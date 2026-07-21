ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

«Οργάνωση - Αγώνας - Αλληλεγγύη» το μήνυμα από το 3o Εργατικό Διήμερο

Με μαζική παρουσία εργαζομένων από διάφορους κλάδους αλλά και ανθρώπων όλων των ηλικιών ολοκληρώθηκε τοπου οργάνωσανστα Πλατάνια Βελίκας με σύνθημα

Η πρωτοβουλία αυτή οργανώνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και γεννήθηκε από την ανάγκη που έχουν οι εργαζόμενοι για ξεκούραση, για αναψυχή και διασκέδαση. Δίνει συνέχεια στην προσπάθεια ανάπτυξης της αλληλεγγύης ανάμεσα στον εργαζόμενο λαό αλλά και στις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων για δωρεάν πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, ενώ συνδυάζεται με την πάλη για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ετσι, στον όμορφο χώρο στα Πλατάνια της Βελίκας συναντήθηκαν εργαζόμενοι που όλο το προηγούμενο διάστημα δώσανε μάχες στους χώρους δουλειάς για τις ΣΣΕ, για μέτρα προστασίας της ζωής τους αλλά και για την απεμπλοκή της χώρας και της Λάρισας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Είχαν την ευκαιρία να περάσουν μερικές στιγμές χαλάρωσης, ενώ φέτος υπήρχε και η δυνατότητα κατασκήνωσης στον χώρο για όσους το επιθυμούσαν. Και οι δύο μέρες των εκδηλώσεων πλαισιώθηκαν από ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που περιελάμβανε πεζοπορία στο φαράγγι της Καλυψώς, αθλητικές δραστηριότητες στο νερό για όλη την οικογένεια αλλά και δραστηριότητα για τα μικρά παιδιά. Ενώ, ενδιαφέρον ήταν και το μουσικό πρόγραμμα με τοπικούς καλλιτέχνες, που επιμελήθηκαν ρεμπέτικα, λαϊκά και παραδοσιακά γλέντια.





Ξεχωριστή ήταν η συζήτηση που έγινε την πρώτη ημέρα των εκδηλώσεων με θέμα: «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία - Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους!» στην οποία μίλησαν ο, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ, και ογραμματέας του ΕΚΛ και πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόμων.

Οι ομιλητές απηύθυναν μαζικό κάλεσμα συμμετοχής στο μεγάλο συλλαλητήριο των Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Σωματείων στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, αναδεικνύοντας ότι αποτελεί σταθμό κλιμάκωσης στην πάλη των εργαζομένων ενάντια στην πολιτική που θυσιάζει κάθε λαϊκή ανάγκη στον βωμό του κέρδους των λίγων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην Πανθεσσαλική Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις και την Εμπλοκή που συγκροτήθηκε τις προηγούμενες μέρες ως αποτέλεσμα του κοινού βηματισμού δεκάδων σωματείων και φορέων της περιοχής για το ζήτημα της εμπλοκής της στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Τονίστηκε πως αυτό το πρώτο, σημαντικό βήμα χρειάζεται να συνεχιστεί και να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερα σωματεία, να δυναμώσει κι άλλο η κοινή πάλη ενάντια στη μετατροπή της Θεσσαλίας σε ορμητήριο πολέμου και σε στόχο αντιποίνων.