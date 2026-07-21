Τρίτη 21 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΛΙΜΑ.-- Τουλάχιστον έξι είναι οι νεκροί από τους δύο σεισμούς που έπληξαν την Κυριακή την ορεινή επαρχία Τσουπάκα, του Περού, μεγέθους 5,1 και 3,7 βαθμών και με εστιακό βάθος 24 χλμ. και 18 χλμ., αντίστοιχα. Η περιοχή είναι γεμάτη πλινθόκτιστα σπίτια. Την Παρασκευή σεισμός είχε σημειωθεί και στο Μεξικό, αλλά σε θαλάσσια περιοχή 135 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης Χιδάλγο. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή σοβαρές ζημιές.

ΤΖΟΡΤΖΤΑΟΥΝ.-- Τους 60 ξεπερνούν οι αγνοούμενοι μετά το ναυάγιο επιβατηγού πλοίου που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στα ανοιχτά της βορειοδυτικής Γουιάνας, στη Νότια Αμερική. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι δύο μέλη του πληρώματος βρέθηκαν θετικά στη χρήση κάνναβης όπως και ότι οι δηλώσεις που είχαν γίνει για τους επιβάτες και για το φορτίο του πλοίου δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Δύο σοροί είχαν ανασυρθεί.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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