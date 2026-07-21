Απεργιακό μήνυμα στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στη Θεσσαλονίκη, μαχητική απεργιακή συγκέντρωση μπροστά στο κατάστημα των «Notos» πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής οι εργαζόμενοι στο Εμπόριο.

Οι απεργοί στα «Notos» υποδέχτηκαν τους συναδέλφους τους από άλλες εμπορικές επιχειρήσεις και σούπερ μάρκετ («Μασούτη», «Σκλαβενίτη» κ.α.) και με μια φωνή διαδήλωσαν «Συμβάσεις κλαδικές, αυξήσεις των μισθών - Αυτή είναι η απαίτηση των εργατών», «Οι εμποροϋπάλληλοι έχουμε φωνή - Δεν θα σας χαρίσουμε καμία Κυριακή».

«Και την προηγούμενη Κυριακή απεργήσαμε και κλείσαμε το κατάστημα. Και σήμερα συνεχίζουμε τον αγώνα. Διεκδικούμε άμεσα πρόσληψη προσωπικού, αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ, και δηλώνουμε ότι η κυριακάτικη αργία είναι αδιαπραγμάτευτη», ανέφερε η Νικολέτα Καπνοπούλου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων «Notos» Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Μπελόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Εμποροϋπαλλήλων Θεσσαλονίκης, κατήγγειλε την παρουσία της αστυνομίας και μίλησε για τη σημασία της απεργίας. «Δίνουμε μια μεγάλη μάχη σε όλο τον κλάδο, σε όλη τη χώρα, και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια μάχη απέναντι στην ίδια την εργοδοσία και στους σχεδιασμούς της, που είναι το πλήρες ξεχείλωμα του ωραρίου και να είναι ανοιχτά τα καταστήματα όλες τις Κυριακές του χρόνου. Απέναντί μας έχουμε και το οργανωμένο κράτος τους, που ψήφισε τον νόμο για 32 Κυριακές ανοιχτές και κινητοποιεί και τους μηχανισμούς καταστολής, με κλούβες των ΜΑΤ και με ασφαλίτες να κυκλοφορούν ανάμεσα στους εμποροϋπαλλήλους. Δεν θα τους περάσει», είπε. Και πρόσθεσε: «Δεκάδες είναι οι απεργοί από χώρους δουλειάς, από εμπορικά καταστήματα, από επιπλάδικα, από σούπερ μάρκετ. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν επιχειρήσεις που υπολειτουργούν. Αυτή η απεργία δείχνει τη δυναμική που υπάρχει. Σ' αυτόν τον δρόμο θα βαδίσουμε μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας».

Σε Πάτρα και Καλαμάτα

Τέλος, κάλεσε σε κλιμάκωση του αγώνα ενάντια στην πολιτική που υπηρετεί το κέρδος και σε συμμετοχή στο μεγάλοστα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Κλειστά παρέμειναν στη μεγάλη πλειοψηφία τους τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της Πάτρας και στις γειτονιές της πόλης στην απεργία της Κυριακής. Με κάλεσμα του κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στο Εμπόριο και στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στον πεζόδρομο Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, όπου απηύθυνε χαιρετισμό η Μάγδα Δημητρακοπούλου, γραμματέας του Σωματείου, χαιρετίζοντας τη συμμετοχή των εργαζομένων στην απεργία και υπογραμμίζοντας την ανάγκη ακόμα πιο αποφασιστικής οργάνωσης του αγώνα, με επιτροπές του συνδικάτου στους χώρους δουλειάς, νέες εγγραφές, με πάλη απέναντι στην εργοδοσία και στη συνολικότερη νομοθεσία της σημερινής και προηγούμενων κυβερνήσεων που τη στηρίζουν.

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο Βαγγέλης Σταθόπουλος, πρόεδρος του επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων Ομίλου Σκλαβενίτη Αχαΐας, όπως και ο Βασίλης Παπασημακόπουλος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στα «Praktiker» Πάτρας.

Στο πλευρό των εργαζομένων βρέθηκε και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, με αντιπροσωπεία της διοίκησής του με επικεφαλής τον πρόεδρό του, Δημήτρη Μαρμούτα.

Στη Θεσσαλία

Στηνπραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση στον πεζόδρομο Αριστομένους μετά από κάλεσμα τουΑπό το πρωί υπήρχε συμμετοχή στην απεργία σε μεγάλα καταστήματα, όπως στα «Notos», όπου το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι έδωσαν μάχη για αυξήσεις στους μισθούς κ.λπ. Συμμετοχή στην απεργία εκφράστηκε και σε άλλα μεγάλα καταστήματα και αλυσίδες, όπως H&M και «Zara».

«Βράδυ και πρωί, "σπαστά" και Κυριακή, δεν θα σας περάσει! Εχουμε ζωή!», ήταν το μήνυμα που στάλθηκε από την απεργιακή συγκέντρωση του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Λάρισας, έξω από το κατάστημα «Hondos Center». Μοιράζοντας την ανακοίνωση του Σωματείου και φωνάζοντας συνθήματα, οι εργαζόμενοι του κλάδου έδωσαν απεργιακή απάντηση στην απαίτηση των εργοδοτών για περισσότερη, φτηνότερη και «ευέλικτη» δουλειά για να μεγαλώνουν τα κέρδη τους. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς πεζόδρομους της πόλης, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις έγιναν και στα Τρίκαλα και στον Βόλο.

Σε Στερεά Ελλάδα και Εύβοια

Δυναμική παρέμβαση έξω από το κατάστημα της πολυεθνικής «Zara» πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας. Στην κινητοποίηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργίας στο Εμπόριο συμμετείχε αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, συνεχίζοντας την έμπρακτη στήριξη στις διεκδικήσεις και τις κινητοποιήσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων και των εργαζομένων. Παρέμβαση στο κέντρο της πόλης στο πλαίσιο της απεργίας πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής και το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λιβαδειάς, με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Λιβαδειάς.

Σε Ηπειρο και Κέρκυρα

Σε δυναμική απεργιακή κινητοποίηση με κεντρικό σύνθημα «Είμαστε άνθρωποι και όχι μηχανές» προχώρησαν οι εμποροϋπάλληλοι στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης και ακολούθησε πορεία στην κεντρική αγορά. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η Χριστίνα Τουλκιαρίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων ν. Ιωαννίνων και μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων, ενώ μίλησε και ο Γαβριήλ Παντής, μέλος της διοίκησης του επιχειρησιακού Σωματείου στα ΙΚΕΑ, ο οποίος αναφέρηκε στην εν εξελίξει αναδιάρθρωση του ομίλου, που περιλαμβάνει «εθελούσιες» εξόδους παλαιότερων υπαλλήλων, κατάργηση τμημάτων κ.λπ.

Συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης σε Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα.

Στην Κρήτη

Με κεντρικό σύνθημα «Την Κυριακή τη θέλουμε για μας και τα παιδιά μας, δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας» πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις των εμποροϋπαλλήλων και στην Κρήτη.

Στο Ηράκλειο η συγκέντρωση της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε έξω από τα δικαστήρια, όπου πήραν τον λόγο εργαζόμενοι από χώρους δουλειάς που δίνουν καθημερινά τον αγώνα της οργάνωσης και της διεκδίκησης απέναντι στα κέρδη των εργοδοτών. Το απεργιακό μήνυμα των εργαζομένων στα «Lidl», που πρόσφατα έφτιαξαν το δικό τους επιχειρησιακό Σωματείο, μετέφερε η προσωρινή του πρόεδρος Πελαγία Ψαράκη. Επιπλέον η Κατερίνα Μπαλτζάκη από τη Σωματειακή Επιτροπή των ΙΚΕΑ αναφέρθηκε στον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στο σχέδιο απολύσεων της εταιρείας. Το «παρών» έδωσαν και εργαζόμενοι από τον «Σκλαβενιτη» και το «The Mart», όπου οι εργαζόμενοι έχουν φτιάξει τη δική τους οργάνωση.

Η κεντρική ομιλία έγινε από τον Γιάννη Ξημεράκη, μέλος του ΔΣ της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, ο οποίος αναφέρθηκε στα αιτήματα των εργαζομένων και στην αγωνιστική συνέχεια. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους της πόλης.

Αντίστοιχη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κέντρο των Χανίων, από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χανίων, και στο Ρέθυμνο από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, ενώ στο Λασίθι το νεοϊδρυθέν Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων του νομού πραγματοποίησε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, όπου αποφασίστηκε η διενέργεια αρχαιρεσιών για νέα διοίκηση τις επόμενες μέρες.