομεί τη χώρα του».

Την ίδια ώρα, ο νέος επίσημος απολογισμός για τα θύματα των δύο καταστροφικών σεισμών 7,2 και 7,5 Ρίχτερ της 24ης Ιούνη είναι 5.208 νεκροί. Οι άστεγοι ξεπερνούν τις 21.000, ενώ οι αγνοούμενοι ακόμα παραμένουν άγνωστοι σε αριθμό...